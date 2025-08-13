Diabetes Control Rule: दवा और दुआ भी कम नहीं कर पाएगी ब्लड शुगर अगर डायबिटीज में करते हैं रोज ये गलतियां

Twitter
Advertisement
Headlines

ऋतिक रोशन-जूनियर एनटीआर की 'वॉर 2' का फर्स्ट रिव्यू रिलीज, जानें- कैसी है एक्शन थ्रिलर फिल्म? 

कितने पढ़े-लिखे हैं तमिलनाडु के गवर्नर RN Ravi जिनसे पीएचडी स्कॉलर ने डिग्री लेने से किया इनकार? CBI-IB में किया है काम

पितृदोष लगने पर बर्बाद हो जाती हैं कई पीढ़ियां, नाराज पितरों को प्रसन्न करने के लिए आजमा लें ये उपाय

Calicut University Result 2025: कालीकट यूनिवर्सिटी ने uoc.ac.in पर जारी किया दूसरे और चौथे सेमेस्टर का रिजल्ट, ऐसे करें चेक

Krishna Age: क्या आप जानते हैं कि इस जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण कितने साल के हो जाएंगे? 

Yogasan For Heart Health: हार्ट अटैक के खतरे को कम कर देंगे ये 5 योगासन, दिल के साथ बॉडी भी रहेगी एक दम फिट

SBI Clerk Waiting List 2025: एसबीआई ने क्लर्क के पदों के लिए जारी की वेटिंग लिस्ट, sbi.co.in पर यूं करें चेक

सक्सेसफुल और अमीर लोगों में होती हैं ये 7 आदतें, इनमें से 4 भी आपके अंदर हैं तो बनेंगे विश्व विजेता

FMGE Result 2025: NBEMS ने जारी किया फॉरन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम का रिजल्ट, natboard.edu.in पर ऐसे करें चेक

Head Covering During Puja: पूजा करते समय क्यों ढका जाता है सिर, जानें इसके पीछे की वजह

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
War 2 Review: ऋतिक रोशन-जूनियर एनटीआर की 'वॉर 2' का फर्स्ट रिव्यू रिलीज, जानें- कैसी है एक्शन थ्रिलर फिल्म? 

ऋतिक रोशन-जूनियर एनटीआर की 'वॉर 2' का फर्स्ट रिव्यू रिलीज, जानें- कैसी है एक्शन थ्रिलर फिल्म

Calicut University Result 2025: कालीकट यूनिवर्सिटी ने uoc.ac.in पर जारी किया दूसरे और चौथे सेमेस्टर का रिजल्ट, ऐसे करें चेक

कालीकट यूनिवर्सिटी ने uoc.ac.in पर जारी किया दूसरे और चौथे सेमेस्टर का रिजल्ट, ऐसे करें चेक

Krishna Age: क्या आप जानते हैं कि इस जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण कितने साल के हो जाएंगे? 

क्या आप जानते हैं कि इस जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण कितने साल के हो जाएंगे?

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
कितने पढ़े-लिखे हैं तमिलनाडु के गवर्नर RN Ravi जिनसे पीएचडी स्कॉलर ने डिग्री लेने से किया इनकार? CBI-IB में किया है काम

कितने पढ़े-लिखे हैं तमिलनाडु के गवर्नर RN Ravi जिनसे पीएचडी स्कॉलर ने डिग्री लेने से किया इनकार? CBI-IB में किया है काम

पितृदोष लगने पर बर्बाद हो जाती हैं कई पीढ़ियां, नाराज पितरों को प्रसन्न करने के लिए आजमा लें ये उपाय

पितृदोष लगने पर बर्बाद हो जाती हैं कई पीढ़ियां, नाराज पितरों को प्रसन्न करने के लिए आजमा लें ये उपाय

Yogasan For Heart Health: हार्ट अटैक के खतरे को कम कर देंगे ये 5 योगासन, दिल के साथ बॉडी भी रहेगी एक दम फिट

हार्ट अटैक के खतरे को कम कर देंगे ये 5 योगासन, दिल के साथ बॉडी भी रहेगी एक दम फिट

HomePhotos

लाइफस्टाइल

Diabetes Control Rule: दवा और दुआ भी कम नहीं कर पाएगी ब्लड शुगर अगर डायबिटीज में करते हैं रोज ये गलतियां

Why fasting or PP Sugar Rises: डायबिटीज में दवा-इंसुलिन या दुआ भी तब काम नहीं आती जब आप लगातार रोज कुछ गलतियां करते हैं. अगर आपका फॉस्टिंग शुगर ज्यादा आता है तो रात की कुछ गलतियां इसके लिए जिम्मेदार होती हैं. वहीं दिन में अगर खाने के बाद शुगर बढ़ता है तो भी कुछ गलती ही इसके पीछे कारण होती है.

ऋतु सिंह | Aug 13, 2025, 01:48 PM IST

1.कई बार शुगर दवा या इंसुलिन से भी नहीं होता कंट्रोल

कई बार शुगर दवा या इंसुलिन से भी नहीं होता कंट्रोल
1

अकसर लोगों को लगता है कि अगर वो ब्लड शुगर की दवा खा रहे हैं तो उनकी डायबिटीज कंट्रोल रहेगी लेकिन ऐसा होता नहीं है. कई बार दवा या इंसुलिन तक शुगर को कंट्रोल नहीं कर पाती हैं. 

Advertisement

2.लाइफस्टाइल और खानपान से जुड़ी होती है ये गलती

लाइफस्टाइल और खानपान से जुड़ी होती है ये गलती
2

अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आपको अपनी लाइफस्टाइल और खानपान से जुड़ी कुछ गलतियों के बारे में शायद पता न हो. छोटी सी लगने वाली गलती आपके शुगर लेवल को बढ़ा देता है और डायबिटीज पटरी से उतर जाती है. चलिए जानें कौन सी गलतियां शुगर को बढ़ाती हैं.

3.अगर खाने के बाद करते हैं ये काम

अगर खाने के बाद करते हैं ये काम
3

दिन या रात कभी भी आप खाने के बाद अगर तुरंत आराम की मुद्रा में आ जाते हैं तो यकीन मानिए आपका शुगर लेवल कम नहीं होगा. खाने के बाद आपको कम से कम 15 से 20 मिनट टहलना जरूरी है ताकि खाने से ब्लड में पहुंचा ग्लूकोज ऊर्जा में बदल जाए.

4.रात का खाना 7 बजे के बाद खाने की आदत

रात का खाना 7 बजे के बाद खाने की आदत
4

ये सच है कि अगर आप रात का खाना 7 बजे के बाद खाते हैं तो आपका शुगर बढ़ता जाएगा. क्योंकि शाम होते-होते मेटाबॉलिक रेट स्लो होने लगता है जिससे खाना पचाना आसान नहीं होता और ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है. 

TRENDING NOW

5.देर रात तक जागना

देर रात तक जागना
5

अगर आप बिस्तर पर देर रात तक मोबाइल देखते हैं या टीवी देखते हैं तो भी शुगर बढ़ेगा. देर रात तक जागने से सर्कैडियन लय (शरीर की जैविक घड़ी) बाधित होती है, जिससे कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति अधिक प्रतिरोधी हो जाती हैं .

6.बहुत ज्यादा तनाव में रहना

बहुत ज्यादा तनाव में रहना
6

तनाव केवल आपके मानसिक स्वास्थ्य को ही खराब नहीं करता बल्कि ये आपके शुगर लेवल को बढ़ाने का भी काम करता है. देर रात तक जागने से रक्त शर्करा (ब्लड शुगर) का स्तर बढ़ सकता है. इसका कारण यह है कि देर रात तक जागने से शरीर में कोर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, जो इंसुलिन के काम करने के तरीके को प्रभावित करता है. 

7.खाने में इन चीजों की कमी

खाने में इन चीजों की कमी
7

अगर आपके खाने में प्रोटीन और रफेज नहीं तो शुगर कम होने की सोचना भी बेकार है. केवल कार्ब्स खाकर आप शुगर को बढ़ाएंगे भले ही आप मीठा न खाते हों. आपकी थाली का आधे से ज्यादा हिस्सा प्रोटीन और रफेज का होना जरूरी है. इससे आपका खाना तुरंत ब्लड में शुगर के रूप में भी नहीं पहुंचेगा.

डिसक्लेमर- यह जानकारी सामान्य जानकारी के आधार पर लिखी गई है. शुगर बढ़ने के और भी कई कारण हो सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Box Office Prediction: सिंघम अगेन या भूल भुलैया 3, ओपनिंग डे पर कौन मारेगा बाजी?
Box Office Prediction: सिंघम अगेन या भूल भुलैया 3, ओपनिंग डे पर कौन मारेगा बाजी?
महाराष्ट्र चुनाव: सिंचाई घोटाले के दस्तावेज पर घमासान, देवेंद्र फडणवीस बोले- नहीं किया गोपनीयता का उल्लंघन
महाराष्ट्र चुनाव: सिंचाई घोटाले के दस्तावेज पर घमासान, देवेंद्र फडणवीस बोले- नहीं किया गोपनीयता का उल्लंघन
बालों को मुलायम और मजबूत बनाने में फायदेमंद है कॉफी, जानें कैसे करें इस्तेमाल
बालों को मुलायम और मजबूत बनाने में फायदेमंद है कॉफी, जानें कैसे करें इस्तेमाल
Rashifal 1 November 2024: आज इन लोगों पर रहेगी मां लक्ष्मी की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
आज इन लोगों पर रहेगी मां लक्ष्मी की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
बांग्लादेश में नहीं थम रही हिंसा, पूर्व PM शेख हसीना की समर्थक पार्टी के मुख्यालय में लगाई आग
बांग्लादेश में नहीं थम रही हिंसा, पूर्व PM शेख हसीना की समर्थक पार्टी के मुख्यालय में लगाई आग
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
कितने पढ़े-लिखे हैं तमिलनाडु के गवर्नर RN Ravi जिनसे पीएचडी स्कॉलर ने डिग्री लेने से किया इनकार? CBI-IB में किया है काम
कितने पढ़े-लिखे हैं तमिलनाडु के गवर्नर RN Ravi जिनसे पीएचडी स्कॉलर ने डिग्री लेने से किया इनकार? CBI-IB में किया है काम
पितृदोष लगने पर बर्बाद हो जाती हैं कई पीढ़ियां, नाराज पितरों को प्रसन्न करने के लिए आजमा लें ये उपाय
पितृदोष लगने पर बर्बाद हो जाती हैं कई पीढ़ियां, नाराज पितरों को प्रसन्न करने के लिए आजमा लें ये उपाय
Yogasan For Heart Health: हार्ट अटैक के खतरे को कम कर देंगे ये 5 योगासन, दिल के साथ बॉडी भी रहेगी एक दम फिट
हार्ट अटैक के खतरे को कम कर देंगे ये 5 योगासन, दिल के साथ बॉडी भी रहेगी एक दम फिट
सक्सेसफुल और अमीर लोगों में होती हैं ये 7 आदतें, इनमें से 4 भी आपके अंदर हैं तो बनेंगे विश्व विजेता
सक्सेसफुल और अमीर लोगों में होती हैं ये 7 आदतें, इनमें से 4 भी आपके अंदर हैं तो बनेंगे विश्व विजेता
Head Covering During Puja: पूजा करते समय क्यों ढका जाता है सिर, जानें इसके पीछे की वजह
पूजा करते समय क्यों ढका जाता है सिर, जानें इसके पीछे की वजह
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE