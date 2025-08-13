Diabetes Control Rule: दवा और दुआ भी कम नहीं कर पाएगी ब्लड शुगर अगर डायबिटीज में करते हैं रोज ये गलतियां

ऋतिक रोशन-जूनियर एनटीआर की 'वॉर 2' का फर्स्ट रिव्यू रिलीज, जानें- कैसी है एक्शन थ्रिलर फिल्म?
लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Aug 13, 2025, 01:48 PM IST
1.कई बार शुगर दवा या इंसुलिन से भी नहीं होता कंट्रोल
अकसर लोगों को लगता है कि अगर वो ब्लड शुगर की दवा खा रहे हैं तो उनकी डायबिटीज कंट्रोल रहेगी लेकिन ऐसा होता नहीं है. कई बार दवा या इंसुलिन तक शुगर को कंट्रोल नहीं कर पाती हैं.
2.लाइफस्टाइल और खानपान से जुड़ी होती है ये गलती
अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आपको अपनी लाइफस्टाइल और खानपान से जुड़ी कुछ गलतियों के बारे में शायद पता न हो. छोटी सी लगने वाली गलती आपके शुगर लेवल को बढ़ा देता है और डायबिटीज पटरी से उतर जाती है. चलिए जानें कौन सी गलतियां शुगर को बढ़ाती हैं.
3.अगर खाने के बाद करते हैं ये काम
दिन या रात कभी भी आप खाने के बाद अगर तुरंत आराम की मुद्रा में आ जाते हैं तो यकीन मानिए आपका शुगर लेवल कम नहीं होगा. खाने के बाद आपको कम से कम 15 से 20 मिनट टहलना जरूरी है ताकि खाने से ब्लड में पहुंचा ग्लूकोज ऊर्जा में बदल जाए.
4.रात का खाना 7 बजे के बाद खाने की आदत
ये सच है कि अगर आप रात का खाना 7 बजे के बाद खाते हैं तो आपका शुगर बढ़ता जाएगा. क्योंकि शाम होते-होते मेटाबॉलिक रेट स्लो होने लगता है जिससे खाना पचाना आसान नहीं होता और ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है.
5.देर रात तक जागना
अगर आप बिस्तर पर देर रात तक मोबाइल देखते हैं या टीवी देखते हैं तो भी शुगर बढ़ेगा. देर रात तक जागने से सर्कैडियन लय (शरीर की जैविक घड़ी) बाधित होती है, जिससे कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति अधिक प्रतिरोधी हो जाती हैं .
6.बहुत ज्यादा तनाव में रहना
तनाव केवल आपके मानसिक स्वास्थ्य को ही खराब नहीं करता बल्कि ये आपके शुगर लेवल को बढ़ाने का भी काम करता है. देर रात तक जागने से रक्त शर्करा (ब्लड शुगर) का स्तर बढ़ सकता है. इसका कारण यह है कि देर रात तक जागने से शरीर में कोर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, जो इंसुलिन के काम करने के तरीके को प्रभावित करता है.
7.खाने में इन चीजों की कमी
अगर आपके खाने में प्रोटीन और रफेज नहीं तो शुगर कम होने की सोचना भी बेकार है. केवल कार्ब्स खाकर आप शुगर को बढ़ाएंगे भले ही आप मीठा न खाते हों. आपकी थाली का आधे से ज्यादा हिस्सा प्रोटीन और रफेज का होना जरूरी है. इससे आपका खाना तुरंत ब्लड में शुगर के रूप में भी नहीं पहुंचेगा.
डिसक्लेमर- यह जानकारी सामान्य जानकारी के आधार पर लिखी गई है. शुगर बढ़ने के और भी कई कारण हो सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.
