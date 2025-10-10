Mosquito Bites: नई रिसर्च में दावा, बियर पीने वाले को ज्यादा काटते हैं मच्छर, न नहाने वालों को... 

1 . शराब पीने और न नहाने वालों को ज्यादा काटते हैं मच्छर?

यह रिसर्च म्यूजिक फेस्टिवल में शामिल होने वाले 500 लोगों पर किया गया. इन 500 लोगों के हाथ मच्छर से भरे डब्बे में डलवाया और इसे कैमरे में रिकॉर्ड किया, जिसमें पाया गया कि जिन लोगों ने शराब पी रखी थी, उन्हें 34 फीसदी से ज्यादा मच्छर काट रहे थे. इसके अलावा जिन लोनों ने नहाया नहीं था, या सनस्क्रीन लगा कर नहीं गए थे या पिछले रात किसी के साथ सोए थे. उनलोगों को मच्छर ने ज्यादा काटा..