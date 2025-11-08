मिलिए, बिहार चुनाव में शामिल उन 5 पावरफुल महिलाओं से जिन्होंने बिना गॉडफादर के राजीनित में रखा है कदम 

3 . रितु जायसवाल

सीतामढ़ी ज़िले की परिहार विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार रितु जायसवाल दूसरी बार चुनाव लड़ रही हैं. राजद महिला मोर्चा की पूर्व अध्यक्ष रितु कभी राजद में एक मज़बूत आवाज़ हुआ करती थीं, लेकिन टिकट न मिलने पर उन्होंने पार्टी से बगावत कर दी थी. उन्होंने कहा था, "मैं महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ रही हूँ."

2020 में सिर्फ़ 1,500 वोटों से हारने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी है. इस बार वे निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं और सभी जातियों में अपनी मज़बूत पकड़ बना चुके हैं. यादव, बनिया और मुस्लिम मतदाताओं के बीच उनकी लोकप्रियता ने मुकाबले को रोमांचक बना दिया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर तेजस्वी यादव तक, सभी इस सीट पर अपने-अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रहे हैं. यानी परिहार सीट अब बिहार की सत्ता की धड़कन बन गई है.

