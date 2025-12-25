Blood Sugar: सुबह की 10 आदतें, जिन्हें अपना लेंगे तो पूरे दिन काबू में रहेगा ब्लड शुगर लेवल

1 . 1- संतुलित आहार

शुगर लेवल को काबू में रखने के लिए संतुलित आहार से शुरुआत करें. बता दें कि नाश्ता, या दिन का पहला खाना बेहद महत्वपूर्ण होता है. सुबह का नाश्ता स्किप करने से ग्लूकोज और इंसुलिन की प्रतिक्रिया बिगड़ सकती है. ऐसे में डाइट में प्रोटीन (अंडे, ग्रीक दही), स्वस्थ वसा (मेवे, बीज) और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर चीजें शामिल करें, जटिल कार्बोहाइड्रेट(साबुत अनाज, सब्जियां) ग्लूकोज के अवशोषण को धीमा कर सकती हैं.