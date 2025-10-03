बला की खूबसूरत है स्टीव जॉब्स की बेटी Eve Jobs, इंटरनेट पर इस हुस्न की परी की तस्वीरों ने मचाया तहलका

दुनिया के वो देश जहां आज तक नहीं पहुंची रेल
लाइफस्टाइल
रईश खान | Oct 03, 2025, 11:40 PM IST
1.मॉडलिंग की दुनिया में जाना पहचाना नाम
ईव जॉब्स 27 साल की उम्र में मॉडलिंग की दुनिया में जाना पहचाना नाम बन चुकी हैं. उनका स्टाइलिश लुक हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचने को मजबूर कर देता है.
2.गोल्डन सीक्वेंस ड्रेस में ढाया कहर
Eve Jobs खूबसूरत होने के साथ फैशनेबल भी हैं. हाल ही में उन्होंने गोल्डन सीक्वेंस ड्रेस में शूट कराया था. जिसमें उन्होंने ग्लॉसी मेकअप किया और हेयर को ओपन रखा.
3.डीप नेक आउटफिट में ग्लैमर्स लुक
ईव जॉब्स की व्हाइट कलर की ये आउटफिट भी कमाल की है. डीप नेक उनके लुक को और ग्लैमर्स बना रहा है. Eve ने लाइट मेकअप कर रखा है, जिसमें वो स्टनिंग लग रही हैं.
4.Eve Jobs का जन्म कहां हुआ?
Eve Jobs का जन्म जन्म 9 जुलाई 1998 को पालो ऑल्टो, कैलिफोर्निया (अमेरिका) में हुआ था. वह अमेरिकी फैशन मॉडल हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2020 में ग्लोसियर के लिए एक कैंपेन के साथ की थी.
5.कितनी पढ़ी-लिखी हैं Eve Jobs?
Eve ने अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से साइंस, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी में डिग्री हासिल की है. वह डीएनए मॉडल मैनेजमेंट के साथ काम करती हैं. इससे पहले LOUIS VUITTON, वोग जापान और मेट गाला जैसे ब्रांड्स के लिए काम कर चुकी हैं.
6.दुनिया के टॉप-5 घुड़सवारों में से एक
Eve Jobs एक हॉर्स राइडर भी हैं. 2019 में वह दुनिया के टॉप-5 घुड़सवारों में से एक थीं. उन्होंने जुलाई 2025 में ब्रिटिश ओलंपियन Harry Charles से शादी की थी.