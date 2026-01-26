Morning Habits: इन 5 आदतों से बुढ़ापे तक एनर्जेटिक रहेगी बॉडी, सुधर जाएगी पूरी लाइफस्टाइल

6 . सुबह का नाश्ता

6

स्टडी बताती है कि देर से नाश्ता लेने वालों (42–94 वर्ष आयु वर्ग) ने डिप्रेशन, थकान अधिक और ऑरल हेल्थ खराब होता है, साथ ही मृत्यु दर भी अधिक होती है. Michigan State University अनुसंधान के अनुसार, नियमित नाश्ता लेने से बुजुर्गों में संज्ञानात्मक गिरावट और न्यूरोडीजेनेरेशन का जोखिम काफी हद तक कम होता है.

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से