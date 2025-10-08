मछुआरे के बेटे से बुर्ज खलीफा बनाने वाले शख्स तक, दुबई के 'शिल्पकार' मोहम्मद अलब्बर से मिलिए
Kartik Month 2025: इस दिन से शुरू हो रहा भगवान विष्णु का प्रिय कार्तिक मास, जानें 30 दिनों तक क्या करें और क्या नहीं
Rajvir Jawanda Death: एक्सिडेंट के 12 दिन बाद जिंदगी की जंग हारे राजवीर जवंदा, 35 की उम्र में हुआ निधन
9 अक्टूबर से कर पाएंगे मुंबई मेट्रो एक्वा लाइन की सवारी, जानें शहर के पहले अंडरग्राउंड लाइन के बारे में सब कुछ
Gas-Acidity Control:सुबह खाली पेट सबसे पहले क्या खाना चाहिए? अपच-गैस से लेकर वजन तक बढ़ना होगा बंद
Delhi Kolkata Highway Jam: दिल्ली-कोलकाता नेशनल हाईवे 19 पर लगा 60 किलोमीटर लंबा जाम, 5 दिन से रोड पर फंसे हजारों वाहन
Karwa Chauth 2025 Gift Ideas: साड़ी या गहने नहीं, इस करवा चौथ पर पत्नी को दें ये खास तोहफे
कौन हैं पटना मेट्रो की पहली महिला लोको पायलट स्वाति मौर्य? जानें कहां से की है पढ़ाई-लिखाई
Hair Dye Powder: ये होममेड हेयर डाई पाउडर पानी में घोलिए, 30 मिनट में जड़ से सफेद बाल होंगे परमानेंटली Blackish-Brown
ईडी की लग्जरी कार तस्करी मामले में अभिनेता दुलकर सलमान और पृथ्वीराज सुकुमारन के 17 ठिकानों पर छापेमारी
लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Oct 08, 2025, 10:21 AM IST
1. सफेद बालों के लिए घर पर बनाएं हेयर डाई
सफेद बालों को काला करने के कई नेचुरल तरीके हैं और खास बात ये है कि आप घर पर ही इन हेयर डाई को बना सकते हैं और ये परमानेंट बालों को काला कर देंगें. आज आपको घर पर ही एक प्राकृतिक पाउडर मिश्रण तैयार करने का तरीका बना रहे हैं. यह एक ऐसा पाउडर मिश्रण है जो न सिर्फ़ बालों को काला करता है बल्कि उन्हें स्वास्थ्य भी प्रदान करता है. बस पानी में घोलकर कुछ बूंद तेल मिक्स करें और 30 मिनट के लिए बालों पर लगा लें. सफेद बाल 30 मिनट बाद ब्लैकिश-ब्राउन होकर निकलेंगे.
2. ऐसे बनाएं घर में केशकाला हेयर डाई पाउडर
सफेद बालों के लिए आप अपने बालों के लेंथ के हिसाब से मेहंदी लें,, उसमें लौंग का दो चम्मच पाउडर, कॉफी पाउडर और दालचीनी का पाउडर समान मात्रा में मिला लें. अब इस छान लें और अब जितना पाउडर तैयार हुआ है उसमें समान मात्रा में आप इंडिगो पाउडर और चुटकी भर नमक मिक्स कर दें.
3. कैसे करना होगा इस डाई को यूज
अब पहले से शैंपू बालों में लेंथ के अनुसार डाई पाउडर लें और इसे गुनगुने पानी में भीगो कर पेस्ट बना लें. फिर इस पेस्ट को आप 5 मिनट के लिए ढक कर रख दें और लगाने से पहले आप इस पेस्ट में कोई भी 2 चम्मच तेल मिक्स कर दें. इससे बाल रूखे नहीं होंगे.
4.अब जान लें बालों पर लगाने के बाद क्या करना है
बालों पर डाई लगाने के बाद आप इसे किसी पॉलीथिन से सिर को पूरी तरह ढक दें. ताकि मेहंदी सूखने न पाए. इसके बाद आप इसे 30 से 45 मिनट तक बालों में रखें फिर सादे पानी से धो लें. याद रखें शैंपू कम से कम 3 दिन न करें.
5.बचे पाउडर को कैसे रखें
बचे हुए पाउडर को आप 3 महीने तक यूज कर सकते हैं लेकिन इसे एयरटाइट डब्बे में रखें ताकि हवा के संपर्क में आकर इसका कलर कमजोर न बड़े.
6.एक और तरीका भी जान लें घर पर डाई पाउडर बनाने का
इसके लिए आपको बस दो चीज़ों की ज़रूरत है. कॉफ़ी पाउडर और मेहंदी पाउडर. आप इसमें थोड़ी सी लौंग भी मिला सकते हैं. लौंग बालों के स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है. यह बालों को काला करने और स्कैल्प पर रूसी जैसी समस्याओं के इलाज के लिए भी अच्छी है. यह बालों को काला करने के लिए इस्तेमाल होने वाली एक प्राकृतिक सामग्री है.
कॉफ़ी पाउडर बालों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है. बालों को काला और चमकदार बनाने के लिए कॉफ़ी सबसे प्रभावी घरेलू उपायों में से एक है. कॉफ़ी में मौजूद फाइटोस्टेरॉल बालों के लिए स्वास्थ्यवर्धक होते हैं. कॉफ़ी पाउडर स्कैल्प में रक्त प्रवाह बढ़ाकर बालों के विकास में मदद करता है.
7.इस पाउडर से डाई बनाने का ये रहा तरीका
इस पाउडर को बनाने के लिए लोहे का बर्तन सबसे अच्छा होता है. अगर उसमें जंग लगी हो तो और भी अच्छा है. आप उसमें थोड़ा पानी उबालें, उसमें कॉफ़ी पाउडर डालकर उबालें. थोड़ा और कॉफ़ी पाउडर डालकर उबालें. दो लौंग, पिसी हुई या कुटी हुई, डालें. इसे अच्छी तरह उबालें और जब यह थोड़ा सूख जाए, तो इसे निकालकर रख लें. एक बर्तन लें और उसमें थोड़ा कॉफ़ी पाउडर और मेहंदी पाउडर डालें. आपको उतना ही डालना चाहिए जितना आपके बालों की ज़रूरत हो. जब यह गर्म हो जाए, तो इसमें तैयार पानी डालें और चलाएं.
8.इसे एक दिन तक बालों में छोड़ दें
इसे एक दिन के लिए लगा रहने दें. अगले दिन, आप इसे अपने सिर पर लगा सकते हैं. एक घंटे बाद इसे धो लें. इस पाउडर मिश्रण को बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया पानी बालों में लगाना भी आपके बालों के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है. जिनके बाल रूखे हैं, वे इस पाउडर मिश्रण में थोड़ा सा शुद्ध नारियल का तेल भी मिला सकते हैं. आमतौर पर, मेहंदी लगाने पर आपके बाल रूखे होने की संभावना ज़्यादा होती है. नारियल तेल मिलाने से यह समस्या दूर हो सकती है.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और सौंदर्य विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से