Messy Lifestyle: बिखरा कमरा और फैला सामान! क्या क्रिएटिव, तेज दिमाग वालों की पहचान होती हैं ये आदतें? 

4 . मल्टीटास्किंग, खुद को हालात के हिसाब से ढाल लेते हैं

4

इसके अलावा यह भी माना जाता है कि ऐसे लोग एक ही समय में कई काम करने में यानी मल्टी टास्किंग करने में माहिर होते हैं और अव्यवस्था के बीच भी सहज महसूस कर सकते हैं. इसके अलावा ये लोग बहुत ज्यादा नियमों में बंध कर कठिन रूटीन नहीं बनाते बल्कि हालात के हिसाब से ढलना जानते हैं. हालांकि, ऐसा हर व्यक्ति के साथ नहीं होता, कुछ स्टडी में बिखरे माहौल में रहने वाले लोगों को ज्यादा क्रिएटिव और अलग तरीके से सोचने वाला माना गया है. (AI Image)

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से