मिस इंडिया वर्ल्ड का ये फैशन स्टाइल समर में भी आपको देगा एकदम ग्लैम लुक, ट्रेडिशनल से लेकर कैजुअल

1 . ऑर्ड सेट

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समर सीजन में लड़कियां ऐसी आउटफिट्स की हमेशा तलाश में रहती हैं, जो स्टाइलिश भी हो और आपको कम्फर्टेबल भी रखे. आज आपको फेमिना मिस इंडिया का खिताब अपने नाम करने वाली साध्वी सैल के ऑर्ड सेट लुक के बारे में बताते हैं, जिसको आप समर शादी में जाने के लिए पहन सकती हैं. इसको आप सिंपल तरीके से कैरी करके पहनेंगी, तो आपकी खूबसूरती काफी ज्यादा निखरकर आएगी. Photo Credit: sailsadhvi

