Mini Italy: भारत के इस शहर को कहा जाता है 'मिनी इटली'! रंगीन इमारतें, वॉटरफ्रंट व्यू देख दिल होगा खुश

लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | May 20, 2026, 07:49 PM IST
1.भारत के इस शहर को कहते हैं 'मिनी इटली'
महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, लोनावला या खंडाला के अलावा घूमने के लिए एक ऐसी भी जगह है, जो यूरोप जैसा नजर आता है. हम बात कर रहे हैं लवासा की, जिसे आमतौर पर लोग 'Italy of India' कहते हैं. यहां कि रंगीन इमारतें, झील के किनारे बने कैफे, पहाड़ियों से घिरा शांत माहौल आपका मन मोह लेगा. (PC- Social Media)
2.प्लान करके बनाया गई है ये जगह
बता दें कि लवासा पुणे से करीब 60 किलोमीटर दूर वेस्टर्न घाट की पहाड़ियों में बसा हुआ है. यह अपने आप विकसित हुआ शहर नहीं है, बल्कि इसे पहले से प्लान करके बनाया गया था. इस जगह को एक मॉडर्न हिल सिटी की तरह डिजाइन किया गया, जहां रहने, घूमने और सुकून पाने की हर सुविधा मौजूद हो. (PC- Social Media)
3.इटली के मशहूर सी-साइड टाउन Portofino जैसा लुक
खास प्लानिंग और डिजाइन की वजह से लवासा को इटली के मशहूर सी-साइड टाउन Portofino जैसा लुक मिला, इसी वजह से इसे Italy of India कहा जाने लगा. यहां का सबसे मशहूर हिस्सा है Dasve Lake और उसका वॉटरफ्रंट एरिया, जहां आपको सबसे ज्यादा इटली वाला एहसास मिलेगा. (PC- Social Media)
4.मेडिटेरेनियन स्टाइल इमारतें
Dasve Lake के पास मौजूद इमारतों को टेराकोटा, पीच, मस्टर्ड, ऑलिव ग्रीन और ब्रिक रेड जैसे रंगों में रंगा गया है. यहां की इमारतों में मेडिटेरेनियन स्टाइल साफ नजर आता है. इसके अलावा छोटी बालकनियां, आर्च वाले दरवाजे, टाइल्स की छतें और कैफे स्टाइल बैठने की जगहें इस शहर को अलग पहचान देती हैं.(PC- Social Media)
5.इस जगह को कहा जाता है Italy of India?
बताते चलें कि लवासा का आइडिया 2000 के शुरुआती सालों में सामने आया था, डेवलपर्स चाहते थे कि भारत में भी एक ऐसा शहर हो जो यूरोपियन टच के साथ नेचर के करीब हो. इसके लिए उन्होंने इटली के Portofino टाउन जैसा है. यूरोपियन स्टाइल वॉटरफ्रंट, झील, पहाड़ और कैफे का खूबसूरत कॉम्बिनेशन, पहले से प्लान किया गया मॉडर्न हिल सिटी लुक की वजह से इसे Italy of India कहते हैं. (PC- Social Media)
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