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मिस इंडिया वर्ल्ड का ये फैशन स्टाइल समर में भी आपको देगा एकदम ग्लैम लुक, ट्रेडिशनल से लेकर कैजुअल

Miss India World 2026: फेमिना मिस इंडिया 2026 का खिताब गोवा की साध्वी सैल ने अपने नाम कर लिया है. ट्रेडिशनल से लेकर कैजुअल तक उनका लुक बेहद ही ग्लैम हैं. आइए आपको उनकी ट्रेडिशनल से लेकर कैजुअल लुक तक की खूबसूरत तस्वीरें दिखाते हैं.

| Apr 20, 2026, 10:37 AM IST

1.ऑर्ड सेट

ऑर्ड सेट
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समर सीजन में लड़कियां ऐसी आउटफिट्स की हमेशा तलाश में रहती हैं, जो स्टाइलिश भी हो और आपको कम्फर्टेबल भी रखे. आज आपको फेमिना मिस इंडिया का खिताब अपने नाम करने वाली साध्वी सैल के ऑर्ड सेट लुक के बारे में बताते हैं, जिसको आप समर शादी में जाने के लिए पहन सकती हैं. इसको आप सिंपल तरीके से कैरी करके पहनेंगी, तो आपकी खूबसूरती काफी ज्यादा निखरकर आएगी. Photo Credit: sailsadhvi
 

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2.चेक डिजाइन वाली साड़ी

चेक डिजाइन वाली साड़ी
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समर में साड़ी पहनना हर लड़की को पसंद होता है अगर आप स्टाइलिश लुक पाना चाहती हैं, तो आप चेक डिजाइन वाली साड़ी को स्टाइल करके पहन सकती हैं. ब्लाउज ऑफ शोल्डर स्टाइल करेंगी तो आप भीड़ से हटके नजर आएंगी. Photo Credit: sailsadhvi
 

3.ब्लू बॉडीकॉन ड्रेस

ब्लू बॉडीकॉन ड्रेस
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ब्लू बॉडीकॉन ड्रेस आप किसी खास जगह पर जाने के लिए पहन सकती हैं.  साध्वी सैल ग्लैमर के साथ-साथ एक फैशन क्वीन भी हैं, जो अपने स्टाइलिश अंदाज के लिए जानी जाती हैं. अपने कम्फर्टे के हिसाब से आप इसको खुद भी बनवाकर पहन सकती हैं. Photo Credit: sailsadhvi
 

4.ब्लैक ड्रेस

ब्लैक ड्रेस
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साध्वी सैल पर इस तरह की ब्लैक ड्रेस काफी ज्यादा खिलती है और अगर आप भी समर में अपने लुक को काफी ज्यादा ग्लैम बनाना चाहते हैं, तो आप इस तरह के आउटफिट्स को बनवाकर भी पहन सकती हैं. Photo Credit: sailsadhvi

TRENDING NOW

5.व्हाइट क्रॉप टॉप-जींस

व्हाइट क्रॉप टॉप-जींस
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व्हाइट क्रॉप टॉप-जींस में साध्वी सैल का कैजुअल लुक बेहद ही हटके नजर आ रहा है. समर आउटिंग के लिए अगर आप कहीं जाना चाहती हैं, तो इस तरह के आउटफिट को आप पहन सकती हैं. मेकअप आप कम करके भी जाएं, तो बेस्ट रहेगा. Photo Credit: sailsadhvi
 

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