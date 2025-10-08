Hair Dye Powder: ये होममेड हेयर डाई पाउडर पानी में घोलिए, 30 मिनट में जड़ से सफेद बाल होंगे परमानेंटली Blackish-Brown

6 . एक और तरीका भी जान लें घर पर डाई पाउडर बनाने का

6

इसके लिए आपको बस दो चीज़ों की ज़रूरत है. कॉफ़ी पाउडर और मेहंदी पाउडर. आप इसमें थोड़ी सी लौंग भी मिला सकते हैं. लौंग बालों के स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है. यह बालों को काला करने और स्कैल्प पर रूसी जैसी समस्याओं के इलाज के लिए भी अच्छी है. यह बालों को काला करने के लिए इस्तेमाल होने वाली एक प्राकृतिक सामग्री है.

कॉफ़ी पाउडर बालों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है. बालों को काला और चमकदार बनाने के लिए कॉफ़ी सबसे प्रभावी घरेलू उपायों में से एक है. कॉफ़ी में मौजूद फाइटोस्टेरॉल बालों के लिए स्वास्थ्यवर्धक होते हैं. कॉफ़ी पाउडर स्कैल्प में रक्त प्रवाह बढ़ाकर बालों के विकास में मदद करता है.

