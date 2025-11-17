Pills Taking Mistakes: दवा लेने के तुरंत बाद लेट जाते हैं आप? खतरनाक हो सकती है आपकी ये आदत

लाइफस्टाइल
1.दवा खाने के तुरंत बाद लेट जाना
हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब हम दवा खाते हैं तो यह ग्रासनली से होते हुए पेट तक पहुंचता है. इस स्थिति में दवा को ग्रासनली से पेट तक पहुंचने में समय लग सकता है.
2.बढ़ सकता है खतरा
कुछ प्रकार की दवाएं इस मामले में आपके लिए खतरनाक हो सकती हैं. क्योंकि, दवा लेने के तुरंत बाद लेट जाने से दवा ग्रासनली में ज्यादा देर तक रुकी रह सकती है, इस कारण ग्रासनली में असुविधा हो सकती है.
3.ग्रासनली की श्लेष्मा झिल्ली पर असर
ऐसी स्थिति में ग्रासनली की श्लेष्मा झिल्ली के भी क्षतिग्रस्त होन का खतरा बना रहता है. कुछ मामलों में इसके कारण लोगों को सीने में जलन, अपच, सीने में दर्द और निगलने में कठिनाई जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.
4.हो सकती है अल्सर की समस्या
इतना ही नहीं ग्रासनली की परत बहुत लंबे समय तक दवा के संपर्क में रहती है, तो ग्रासनली में अल्सर पैदा कर सकती है. ऐसा तभी होता है, जब दवा लंबे समय तक ग्रासनली में रहें. इससे ग्रासनली की परत दवा में मौजूद रसायनों से प्रभावित होती है.
5.इन दवाओं को लेने में खतना अधिक
कुछ ज्यादा जोखिम वाली दवाओं में कुछ एंटीबायोटिक्स, एस्पिरिन, एनएसएआईडी, बिसफ़ॉस्फ़ोनेट्स, पोटेशियम सप्लीमेंट्स, आयरन और क्विनिडाइन शामिल हैं.
6.कितनी देर बाद लेटना सही
हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक क्लिंडामाइसिन एंटीबायोटिक लेने के बाद लोगों को 10 से 30 मिनट तक लेटने से बचना चाहिए. वहीं कुछ शोध के मुताबिक, एस्पिरिन, एनएसएआईडी, बिसफ़ॉस्फ़ोनेट्स, क्विनिडाइन, आयरन सप्लीमेंट्स, पोटैशियम और अन्य एंटीबायोटिक्स लेने के बाद मरीज़ों को 30 मिनट से 1 घंटे तक नहीं लेटने की सलाह दी जाती है.
