दुनिया के सबसे बड़े स्पेस म्यूजियम की शोभा बढ़ा रही है ये साड़ी, इस भारतीय महिला से है खास रिश्ता 

लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | May 13, 2026, 04:30 PM IST
1.इस भारतीय महिला से है खास रिश्ता
भारत की जिस साड़ी को म्यूजियम में जगह मिली है, वो साड़ी है इसरो की 'रॉकेट वुमन' नंदिनी हरिनाथ की. हरिनाथ भारत के ऐतिहासिक मार्स ऑर्बिटर मिशन (MOM) की डेप्युटी ऑपरेशन डायरेक्टर थीं. उन्होंने दुनियाभर में मंगलयान की प्लानिंग और ऑपरेशन में लोहा मनवाया था. (AI Image)
2.स्पेस म्यूजियम की शोभा बढ़ा रही है ये साड़ी
बता दें कि ये वही साड़ी है, जिसे नंदिनी हरिनाथ ने भारत के ऐतिहासिक मंगलयान मिशन को हेड करने के दौरान पहनी थी. यह लाल और नीले रंग की बारीक डिजाइन वाली साड़ी एक डमी पर लिपटी नजर आ रही है, जिसके साथ एक नीले रंग का ब्लाउज भी प्रदर्शित किया गया है.
3.कौन हैं नंदिनी हरिनाथ?
भारत में जन्मी और पली-बढ़ी नंदिनी हरिनाथ का संबंध पढ़ाई-लिखाई को महत्व देने वाले परिवार से हैं, पिता इंजीनियर थे और मां गणित की शिक्षिका. पढ़ाई लिखाई की बात करें तो उन्होंने इंजीनियरिंग में स्नातक और स्नातकोत्तर की है. इसरो से जुड़ी वैज्ञानिक हरिनाथ ने मंगलायन प्रोजेक्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.
4.14 से ज्यादा मिशनों में योगदान
बता दें कि 20 साल से ज्यादा लंबे करियर में Nandini Harinath ने इसरो के 14 से अधिक अंतरिक्ष मिशनों में योगदान दिया है. म्यूज़ियम ने इस साड़ी को भारत की "Rocket Women" की पहचान और अंतरिक्ष में देश की कामयाबी का प्रतीक बताया.