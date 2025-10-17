Diwali की शॉपिंग के लिए बेस्ट हैं दिल्ली-NCR की ये मार्केट्स! 50-100 रु में ही मिलेंगे डेकोरेशन से इलेक्ट्रॉनिक्स तक सबकुछ
Drink For Better Sleeping: बेड पर बदलते रहते हैं करवट तो दूध में मिलाकर पी लें ये चीज, पलक झपकते ही आ जाएगी नींद
Delhi Hit and Run: पहले मारी टक्कर, फिर रिवर्स में लेकर कुचला... दिल्ली में 'Thar' का खूनी खेल, 13 साल के बच्चे की मौत
Makeup and Hair Care Tips: त्योहारों पर नेचुरल ग्लो व शाइनी हेयर के लिए फॉलो करें एक्सपर्ट के बताए ये सीक्रेट टिप्स
Expensive Diwali Sweets: 1,00,000 रुपये किलो! ज्वेलरी जैसी पैकिंग में बिक रही है भारत की सबसे महंगी मिठाई, क्या है खास?
धनतेरस पर शनि त्रयोदशी पर बन रहा विशेष योग, 13 दीपक और यम का दीपम जलाने से मिलेगा धन कुबेर का आशीर्वाद
रवींद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा बनीं गुजरात सरकार में मंत्री, इंजीनियरिंग से राजनीति तक जानें BJP विधायक का सफर
UP News: यूपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज़, योगी सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता, पेंशनर्स को भी मिलेगा फायदा
Dhanteras 2025: धनतेरस पर घर पर ऐसे बनाएं धनलक्ष्मी की पोटली, आकर्षित होंगी सुख समृद्धि और पैसा
Test Twenty होगा क्रिकेट का नया फॉर्मेट, जानें क्या होंगी खासियतें, क्यों होगा ये अलग
लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | Oct 17, 2025, 02:51 PM IST
1.दिवाली की मिठाइयों में सबसे ज्यादा चर्चा इसकी
दिवाली के मौके पर मिठाइयों के मामले में सबसे ज्यादा चर्चा में स्वर्ण प्रसादम है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रही है. स्वर्ण प्रसादम ने दिवाली के मिठास भरे माहौल में अलग ही चमक बिखेर दी है. इसकी कीमत करीब ₹1,11,000 प्रति किलोग्राम रखी गई है.
2.₹3000 प्रति पीस है मिठाई की कीमत
1.11 लाख रुपये प्रति किलो मिलने वाली ये मिठाई ₹3000 रुपये प्रति पीस में मिल रही है. बता दें कि इस विशेष मिठाई की बेस सामग्री चिलगोजा है और इसे स्वर्ण भस्म, केसर, और जैन मंदिर के विशेष वर्क के साथ तैयार किया गया है.
3.खास ज्वेलरी बॉक्स स्टाइल में पैकिंग
बता दें कि ऊपर से इसकी ग्लेज़िंग भी शुद्ध स्वर्ण भस्म से की गई है, जिसकी वजह से यह देखने में बेहद आकर्षक और शाही लगती है. यह खास मिठाई 1, 4 और 6 पीस की पैकिंग में उपलब्ध है, जिसकी पैकिंग भी खास ज्वेलरी बॉक्स स्टाइल में की गई है, ताकि यह गिफ्ट के रूप में भी एक यादगार विकल्प बने.