Blood Sugar: सुबह की 10 आदतें, जिन्हें अपना लेंगे तो पूरे दिन काबू में रहेगा ब्लड शुगर लेवल

Abhay Sharma | Dec 25, 2025, 01:26 PM IST
1.1- संतुलित आहार
शुगर लेवल को काबू में रखने के लिए संतुलित आहार से शुरुआत करें. बता दें कि नाश्ता, या दिन का पहला खाना बेहद महत्वपूर्ण होता है. सुबह का नाश्ता स्किप करने से ग्लूकोज और इंसुलिन की प्रतिक्रिया बिगड़ सकती है. ऐसे में डाइट में प्रोटीन (अंडे, ग्रीक दही), स्वस्थ वसा (मेवे, बीज) और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर चीजें शामिल करें, जटिल कार्बोहाइड्रेट(साबुत अनाज, सब्जियां) ग्लूकोज के अवशोषण को धीमा कर सकती हैं.
2.2- शुरुआत में मीठे खाद्य पदार्थों से करें परहेज
कभी भी सुबह खाली पेट मिठाई, फलों का रस या परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट का सेवन न करें, क्योंकि इनके सेवन से रक्त शर्करा का स्तर तेजी से बढ़ सकता है. हर किसी को सुबह उठते ही मीठे खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों से बचना ही सबसे अच्छा है.
3.3- खूब पानी पिएं.
सुबह दिन की शुरुआत एक गिलास पानी के साथ करें. एक्सपर्ट्स इस स्थिति में पर्याप्त मात्रा में पानी पीने के महत्व पर जोर देते हैं, क्योंकि यह किडनी के कामकाज में सहायक होता है और शरीर से अतिरिक्त ग्लूकोज को बाहर निकालने में मदद मिलती है. इससे ब्लड शुगर का स्तर नियंत्रण में रहता है.
4.4- सुबह करें व्यायाम
शुगर के मरीजों के लिए नियमित व्यायाम करना जरूरी है, चाहे वह तेज चलना हो, योग हो या हल्का खिंचाव हो, मांसपेशियों द्वारा इंसुलिन संवेदनशीलता और ग्लूकोज अवशोषण को बढ़ा सकता है. इससे शुगर काबू में रखने में मदद मिल सकती है.
5.5- सुबह के तनाव को प्रबंधित करें
हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक कॉर्टिसोल का स्तर स्वाभाविक रूप से सुबह के शुरुआती घंटों में चरम पर होता है, ऐसी स्थिति में गहरी सांस लेना, ध्यान लगाना या प्रार्थना करना सुबह के समय तनाव से संबंधित शुगर के स्तर में अचानक वृद्धि को कम कर सकता है.
6.इन आदतों को अपनाएं
इसके अलावा सुबह खाली पेट अधिक मात्रा में कैफीन का सेवन करने से बचें, डॉक्टर द्वारा बताई गई मात्रा में ही दवा लें, पर्याप्त नींद लें, एक ही समय पर भोजन करें और सुबह खाली पेट रक्त शर्करा की जांच करें.
