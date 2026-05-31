Messy Lifestyle: बिखरा कमरा और फैला सामान! क्या क्रिएटिव, तेज दिमाग वालों की पहचान होती हैं ये आदतें? 

लाइफस्टाइल
1.क्रिएटिव, तेज दिमाग वाले होते हैं ऐसे लोग!
एक वीडियो में माइकल जैक्सन के गाने पर डांस करती नजर आ रही हैं श्रद्धा कपूर का कमरा बिखरा हुआ, फैला दिख रहा है. साइकोलॉजी कहती है कि ऐसे लोग, जिनका कमरा या घर अस्त-व्यस्त रहता है, वो क्रिएटिव, तेज दिमाग वाले होते हैं. एक्ट्रेस ने खुद इंस्टाग्राम स्टोरी पर जवाब देते हुए लिखा कि रूम जैसा भी हो, दिल साफ होना चाहिए. (AI Image)
2.लीक से हटकर, खुले विचारों वाले
स्टडी बताती है कि ऐसे लोग जिनका घर अधिक अस्त-व्यस्त होते हैं वो लोग लीक से हटकर सोचते हैं. ऐसे लोग इतना गहरा सोच रहे होते हैं कि उनके पास इन चीजों के लिए समय ही नहीं होता. इस तरह रहने वाले लोग अक्सर नई चीजों को आजमाने और रोमांच के लिए तैयार रहते हैं. किसी नियम-कानून में बंधकर नहीं, बल्कि आजादी से काम करना पसंद करते हैं. (AI Image)
3.बड़े सपने के साथ लक्ष्य रखते हैं बड़ा
इसके अलावा साइकोलॉजी कहती है कि ऐसे लोग छोटी-छोटी चीजों (जैसे चीजों को सही जगह रखने) में उलझने के बजाय जीवन के बड़े लक्ष्यों, विचारों और प्रोजेक्ट्स पर ज्यादा ध्यान देते हैं. यह भी माना जाता है कि बड़े सपने उन्हें इन छोटी बातों पर ध्यान देने का समय नहीं देते. इसलिए ऐसे लोग आमतौर पर ज्यादा तेज दिमाग वाले माने जाते हैं. (AI Image)
4.मल्टीटास्किंग, खुद को हालात के हिसाब से ढाल लेते हैं
इसके अलावा यह भी माना जाता है कि ऐसे लोग एक ही समय में कई काम करने में यानी मल्टी टास्किंग करने में माहिर होते हैं और अव्यवस्था के बीच भी सहज महसूस कर सकते हैं. इसके अलावा ये लोग बहुत ज्यादा नियमों में बंध कर कठिन रूटीन नहीं बनाते बल्कि हालात के हिसाब से ढलना जानते हैं. हालांकि, ऐसा हर व्यक्ति के साथ नहीं होता, कुछ स्टडी में बिखरे माहौल में रहने वाले लोगों को ज्यादा क्रिएटिव और अलग तरीके से सोचने वाला माना गया है. (AI Image)
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