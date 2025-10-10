FacebookTwitterYoutubeInstagram
लाइफस्टाइल

Mosquito Bites: नई रिसर्च में दावा, बियर पीने वाले को ज्यादा काटते हैं मच्छर, न नहाने वालों को... 

Mosquitoes Prefer Beer Drinkers: हाल ही में आई एक नई रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. इस स्टडी में नीदरलैंड के साइंटिस्ट ने दावा किया है कि जो लोग शराब पीते हैं, उन्हें मच्छर सबसे ज्यादा काटते हैं. आइए जानते हैं क्या कहती है ये स्टडी... 

Abhay Sharma | Oct 10, 2025, 10:45 AM IST

1.शराब पीने और न नहाने वालों को ज्यादा काटते हैं मच्छर?

शराब पीने और न नहाने वालों को ज्यादा काटते हैं मच्छर?
1

यह रिसर्च म्यूजिक फेस्टिवल में शामिल होने वाले 500 लोगों पर किया गया. इन 500 लोगों के हाथ मच्छर से भरे डब्बे में डलवाया और इसे कैमरे में रिकॉर्ड किया, जिसमें पाया गया कि जिन लोगों ने शराब पी रखी थी, उन्हें 34 फीसदी से ज्यादा मच्छर काट रहे थे. इसके अलावा जिन लोनों ने नहाया नहीं था, या सनस्क्रीन लगा कर नहीं गए थे या पिछले रात किसी के साथ सोए थे. उनलोगों को मच्छर ने ज्यादा काटा.. 

2.म्यूजिक फेस्टिवल में हुआ ये अनोखा रिसर्च

म्यूजिक फेस्टिवल में हुआ ये अनोखा रिसर्च
2

नीदरलैंड के मशहूर म्यूजिक फेस्टिवल लोलैंड्स (Lowlands) में रैडबाउड यूनिवर्सिटी, निजमेगेन के कुछ साइंटिस्ट भी पहुंचे थे जो गाने सुनने नहीं, बल्कि मच्छरों के रहस्य जानने आए थे. इस रिसर्च टीम को फेलिक्स होल नाम की साइंटिस्ट लीड कर रही थीं, जिन्हें यह पता लगाना था कि क्यों कुछ लोगों को मच्छर ज्यादा क्यों काटते हैं और कुछ को कम.  

3.फेस्टिवल में आए लोग हुए इसमें शामिल 

फेस्टिवल में आए लोग हुए इसमें शामिल 
3

इसके लिए फेस्टिवल में आए लोगों को एक्सपेरिमेंट में शामिल किया. लोगों से कहा गया कि वे अपना हाथ मच्छरों से भरे एक डिब्बे में डालें, उनके हाथ एक सुरक्षित कपड़ों से ढके थे, जिससे मच्छर सूंघ सकते थे, पर काट नहीं सकते थे. बता दें कि इस फेस्टिवल में करीब 60,000 लोग शामिल हुए.  इस मजेदार रिसर्च से वैज्ञानिकों को कुछ दिलचस्प नतीजे मिले. 
 

4.मच्छर कैसे तय करते हैं अपना शिकार? 

मच्छर कैसे तय करते हैं अपना शिकार? 
4

एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब मच्छरों को लोगों का एक ग्रूप मिलता है, तो यह तय करने के लिए वे सबसे पहले लोगों को सूंघते हैं, ताकि पता चले किसे काटना है और किसे नहीं. हालांकि यह नहीं पता चला कि उन्हें कौन-सी गंध सबसे ज्यादा पसंद आती है. इस रिसर्च में दावा किया जा रहा है कि मच्छरों को बीयर पीने वाले लोग ज्यादा पसंद आते हैं. 

5.क्या है एक्सपर्ट की राय?

क्या है एक्सपर्ट की राय?
5

साइंटिस्ट फेलिक्स होल का मानना है कि ऐसा शायद शराब की वजह से नहीं,  बल्कि उनके व्यवहार में आने वाले बदलाव की वजह से होता है. क्योंकि जो लोग शराब पीते हैं, वे ज्यादा जोश से नाचते हैं और इस वजह से उनके शरीर का तापमान और पसीने की गंध बदल जाती है.  यही बात मच्छरों को आकर्षित कर सकती है.  
 

