Women Riders Inspiration: डर से नहीं, सपनों से चलती है ज़िंदगी, महिला बाइक राइडर रेनू शर्मा की कहानी आपके अंदर भर देगी आत्मविश्वास

Eye Care: आम नहीं आंखों में जलन-खुजली होना, समय पर नहीं दिया ध्यान तो हो सकती हैं ये गंभीर समस्याएं

SSC CGL 2025: एसएससी ने बढ़ाई सीजीएल भर्ती में पदों की संख्या, उम्मीदवारों से मांगा Option-Cum-Preference

Morning Habits: फिट बॉडी और शार्प माइंड का सीक्रेट हैं ये 5 आदतें, आप में हैं या नहीं?

Oil Crisis: पाकिस्तान में लॉकडाउन जैसे हालात, बांग्लादेश ने खोजा जुगाड़, जान लें भारत में क्या है स्थिति

Numerology: पापा की 'लकी चार्म' होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, शादी के बाद पति का करियर भी कर देती हैं सेट

लाइफस्टाइल

Morning Habits: फिट बॉडी और शार्प माइंड का सीक्रेट हैं ये 5 आदतें, आप में हैं या नहीं?

Healthy Morning Routine: हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, सुबह की सही आदतें शरीर को स्वस्थ, दिमाग को तेज और त्वचा को लंबे समय तक जवान बनाए रखने में मदद करती हैं. आज हम आपको ऐसी ही कुछ आदतों के बारे में बताने जा रहे हैं... 

Abhay Sharma | Mar 10, 2026, 09:11 PM IST

1.सुबह की आदतें

सुबह की आदतें
1

कहते हैं कि सुबह जल्दी उठना सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन सुबह उठने के बाद सबसे पहले क्या करना चाहिए, यह हर किसी को सही तरह से पता नहीं होता है. अगर सुबह उठकर कुछ अच्छी आदतें अपनाई जाएं, तो दिन की शुरुआत बेहतर होती है और सेहत भी लंबे समय तक अच्छी बनी रहती है. (Photo: AI Generated)

 

2.गुनगुने पानी से करें दिन की शुरुआत

गुनगुने पानी से करें दिन की शुरुआत
2

सुबह उठने के बाद एक गिलास गुनगुना पानी पीना सेहत के लिए फायदेमंद होता है, इसमें नींबू का रस या शहद मिलाकर भी पी सकते हैं. इससे शरीर के टॉक्सिन बाहर निकल जाते हैं, पाचन बेहतर होता है और त्वचा में भी निखार आता है. नींबू या शहद नहीं लेना चाहते तो सिर्फ गुनगुना पानी पिएं. (Photo: AI Generated)

3.प्राणायाम और ध्यान करें

प्राणायाम और ध्यान करें
3

इसके अलावा सुबह 15–20 मिनट प्राणायाम और ध्यान करने से मन शांत रहता है और दिमाग की कार्यक्षमता बढ़ती है. इससे तनाव कम होता है और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है. इसके लिए अपनी दिनचर्या में अनुलोम-विलोम और कपालभाति जैसे श्वसन योग जरूर शामिल करें. (Photo: AI Generated)

4.सूरज की पहली किरण लें

सूरज की पहली किरण लें
4

सुबह की धूप विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है. यह न केवल आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है, बल्कि इम्यून सिस्टम को भी बेहतर करता है. इससे विटामिन डी की कमी दूर होती है, त्वचा और बाल स्वस्थ रहते हैं, एनर्जी लेवल बढ़ता है. सुबह 7 से 9 बजे के बीच 15-20 मिनट धूप लें.(Photo: AI Generated)

5.हल्का व्यायाम या वॉक करें

हल्का व्यायाम या वॉक करें
5

सुबह का समय हल्के व्यायाम या वॉक के लिए बिल्कुल सही है. यह शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को सुधारता है और दिनभर एनर्जेटिक बनाए रखता है. इससे वजन कंट्रोल में रहता है, हार्ट हेल्दी रहता है, मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूती मिलती है. योग, स्ट्रेचिंग या तेज वॉक जैसी एक्टिविटीज को अपनाएं. (Photo: AI Generated)

6.हेल्दी और प्रोटीन से भरपूर नाश्ता करें  

हेल्दी और प्रोटीन से भरपूर नाश्ता करें  
6

सुबह का नाश्ता दिनभर के लिए आपके शरीर को एनर्जी देता है. हेल्दी और प्रोटीन से भरपूर नाश्ता दिन को सही शुरुआत देता है. मेटाबॉलिज्म तेज होता है, दिमाग बेहतर तरीके से काम करता है, शरीर लंबे समय तक एक्टिव रहता है. अंकुरित अनाज, दही, फल और अंडे को अपने नाश्ते में शामिल करें. (Photo: AI Generated)

 

7.निरोगी शरीर, तेज दिमाग और जवां उम्र का सीक्रेट

निरोगी शरीर, तेज दिमाग और जवां उम्र का सीक्रेट
7

इन 5 आदतों को अपनाकर आप न केवल शारीरिक रूप से निरोगी रह सकते हैं, बल्कि मानसिक शांति और लंबे समय तक जवां दिखने का आनंद भी ले सकते हैं. छोटी-छोटी हेल्दी आदतें आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं. आज से ही आप इन आदतों को अपनाना शुरू करें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं. (Photo: AI Generated)

