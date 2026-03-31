अंबानी की बहू राधिका मर्चेंट की कलाई पर बंधी ऐसी रॉयल वॉच, कीमत इतनी कि IPL खिलाड़ियों की लग जाएगी लाइन

3 . दुनिया भर में सिर्फ 10 पीस हैं मौजूद

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राधिका मर्चेंट की घड़ी रिचर्ड मिल की आरएम 75-01 फ्लाइंग टूरबिलॉन सफायर के 3 वेरिएंट हैं. इनमें राधिका की कलाई पर लाइलक पिंक सफायर वाला वर्ज़न था. उनकी इस घड़ी के दुनिया भर में सिर्फ 10 पीस ही हैं. इसका ट्रांसलूसेंट केस रंग और रोशनी को बारीकी से फैलाता है, जिससे एक कोमल, स्वप्निल आभा बनती है, जो इसकी लग्जरी को दिखाती है.