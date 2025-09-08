मिलिए 15 साल के कंप्यूटर जीनियस 'ईश्वर के प्रभावक' से जो बनने जा रहा है पहला मिलेनियल कैथोलिक 'संत'

Jharkhand: कूड़े के ढेर में मिला महिला का अधजला शव, निर्मम हत्या के बाद फेंकी गई बॉडी, जांच में जुटी पुलिस
लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Sep 08, 2025, 06:57 AM IST
1.कौन हैं कार्लो एक्यूटिस?
कार्लो एक्यूटिस का जन्म 3 मई, 1991 को लंदन में एक धनी लेकिन ज़्यादा धार्मिक न मानने वाले कैथोलिक परिवार में हुआ था. उनके जन्म के तुरंत बाद वे मिलान वापस आ गए और उन्होंने एक सामान्य, खुशहाल बचपन बिताया, हालाँकि उनकी धार्मिक आस्था बढ़ती ही गई.
2.पहला मिलेनियल कैथोलिक 'संत'
लंदन में 2020 में पोप इतालवी किशोर को संत घोषित किया गया था, पिछले साल अकुटिस को संत घोषित करने की मंजूरी दी गई थी, जो 27 अप्रैल, 2025 को स्थापित होनी थी लेकिन पोप की मौत के कारण ये टल गया. ब्रिटेन में जन्मा इतालवी लड़का कैथोलिक संत बनने वाला पहला सहस्राब्दी का व्यक्ति बनेगा .
3. कार्लो एक्यूटिस की 2006 में हो गई थी मौत
बता दें कि ब्रिटेन में जन्मे कार्लो एक्यूटिस की 2006 में ल्यूकेमिया से मृत्यु हो गई थी, को रविवार को सेंट पीटर्स स्क्वायर में पोप लियो द्वारा आयोजित एक समारोह में सहस्राब्दी पीढ़ी का पहला कैथोलिक संत घोषित किया जाएगा. इस समारोह में हज़ारों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है. संत घोषित होने का अर्थ है कि चर्च का मानना है कि व्यक्ति ने पवित्र जीवन जिया है और अब वह ईश्वर के साथ स्वर्ग में है. कार्लो एक्यूटिस को उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार एसीसी में दफनाया गया, और अप्रैल 2019 में सांता मारिया मैगीगोर के चर्च में संचुरी ऑफ द स्पोलिएशन में आराम करने के लिए रखा गया है.
4. धर्म का प्रचार बन गए थे कार्लो
कार्लो एक्यूटिस, जिनकी मृत्यु 15 वर्ष की आयु में हुई ने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए वेबसाइट बनाने हेतु कंप्यूटर कोड सीखा. उनकी कहानी ने कैथोलिक युवाओं का व्यापक ध्यान आकर्षित किया है, और अब उन्हें मदर टेरेसा और फ्रांसिस ऑफ असीसी के समान स्तर पर पदोन्नत किया जाएगा.
5.अब लियो करेंगे समारोह की अध्यक्षता
रविवार को हुआ समारोह मूल रूप से 25 से 27 अप्रैल के बीच के लिए निर्धारित था, लेकिन पोप फ्रांसिस के निधन के बाद इसे स्थगित कर दिया गया. मई में फ्रांसिस की जगह चुने गए लियो अब पहली बार ऐसे किसी समारोह की अध्यक्षता करेंगे.
6.कार्लो एक्यूटिस को कंप्यूटर में रूचि थी?
एक्यूटिस की कंप्यूटर विज्ञान में विशेष रुचि थी और उन्होंने युवावस्था में ही प्रोग्रामिंग पर कॉलेज स्तर की किताबें पढ़ डालीं. उन्हें "ईश्वर का प्रभावक" उपनाम उनकी प्रमुख तकनीकी विरासत के कारण मिला: एक बहुभाषी वेबसाइट जो चर्च द्वारा मान्यता प्राप्त तथाकथित यूचरिस्टिक चमत्कारों का दस्तावेजीकरण करती थी. यह परियोजना उन्होंने उस समय पूरी की जब ऐसी वेबसाइटों का विकास पेशेवरों के अधीन था.
7.कार्लो एक्यूटिस घंटों प्रार्थना करते थे
कार्लो एक्यूटिस हर दिन यूचरिस्ट से पहले घंटों प्रार्थना करने के लिए जाने जाते थे. कैथोलिक धर्मगुरु यूचरिस्टिक आराधना की प्रथा को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि, सर्वेक्षणों के अनुसार, ज़्यादातर कैथोलिक यह नहीं मानते कि ईसा मसीह यूचरिस्टिक मेज़बानों में शारीरिक रूप से मौजूद हैं. कार्लो एक्यूटिस युवा कैथोलिकों के बीच बेहद लोकप्रिय साबित हुए हैं, जो उन्हें एक सहज, आधुनिक आदर्श के रूप में देखते हैं.
