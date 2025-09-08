मिलिए 15 साल के कंप्यूटर जीनियस 'ईश्वर के प्रभावक' से जो बनने जा रहा है पहला मिलेनियल कैथोलिक 'संत'

3 . कार्लो एक्यूटिस की 2006 में हो गई थी मौत

बता दें कि ब्रिटेन में जन्मे कार्लो एक्यूटिस की 2006 में ल्यूकेमिया से मृत्यु हो गई थी, को रविवार को सेंट पीटर्स स्क्वायर में पोप लियो द्वारा आयोजित एक समारोह में सहस्राब्दी पीढ़ी का पहला कैथोलिक संत घोषित किया जाएगा. इस समारोह में हज़ारों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है. संत घोषित होने का अर्थ है कि चर्च का मानना ​​है कि व्यक्ति ने पवित्र जीवन जिया है और अब वह ईश्वर के साथ स्वर्ग में है. कार्लो एक्यूटिस को उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार एसीसी में दफनाया गया, और अप्रैल 2019 में सांता मारिया मैगीगोर के चर्च में संचुरी ऑफ द स्पोलिएशन में आराम करने के लिए रखा गया है.

