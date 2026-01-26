Morning Habits: इन 5 आदतों से बुढ़ापे तक एनर्जेटिक रहेगी बॉडी, सुधर जाएगी पूरी लाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | Jan 26, 2026, 07:59 AM IST
1.सुबह की इन आदतों से सेहत बनी रहेगी
दिन की शुरुआती घंटों में कुछ पवित्रता होती है और इस दौरान आसमान धीरे-धीरे रंग बदलता है, दुनिया शांत लगती है और जिंदगी फिर से एक ऐसे तरीके से शुरू होती है, जो जानी-पहचानी और ताजा लगती है. ऐसे में सुबह सिर्फ समय का गुजरना नहीं है. यह एक मनोवैज्ञानिक और शारीरिक रीसेट बटन है.
2.सुबह की रोशनी
एक स्टडी के मुताबिक, सुबह 10 बजे से पहले मिलने वाली धूप से नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है और सर्कैडियन रिदम संतुलित रहता है. इसके अलावा सुबह की रोशनी मेलाटोनिन को कम करती है, कोर्टिसोल को बढ़ाती है. इससे अलर्टनेस बढ़ता है, मूड बेहतर होता है और डिप्रेशन का जोखिम कम होता है.
3.सुबह पानी पीने की आदत डालें
रोजाना सुबह उठते ही पानी पीने की आदत डालें, इससे फोकस और मूड बेहतर होता है, क्योंकि इससे रात भर की डिहाइड्रेशन की समस्या दूर होती है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, 500 मिलीलीटर पानी सुबह पीने से मेटाबॉलिज्म में लगभग 30% तक वृद्धि हो सकती है, जो वजन कंट्रोल में मददगार होता है.
4.सुबह करें व्यायाम
हार्वर्ड की एक स्टडी के मुताबिक, दोपहर की बजाय सुबह 1 बजे से पहले की गई गतिविधियां, जैसे वॉक, जॉगिंग से कार्डियोरेस्पिरेटरी फिटनेस और चलने की दक्षता बेहतर होती है. European Journal of Preventive Cardiology में प्रकाशित एक स्टडी में पाया गया कि सुबह 8 से 11 बजे का व्यायाम हार्ट डिजीज और स्ट्रोक के खतरे को कम करता है.
5.सुबह मेडिटेशन करें
स्टडी के मुताबिक, सुबह माइक्रो-ब्रेक के रूप में की गई मेडिटेशन से दिनभर सकारात्मक भावनाएं बनाए रखती हैं, खासतौर से जब नींद खराब रही हो. Healthline के अनुसार, सुबह मेडिटेशन मानसिक स्पष्टता, ध्यान और भावनात्मक संतुलन लाता है और यह कोर्टिसोल को कम व परफॉर्मेंस में सुधार लाने में मदद करता है.
6.सुबह का नाश्ता
स्टडी बताती है कि देर से नाश्ता लेने वालों (42–94 वर्ष आयु वर्ग) ने डिप्रेशन, थकान अधिक और ऑरल हेल्थ खराब होता है, साथ ही मृत्यु दर भी अधिक होती है. Michigan State University अनुसंधान के अनुसार, नियमित नाश्ता लेने से बुजुर्गों में संज्ञानात्मक गिरावट और न्यूरोडीजेनेरेशन का जोखिम काफी हद तक कम होता है.
डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.
