Pills Taking Mistakes: दवा लेने के तुरंत बाद लेट जाते हैं आप? खतरनाक हो सकती है आपकी ये आदत

6 . कितनी देर बाद लेटना सही

6

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक क्लिंडामाइसिन एंटीबायोटिक लेने के बाद लोगों को 10 से 30 मिनट तक लेटने से बचना चाहिए. वहीं कुछ शोध के मुताबिक, एस्पिरिन, एनएसएआईडी, बिसफ़ॉस्फ़ोनेट्स, क्विनिडाइन, आयरन सप्लीमेंट्स, पोटैशियम और अन्य एंटीबायोटिक्स लेने के बाद मरीज़ों को 30 मिनट से 1 घंटे तक नहीं लेटने की सलाह दी जाती है.

