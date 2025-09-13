FacebookTwitterYoutubeInstagram
आयुर्वेद में खूबसूरती का 'किंग' क्यों माना जाता है नाग केसर, चमक उठता है चेहरा!

ATM से पैसे निकलते वक्त कैश अटक जाए तो न हों परेशान, इन आसान तरीकों से मिलेगा रिफंड

BAN vs SL Highlights: श्रीलंका ने बांग्लादेश को करवाया 'नागिन डांस', 6 विकेट से जीता एशिया कप 2025 का पहला मैच

T20I स्पेल में सबसे ज्यादा रन लुटाने वाले 5 गेंदबाज, लिस्ट में एक भारतीय भी मौजूद

वैष्णो देवी यात्रा पर जाने से पहले जरूर जान लें यह अपडेट, श्राइन बोर्ड ने दी बड़ी जानकारी

Shweta Tiwari ने Maroon साड़ी में दिखाईं दिलकश अदाएं, फैंस हुए मुरीद, जानें कितनी है Saree की कीमत

Asia Cup 2025: एशिया कप टी20 के वो 5 रिकॉर्ड, जिन्हें शायद ही आप जानते होंगे

किम जोंग उन ने पार कर दी हद! नार्थ कोरिया में विदेशी TV शो देखने वालों को मिलेगी फांसी की सजा

UPI पर ये लोग कर सकेंगे 10,00,000 रुपये तक की ट्रांजेक्शन, 15 सितंबर से पहले जान लें यूजर्स

Rashifal 14 September 2025: आज इन राशियों को मिलेगा धनलाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

आयुर्वेद में खूबसूरती का 'किंग' क्यों माना जाता है नाग केसर, चमक उठता है चेहरा!

आयुर्वेद में नाग केसर (Ceylon ironwood) सुंदरता का खजाना माना जाता है. इसकी जड़ी-बूटी प्रकृति और विज्ञान का अद्भुत संगम है. यह त्वचा की हर जरूरत को पूरा करता है. चाहे मुंहासों से छुटकारा पाना हो, लालिमा कम करनी हो, दाग-धब्बे मिटाने हों या त्वचा को पर्यावरणीय क्षति से सुरक्षित रखना हो.

रईश खान | Sep 13, 2025, 11:58 PM IST

1.नाग केसर के फायदे क्या-क्या हैं?

नाग केसर के फायदे क्या-क्या हैं?
1

त्वचा की देखभाल केवल बाहरी चमक तक सीमित नहीं है. उसका अंदर से भी पोषक संतुलन होना चाहिए. आयुर्वेद में वर्णित नाग केसर को विशेष रूप से त्वचा की सेहत और निखार के लिए अमृत समान माना गया है. आधुनिक विज्ञान भी इसके औषधीय और एंटीऑक्सीडेंट गुणों की पुष्टि करता है. यही कारण है कि इसे 'प्रकृति-समर्थित और विज्ञान-अनुमोदित' तत्व कहा जाता है.

2.त्वचा को चमकदार बनाता है

त्वचा को चमकदार बनाता है
2

आजकल के लाइफस्टाल में प्रदूषण, धूप और तनाव के कारण त्वचा पर फ्री रैडिकल्स का असर बढ़ जाता है. नाग केसर में मौजूद फ्लेवोनॉइड्स और एंटीऑक्सीडेंट त्वचा को इन हानिकारक प्रभावों से बचाते हैं. यह न केवल समय से पहले उम्र बढ़ने के लक्षणों को रोकता है, बल्कि त्वचा को स्वस्थ, दमकता और युवा बनाए रखता है.

3.हार्मफुल बैक्टीरिया को करता है खत्म

हार्मफुल बैक्टीरिया को करता है खत्म
3

नाग केसर में प्रबल एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जो प्रोपियोनिबैक्टीरियम एक्नेस जैसे हार्मफुल बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करते हैं. इसके रोजाना इस्तेमाल से त्वचा पर बैक्टीरिया की वृद्धि नहीं होती और कील-मुंहासों से भी दूर रखता है.

4.लालिमा और सूजन करता है खत्म

लालिमा और सूजन करता है खत्म
4

त्वचा पर अक्सर प्रदूषण, हार्मोनल असंतुलन या अन्य कारणों से लालिमा और सूजन की समस्या हो जाती है. नाग केसर की एंटी-इंफ्लेमेटरी क्षमता इन समस्याओं को प्राकृतिक रूप से शांत करती है. यह त्वचा की नमी संतुलित करता है और जलन को कम करता है, जिससे चेहरा आरामदायक और मुलायम महसूस होता है.

5.कील-मुहांसे और काले धब्बे से छुटकारा

कील-मुहांसे और काले धब्बे से छुटकारा
5

वहीं, मुंहासों के बाद चेहरे पर काले धब्बे और दाग रह जाते हैं. नाग केसर में मौजूद प्राकृतिक सक्रिय तत्व त्वचा की टोन को संतुलित करते हैं और पिग्मेंटेशन को हल्का करने में सहायता करते हैं. इससे त्वचा धीरे-धीरे समान और चमकदार दिखाई देने लगती है. (With IANS input)

