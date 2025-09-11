Glowing Skin Tips: हल्दी-बेसन के घोल में इन 2 चीजों को मिलाकर लगाएं, चेहरे पर दिखेगा गजब का निखार

कौन है Suman Khulbe? भारतीय मूल की ये डॉक्टर Canada में मरीजों से 'यौन शोषण' की दोषी पाई गई, जानें पूरा मामला
लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | Sep 11, 2025, 03:30 PM IST
1.हल्दी-बेसन में मिलाएं ये 2 चीजें
नेचुरली ग्लोइंग स्किन पाना चाहती हैं तो घर पर केमिकल फ्री फेस पैक बनाने के लिए आपको 2 स्पून बेसन, चुटकी भर हल्दी के साथ दो स्पून दही और एक-दो स्पून गुलाब जल की जरूरत पड़ेगी. हल्दी और बेसन के साथ इन 2 चीजों को अलग रख लें.
2.कैसे बनाएं केमिकल फ्री फेस पैक?
इसके लिए सबसे पहले एक कटोरी में बेसन और हल्दी निकालें, फिर इसी कटोरी में दही डालें और आखिर में इस कटोरी में गुलाब जल डालें. इसके बाद इन सभी नेचुरल चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करके एक स्मूद पेस्ट तैयार करें. इसे फेस पैक की तरह अपने स्किन केयर रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं.
3.कैसे इस्तेमाल करें?
इस फेस पैक को पूरे चेहरे पर और गर्दन वाले हिस्से पर अच्छी तरह से लगाएं, लगभग 15 से 20 मिनट तक इस फेस पैक को अपनी त्वचा पर लगाए रखें. 20 मिनट के बाद ठंडे पानी से फेस वॉश कर लें. इसे अप्लाई करने से पहले आपको पैच टेस्ट करना नहीं भूलना चाहिए.
4.टैनिंग की समस्या होगी दूर
इस केमिकल फ्री फेस पैक की मदद से त्वचा पर निखार ला सकते हैं, इसके अलावा टैनिंग की समस्या से छुटकारा पाने के लिए भी इस फेस पैक का इस्तेमाल किया जा सकता है.
5.त्वचा के लिए वरदान है ये फेस पैक
एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर आप दाग-धब्बों की समस्या को दूर करना चाहते हैं, तो भी इस फेस पैक को इस्तेमाल कर सकते हैं. कुल मिलाकर इस फेस पैक में मौजूद तमाम औषधीय गुण त्वचा के लिए वरदान साबित हो सकते हैं.
6.हल्दी और बेसन के फायदे
आयुर्वेदिक हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक हल्दी में मौजूद करक्यूमिन स्किन के सेल्स को रिपेयर करता है, साथ ही मेलेनिन प्रोडक्शन को बैलेंस करता है. इतना ही नहीं बेसन स्किन के डेड सेल्स को हटाकर चेहरे को ग्लोइंग बनाता है. इससे डार्क स्पॉट्स और टैनिंग कम होती है.