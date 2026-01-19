Budh Gochar: बुध का गोचर अगले 23 दिनों तक हर इच्छा करेगा पूरी, मार्च तक अरबपति योग में कर लें मनचाहा हर काम

1 . फर्श से अर्श पर ले जाएगा बुध

1

ज्ञान-बुद्धी और वाणी का ग्रह बुध फरवरी से वक्री होगा और बुध के वक्री होने से 5 राशियों के के अच्छे दिन शुरू होंगें. बुध के वक्री गोचर से इन 5 राशियों को धन, करियर और व्यापार में वो लाभ मिलेगा जिसकी शायद उन्होंने कल्पना भी न की हो. क्योंकि बुध ग्रह को बुद्धि, वाणी, तर्कशक्ति, व्यापार, लेखन, गणित, संचार और निर्णय लेने का ग्रह माना जाता है इसलिए बुध की वक्री चाल इन 5 राशियों के व्यक्तियों को अपने विचारों, निर्णयों और योजनाओं पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करेगा और इनके लिए निर्णय इन्हें फर्श से अर्श पर ले जाएंगे.