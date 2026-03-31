अंबानी की बहू राधिका मर्चेंट की कलाई पर बंधी ऐसी रॉयल वॉच, कीमत इतनी कि IPL खिलाड़ियों की लग जाएगी लाइन

लाइफस्टाइल
Nitin Sharma | Mar 31, 2026, 03:45 PM IST
1.रिचर्ड मिल वॉच
अंबानी परिवार की छोटी बहू राधिका मर्चेंट ने अपनी कलाई पर रिचर्ड मिल घड़ी पहनी हुई थी. उनकी यह घड़ी देखकर हर कोई हैरान रह गया. उनकी इस घड़ी के दुनिया भर में सिर्फ 10 ही पीस मौजूद हैं. आइए जानते हैं उनकी घड़ी का मॉडल से लेकर डिजाइन और कीमत.
(Credit Image AI)
2.यह है राधिका मर्चेंट की घड़ी
राधिका मर्चेंट की कलाई पर सबसे आकर्षक उनकी घड़ी रिचर्ड मिल की आरएम 75-01 फ्लाइंग टूरबिलॉन सफायर थी. इस घड़ी को महासागरों के क्रिस्टलीय गॉथिक वास्तुकला से डिजाइन किया गया है.
(Credit Image AI)
3.दुनिया भर में सिर्फ 10 पीस हैं मौजूद
राधिका मर्चेंट की घड़ी रिचर्ड मिल की आरएम 75-01 फ्लाइंग टूरबिलॉन सफायर के 3 वेरिएंट हैं. इनमें राधिका की कलाई पर लाइलक पिंक सफायर वाला वर्ज़न था. उनकी इस घड़ी के दुनिया भर में सिर्फ 10 पीस ही हैं. इसका ट्रांसलूसेंट केस रंग और रोशनी को बारीकी से फैलाता है, जिससे एक कोमल, स्वप्निल आभा बनती है, जो इसकी लग्जरी को दिखाती है.
4.40 दिन में बनकर तैयार होता है इसका केस
राधिका मर्चेंट की कलाई पर बंधी यह लग्जरी घड़ी ऐसे ही नहीं बनी है. इसका केस ही 40 दिनों में तैयार किया गया है, जो पूरी तरह से ठोस नीलम (sapphire) के ब्लॉक से तराशा गया है, उसे मशीनिंग में 1,000 घंटे से ज़्यादा का समय लगता है. इसमें भी 40 दिनों तक लगातार घिसाई होती है.
5.एक घड़ी की कीमत में आ सकते हैं कई खिलाड़ी
राधिका मर्चेंट की इस दुर्लभ Richard Mille घड़ी की कीमत में आईपीएल के कई खिलाड़ी आ सकते हैं. क्योंकि इसकी कीमत करीब 2.26 मिलियन डॉलर है, जो इंडिया रुपये में लगभग 21 करोड़ 39 लाख रुपये है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से