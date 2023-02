Most Expensive Pride Saree: इन 10 फेमस साड़ियाें को पहनकर महसूस होगा गर्व, रेखा से विद्या बालन तक की हैं ये फेवरेट

Most Expensive Pride Saree: इन 10 फेमस साड़ियाें को पहनकर महसूस होगा गर्व, रेखा से विद्या बालन तक की हैं ये फेवरेट

Most Expensive Sarees: देश में 30 से भी अधिक प्रकार की क्षेत्रीय साड़ियां मिलती हैं, इनमें से ये 10 साड़ियां बेहद ही लोकप्रिय और खास मानी जाती हैं.

डीएनए हिंदी: Most Expensive Sarees- हर इंडियन वुमेन के वॉर्डरोब में साड़ियों की भरमार होती है. कांजीवरम साड़ी से लेकर जामदानी साड़ी, सिल्क साड़ी, बनारसी साड़ी और कलमकारी वाली साड़ी तक महिलाओं (Women Fashion) को ये साड़ियां खूब भाती हैं. देशभर में 30 से भी अधिक प्रकार (Different Types of Sarees) की क्षेत्रीय साड़ियां देखने को मिलती हैं. आज हम आपको इन्हीं साड़ियों में से कुछ बेहद ही फेमस और स्टाइलिश (Designer Classic Saree) साड़ियों के बारे में बताने वाले हैं. ये साड़ियां आज भी भारतीय महिलाओं को खूब पसंद आती हैं. इतना ही नहीं इन साड़ियों का डिमांड विदेशों में भी खूब रहती है. आइए जानते हैं इन 10 खूबसूरत और लोकप्रिय साड़ियों के बारे में.