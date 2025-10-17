FacebookTwitterYoutubeInstagram
लाइफस्टाइल

Expensive Diwali Sweets: 1,00,000 रुपये किलो! ज्वेलरी जैसी पैकिंग में बिक रही है भारत की सबसे महंगी मिठाई, क्या है खास?

Expensive Diwali Sweets, Swarn Prasadam: दिवाली के खास मौके पर बाजारों में तरह-तरह की मिठाइयां देखने को मिलती हैं. लेकिन, इस बार दिवाली के मौके पर जयपुर में बिक रही एक खास मिठाई ने सबका ध्यान खींच लिया है. इस मिठाई की कमीत 1,00,000 रुपये किलो से भी ज्यादा है.. 

Abhay Sharma | Oct 17, 2025, 02:51 PM IST

1.दिवाली की मिठाइयों में सबसे ज्यादा चर्चा इसकी

दिवाली की मिठाइयों में सबसे ज्यादा चर्चा इसकी
1

दिवाली के मौके पर मिठाइयों के मामले में सबसे ज्यादा चर्चा में स्वर्ण प्रसादम है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रही है. स्वर्ण प्रसादम ने दिवाली के मिठास भरे माहौल में अलग ही चमक बिखेर दी है. इसकी कीमत करीब ₹1,11,000 प्रति किलोग्राम रखी गई है.

2.₹3000 प्रति पीस है मिठाई की कीमत 

₹3000 प्रति पीस है मिठाई की कीमत 
2

1.11 लाख रुपये प्रति किलो मिलने वाली ये मिठाई ₹3000 रुपये प्रति पीस में मिल रही है. बता दें कि इस विशेष मिठाई की बेस सामग्री चिलगोजा है और इसे स्वर्ण भस्म, केसर, और जैन मंदिर के विशेष वर्क के साथ तैयार किया गया है.

3.खास ज्वेलरी बॉक्स स्टाइल में पैकिंग 

खास ज्वेलरी बॉक्स स्टाइल में पैकिंग 
3

बता दें कि ऊपर से इसकी ग्लेज़िंग भी शुद्ध स्वर्ण भस्म से की गई है, जिसकी वजह से यह देखने में बेहद आकर्षक और शाही लगती है. यह खास मिठाई 1, 4 और 6 पीस की पैकिंग में उपलब्ध है, जिसकी पैकिंग भी खास ज्वेलरी बॉक्स स्टाइल में की गई है, ताकि यह गिफ्ट के रूप में भी एक यादगार विकल्प बने. 

