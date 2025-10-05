Sharad Purnima Kheer: कल सोमवार को आसमान से टपकेगा अमृत, जानें शरद पूर्णिमा की रात किस समय रखें चांद की रोशनी में खीर

न डिग्री चाहिए और न छोड़ी पड़ेगी जॉब, इन 5 कामों में बिना तजुर्बे के होगी मोटी Side Income
Oct 05, 2025
1.शरद पूर्णिमा सोमवार को पड़ने का है विशेष महत्व
शरद पूर्णिमा, जिसे हम कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं, हिंदू धर्म में एक विशेष पर्व है, जो हर साल अश्विन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है. इस वर्ष, यह पर्व 6 अक्टूबर को मनाया जाएगा, और खास बात यह है कि यह सोमवार के दिन पड़ रहा है. इस दिन का महत्व और भी खास हो जाता है क्योंकि सोमवार को चंद्रमा की पूजा की जाती है.
2.शरद पूर्णिमा की रात चांद से टपकता है अमृत
हिंदू मान्यता के अनुसार, इस दिन चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है. इस अमृत का अनुभव करने के लिए, भक्त लोग इस रात खीर को चंद्रमा की किरणों में रखने की परंपरा का पालन करते हैं. खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखने से यह अमृत के समान हो जाती है.
3.शरद पूर्णिमा पर कब खीर रखें खुले आसमान के नीचे?
इस वर्ष, शरद पूर्णिमा की रात 12:23 बजे से शुरू होकर 7 अक्टूबर की सुबह 9:16 बजे तक रहेगी. खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखने का शुभ मुहूर्त रात 10:53 बजे से है. हालांकि, चंद्रमा का उदय 6 अक्टूबर की शाम 5:27 बजे होगा, जब भद्राकाल समाप्त होगा. इस समय खीर को बालकनी या छत पर रख देना चाहिए.सोमवार का दिन चंद्र देव को समर्पित होता है, और इस दिन चंद्रमा की शक्तियाँ दोगुनी हो जाती हैं. इस प्रकार, इस पर्व का पालन करने से भक्तों को चंद्र देव की कृपा प्राप्त होती है.
4.खीर का महत्व
खीर, जो चावल, दूध और चीनी से बनाई जाती है, इस दिन का विशेष प्रसाद होता है. इसे चंद्रमा की रोशनी में रखने से यह स्वच्छ और शुद्ध हो जाती है. चंद्रमा की किरणों में रखी हुई खीर को 7 अक्टूबर की सुबह खाना शुभ माना जाता है. इस दिन इसे खाने से व्यक्ति को मानसिक शांति, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है.
5.चंद्रमा की शक्तियां बढ़ जाती हैं
प्रत्येक महीने में हर 15 दिन पर कृष्ण और शुक्ल पक्ष होते हैं. कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की शक्तियां घटती हैं, जबकि शुक्ल पक्ष में वह अपने चरम पर होती हैं. शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की शक्तियों का प्रभाव अधिक होता है. इस दिन चंद्रमा की रोशनी में खीर रखने से न केवल उसका स्वाद बढ़ता है, बल्कि इसके साथ ही शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त होता है.
6. इस दिन चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए
इस प्रकार, शरद पूर्णिमा का पर्व केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह एक अवसर है अपने जीवन में सकारात्मकता और खुशी लाने का. इस दिन चंद्रमा की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का संचार होता है. इसलिए, इस विशेष अवसर का लाभ उठाएं और खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखें, ताकि आप भी इस अमृत का अनुभव कर सकें.
7.अगर कुंडली में चंद्र कमजोर है तो..
जिनकी कुंडली में चंद्र कमजोर होता है उनके लिए पूर्णिमा का दिन खास होता है. इस दिन चंद्रदेव को दीपदान और जल चढ़ाएं और ॐ चंद्राय नमः का जाप करना चाहिए. साथ ही टकटकी लगाकर चांद को देखना चाहिए. इससे चंद्रमा मजबूत होता है.
