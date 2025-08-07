Baby Girl Names: बेटी के लिए चुनें प्यारा और सुंदर नाम, यहां देखें टॉप 10 बेबी गर्ल नेम्स

TCS Salary Hike: छंटनी की आंधी में TCS की राहत की बारिश, 1 सितंबर से Salary Hike का ऐलान, जानें किसे मिलेगा फायदा
लाइफस्टाइल
Aman Maheshwari | Aug 07, 2025, 07:32 AM IST
1.परी
परी नाम का मतलब सुंदर होता है. बेटी के लिए परी नाम बहुत ही अच्छा है. आप बेटी को इस नाम से पहचान दे सकते हैं.
2.अद्विका
यह नाम काफी अच्छा है. अद्विका का अर्थ अद्वितीय होता है यानी जिसके जैसा दूसरा न हो.
3.दीया
दीया का अर्थ दीपक से होता है. यह नाम बेटी के लिए अच्छा है. आप इसे चुन सकते हैं.
4.वैदेही
मां सीता का एक नाम वैदेही भी है. आप धार्मिक नाम देना चाहते हैं तो वैदेही नाम अच्छा है.
5.सान्वी
सान्वी नाम बेटी के लिए चुन सकते हैं. इसका अर्थ देवी लक्ष्मी का एक रूप है.
6.ऋधिमा
बेटी के लिए ऋधिमा नाम अच्छा है. इसका अर्थ प्रेम और प्यार से भरा हुआ होता है.
7.आध्या
आध्या नाम का अर्थ देवी शक्ति से होता है. आध्या नाम बेटी के लिए अच्छा है.
8.वेदिका
वेदिका का अर्थ वेदों से जुड़ा और पवित्र होता है. आप बेटी का नाम वेदिका रख सकते हैं.
9.वाण्या
इस नाम का अर्थ पूजा करने वाली यानी संस्कारी होता है. यह नाम बेटी के लिए अच्छा है.