Mini Italy: भारत के इस शहर को कहा जाता है 'मिनी इटली'! रंगीन इमारतें, वॉटरफ्रंट व्यू देख दिल होगा खुश

5 . इस जगह को कहा जाता है Italy of India?

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बताते चलें कि लवासा का आइडिया 2000 के शुरुआती सालों में सामने आया था, डेवलपर्स चाहते थे कि भारत में भी एक ऐसा शहर हो जो यूरोपियन टच के साथ नेचर के करीब हो. इसके लिए उन्होंने इटली के Portofino टाउन जैसा है. यूरोपियन स्टाइल वॉटरफ्रंट, झील, पहाड़ और कैफे का खूबसूरत कॉम्बिनेशन, पहले से प्लान किया गया मॉडर्न हिल सिटी लुक की वजह से इसे Italy of India कहते हैं. (PC- Social Media)

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