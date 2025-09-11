Glowing Skin Tips: हल्दी-बेसन के घोल में इन 2 चीजों को मिलाकर लगाएं, चेहरे पर दिखेगा गजब का निखार

2 . कैसे बनाएं केमिकल फ्री फेस पैक?

2

इसके लिए सबसे पहले एक कटोरी में बेसन और हल्दी निकालें, फिर इसी कटोरी में दही डालें और आखिर में इस कटोरी में गुलाब जल डालें. इसके बाद इन सभी नेचुरल चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करके एक स्मूद पेस्ट तैयार करें. इसे फेस पैक की तरह अपने स्किन केयर रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं.