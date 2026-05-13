दुनिया के सबसे बड़े स्पेस म्यूजियम की शोभा बढ़ा रही है ये साड़ी, इस भारतीय महिला से है खास रिश्ता 

2 . स्पेस म्यूजियम की शोभा बढ़ा रही है ये साड़ी

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बता दें कि ये वही साड़ी है, जिसे नंदिनी हरिनाथ ने भारत के ऐतिहासिक मंगलयान मिशन को हेड करने के दौरान पहनी थी. यह लाल और नीले रंग की बारीक डिजाइन वाली साड़ी एक डमी पर लिपटी नजर आ रही है, जिसके साथ एक नीले रंग का ब्लाउज भी प्रदर्शित किया गया है.