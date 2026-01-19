Budh Gochar: बुध का गोचर अगले 23 दिनों तक हर इच्छा करेगा पूरी, मार्च तक अरबपति योग में कर लें मनचाहा हर काम

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Jan 19, 2026, 01:39 PM IST
1.फर्श से अर्श पर ले जाएगा बुध
ज्ञान-बुद्धी और वाणी का ग्रह बुध फरवरी से वक्री होगा और बुध के वक्री होने से 5 राशियों के के अच्छे दिन शुरू होंगें. बुध के वक्री गोचर से इन 5 राशियों को धन, करियर और व्यापार में वो लाभ मिलेगा जिसकी शायद उन्होंने कल्पना भी न की हो. क्योंकि बुध ग्रह को बुद्धि, वाणी, तर्कशक्ति, व्यापार, लेखन, गणित, संचार और निर्णय लेने का ग्रह माना जाता है इसलिए बुध की वक्री चाल इन 5 राशियों के व्यक्तियों को अपने विचारों, निर्णयों और योजनाओं पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करेगा और इनके लिए निर्णय इन्हें फर्श से अर्श पर ले जाएंगे.
2.पुराने रोग-समस्याओं और कर्ज से मिलेगी मुक्ति
इस वक्री चाल के दौरान पुरानी समस्याएं, रोग, और कर्ज से जहां बुध मुक्ति दिलाएगा वहीं अधूरे कार्य या अतीत के निर्णय जो लंबे समय से पेंडिंग थे पूरे होंगे. इसके अलावा बुध के वक्री होने से बुध की चाल में शक्ति बढ़ जाती है, जिससे इसकी प्रभावशीलता भी बढ़ती है. और जिन राशियों के लिए बुध बेहतर है उनके लिए ये पल गोल्डन टाइम साबित होगा.
3.26 फरवरी से बुध होगा वक्री
बुद्धि और वाणी का ग्रह बुध 26 फरवरी, 2026 से 23 दिनों तक वक्री रहेगा और 21 मार्च को सीधी चाल में वापस आ जाएगा. बुध की वक्री चाल पांचों राशियों के लिए बहुत शुभ समय का संकेत देती है. इन राशियों के अंतर्गत जन्म लेने वाले जातकों को काम, करियर और व्यापार से अपार धन-संपत्ति प्राप्त होगी. आइए जानते हैं वे शुभ राशियां कौन सी हैं.
4.कुंभ राशि
कुंभ राशि वालों के लिए बुध का वक्री होना नई सोच और नए अवसर लेकर आएगा. पुरानी करियर योजनाओं को पुनर्जीवित किया जा सकता है. प्रौद्योगिकी, आईटी और एनालिटिक्स से संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी. आय में धीरे-धीरे वृद्धि होगी. मित्र और संपर्क लाभान्वित होंगे. भविष्य की योजनाएं ठोस आधार पर बनेंगी. इस दौरान किए गए सोच-समझकर किए गए प्रयास दीर्घकाल में लाभकारी सिद्ध होंगे.
5.मिथुन राशि
मिथुन राशि वालों के लिए बुध का वक्री होना विशेष लाभ लेकर आएगा. आपकी सोचने और समझने की क्षमता बढ़ेगी. अधूरे पड़े पुराने काम पूरे होने लगेंगे. करियर के नए अवसर फिर से मिलेंगे. व्यापार में किए गए पुराने निवेशों से लाभ होगा. बोलने की क्षमता बढ़ेगी, जिससे सौदे आसानी से पूरे होंगे. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. इस समय लिया गया कोई भी पुराना निर्णय भविष्य में बड़ी सफलता की नींव रख सकता है.
6.तुला राशि
तुला राशि वालों के लिए बुध का वक्री होना भाग्य के द्वार खोल सकता है. साझेदारी में लाभ के अवसर हैं. कानूनी या कागजी मामलों में सफलता मिलेगी. फंसा हुआ धन वापस मिल सकता है. निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी. कला, मीडिया और संचार क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष पहचान मिल सकती है. विदेश या दूर-दराज के स्थानों से संबंधित अवसर भी लाभ ला सकते हैं.
7.वृषभ राशि
बुध के वक्री होने के दौरान वृषभ राशि के जातकों को धन और सुख-सुविधाओं का अनुभव होगा . पुराने व्यापारिक सौदे अचानक लाभ देने लगेंगे. निवेश संबंधी निर्णय लाभकारी सिद्ध होंगे. परिवार में आर्थिक स्थिरता आएगी. वाणी मधुर होगी और रिश्ते सुधरेंगे. करियर में धीमी लेकिन ठोस प्रगति देखने को मिलेगी. जमीन, वाहन या संपत्ति से संबंधित लंबित मामले आगे बढ़ सकते हैं.
8.कन्या राशि
कन्या राशि वालों के लिए यह समय शुभ सिद्ध होगा. बुध की वक्री चाल से आत्मनिरीक्षण बढ़ेगा. कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और आप अपने वरिष्ठों का विश्वास प्राप्त करेंगे. लेखन, लेखांकन, अनुसंधान और शिक्षा से जुड़े लोगों को विशेष लाभ होगा. पुराने ग्राहकों या संपर्कों से आर्थिक लाभ होगा. आय के नए स्रोत भी उभर सकते हैं. प्रतियोगी परीक्षाओं या साक्षात्कारों में भी सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से