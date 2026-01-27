FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
क्या KL Rahul लेने वाले हैं संन्यास? भारतीय विकेटकीपर ने रिटायरमेंट पर दिया बड़ा बयान

क्या KL Rahul लेने वाले हैं संन्यास? भारतीय विकेटकीपर ने रिटायरमेंट पर दिया बड़ा बयान

India-EU FTA: 263 अरब डॉलर के यूरोपीय टेक्सटाइल बाजार का खुला रास्ता, भारत-ईयू एफटीए से मिला बड़ा बूस्ट

263 अरब डॉलर के यूरोपीय टेक्सटाइल बाजार का खुला रास्ता, भारत-ईयू एफटीए से मिला बड़ा बूस्ट

भारत-EU के बीच अब तक की सबसे बड़ी ट्रेड डील, PM Modi ने बताया-साझा समृद्धि का नया Blueprint

भारत-EU के बीच अब तक की सबसे बड़ी ट्रेड डील, PM Modi ने बताया-साझा समृद्धि का नया Blueprint

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
शादी को एक महीना लेकिन प्रेग्नेंसी डेढ़ महीने की? क्या यह मुमकिन है या सिर्फ एक गलतफहमी?

शादी को एक महीना लेकिन प्रेग्नेंसी डेढ़ महीने की? क्या यह मुमकिन है या सिर्फ एक गलतफहमी?

अनमैरिड लड़का-लड़की लॉज में हों और पुलिस छापा मारे तो क्या करना चाहिए? क्या आप अपने अधिकार जानते हैं?

अनमैरिड लड़का-लड़की लॉज में हों और पुलिस छापा मारे तो क्या करना चाहिए? क्या आप जानते हैं अपने अधिकार

कौन है UGC का पावर सेंटर? IITian दिमाग से क्रैक की थी UPSC, जानें इस अफसर का पूरा बैकग्राउंड

कौन है UGC का पावर सेंटर? IITian दिमाग से क्रैक की थी UPSC, जानें इस अफसर का पूरा बैकग्राउंड

HomePhotos

लाइफस्टाइल

शादी को एक महीना लेकिन प्रेग्नेंसी डेढ़ महीने की? क्या यह मुमकिन है या सिर्फ एक गलतफहमी?

शादी के तुरंत बाद अगर प्रेग्नेंसी ठहर जाए तो लोग में चर्चा जरूर होती है और अगर ये पता चले कि शादी को एक महीना हुआ हो और प्रेग्नेंसी डॉक्टर ने डेढ़ महीने बताई हो तो गली-मोहल्ले ही नहीं घर में भी बवाल हो जाता है, लेकिन क्या ये मेडिकली सही हो सकता है?

ऋतु सिंह | Jan 27, 2026, 03:27 PM IST

1.शादी के तुरंत बाद अगर गर्भ ठहरे तो...

शादी के तुरंत बाद अगर गर्भ ठहरे तो...
1

भारतीय समाज में प्रेग्नेंसी को लेकर बहुत ही लोग सतर्कता बरतते हैं, वह भी खासकर शादी के तुरंत बाद अगर गर्भ ठहर जाए तो लोग तरह-तरह की बाते करने लगते हैं. कुछ महिला के करेक्टर पर उंगली उठाते हैं तो कुछ दबी जुबां में इसे किसी और तक का बच्चा बता देते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये मेडिकली संभव है कि शादी के एक महीने हो और प्रेग्नेंसी डेढ़ महीने की हो.
 

Advertisement

2.क्या यह वैज्ञानिक रूप से संभव है?

क्या यह वैज्ञानिक रूप से संभव है?
2

अगर शादी के एक महीना हुआ है और प्रेग्नेंसी डॉक्टर ने महिला की डेढ़ महीना बता दें तो घर में लोग महिला को संदेह की नजर से देखने लगते हैं. लेकिन क्या ये मेडिकली सही है अगर आप समझना चाहते हैं तो आपके लिए ये आर्टिकल खास है और ये भी जान लें कि ये पूरी तरह संभव है.   
 

3.गर्भावस्था की गिनती असल में कैसे होती है?

गर्भावस्था की गिनती असल में कैसे होती है?
3

डॉक्टर प्रेग्नेंसी की गणना गर्भधारण के दिन से नहीं, बल्कि महिला की आखिरी माहवारी (LMP – Last Menstrual Period) से करते हैं. ओव्यूलेशन (अंडाणु निकलना) आमतौर पर माहवारी के 14वें दिन के आसपास होता है  वास्तविक गर्भधारण अक्सर शादी या संबंध के 10–15 दिन बाद होता है लेकिन मेडिकल रिकॉर्ड में प्रेग्नेंसी पहले से ही 2 हफ्ते की मानी जाती है. इसलिए शादी के 1 महीने बाद मेडिकल रिपोर्ट में प्रेग्नेंसी 5–6 हफ्ते (डेढ़ महीना) दिखना पूरी तरह सामान्य और सही माना जाता है.
 

4.क्या शादी से पहले गर्भ ठहरना ज़रूरी संकेत है?

क्या शादी से पहले गर्भ ठहरना ज़रूरी संकेत है?
4

नहीं यह निष्कर्ष निकालना वैज्ञानिक रूप से गलत और सामाजिक रूप से नुकसानदेह है.कुछ और वजहें भी हो सकती हैं- जैसे शादी के तुरंत बाद ओव्यूलेशन जल्दी हो जाना या पीरियड्स का अनियमित होना. कई बार अल्ट्रासाउंड में अनुमान (Estimated Gestational Age) थोड़ा आगे दिखा देता है
 

TRENDING NOW

5.डॉक्टर भी मानते हैं ...

डॉक्टर भी मानते हैं ...
5

डॉक्टर भी मानते हैं कि अल्ट्रासाउंड डेट ±7 से 10 दिन तक आगे-पीछे हो सकती है. 
 

6.डॉक्टर क्या कहते हैं?

डॉक्टर क्या कहते हैं?
6

स्त्री रोग विशेषज्ञों के अनुसार शादी के एक महीने बाद डेढ़ महीने की प्रेग्नेंसी 100% संभव है. यह न तो असामान्य है, न ही संदेहजनक. मेडिकल साइंस में यह रोज़ देखा जाने वाला केस होता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
शादी को एक महीना लेकिन प्रेग्नेंसी डेढ़ महीने की? क्या यह मुमकिन है या सिर्फ एक गलतफहमी?
शादी को एक महीना लेकिन प्रेग्नेंसी डेढ़ महीने की? क्या यह मुमकिन है या सिर्फ एक गलतफहमी?
अनमैरिड लड़का-लड़की लॉज में हों और पुलिस छापा मारे तो क्या करना चाहिए? क्या आप अपने अधिकार जानते हैं?
अनमैरिड लड़का-लड़की लॉज में हों और पुलिस छापा मारे तो क्या करना चाहिए? क्या आप जानते हैं अपने अधिकार
कौन है UGC का पावर सेंटर? IITian दिमाग से क्रैक की थी UPSC, जानें इस अफसर का पूरा बैकग्राउंड
कौन है UGC का पावर सेंटर? IITian दिमाग से क्रैक की थी UPSC, जानें इस अफसर का पूरा बैकग्राउंड
Zodiac Sign: ये 3 राशियां प्यार में सबसे ज्यादा धोखा खाती हैं, ये आदतें इनको बनाती है दूसरों के आगे कमजोर
ये 3 राशियां प्यार में सबसे ज्यादा धोखा खाती हैं, ये आदतें इनको बनाती है दूसरों के आगे कमजोर
Padma Awards 2026 में किस राज्य ने मारी बाजी? जानें इस लिस्ट में किस पायदान पर आया आपका State
Padma Awards 2026 में किस राज्य ने मारी बाजी? जानें इस लिस्ट में किस पायदान पर आया आपका State
MORE
Advertisement
धर्म
Navgrah Mantra Chanting:कुंडली दोष हो या मन की अशांति दूर कर देंगे 9 ग्रहों के ये मंत्र, जाप और सुनने मात्र से कर देंगे हील
कुंडली दोष हो या मन की अशांति दूर कर देंगे 9 ग्रहों के ये मंत्र, जाप और सुनने मात्र से कर देंगे हील
Numerology: जन्म तारीख से जानें क्या है आपका 'लव पैटर्न', रिलेशनशिप में सबसे बड़ी कमजोरी और स्ट्रेंथ
Numerology: जन्म तारीख से जानें क्या है आपका 'लव पैटर्न', रिलेशनशिप में सबसे बड़ी कमजोरी और स्ट्रेंथ
Numerology: शादी के बाद जिम्मेदा​रियों से दूर भागते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, जीवनभर महसूस करते हैं घुटन
शादी के बाद जिम्मेदा​रियों से दूर भागते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, जीवनभर महसूस करते हैं घुटन
Vastu Tips: शाम के समय भूलकर भी दान नहीं करनी चाहिए ये 3 सफेद चीजें, कभी पीछा नहीं छोड़ती गरीबी
शाम के समय भूलकर भी दान नहीं करनी चाहिए ये 3 सफेद चीजें, कभी पीछा नहीं छोड़ती गरीबी
Today Horoscope 26 January: मिथुन और सिंह वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
मिथुन और सिंह वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement