बला की खूबसूरत है स्टीव जॉब्स की बेटी Eve Jobs, इंटरनेट पर इस हुस्न की परी की तस्वीरों ने मचाया तहलका

5 . कितनी पढ़ी-लिखी हैं Eve Jobs?

5

Eve ने अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से साइंस, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी में डिग्री हासिल की है. वह डीएनए मॉडल मैनेजमेंट के साथ काम करती हैं. इससे पहले LOUIS VUITTON, वोग जापान और मेट गाला जैसे ब्रांड्स के लिए काम कर चुकी हैं.

