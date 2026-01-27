शादी को एक महीना लेकिन प्रेग्नेंसी डेढ़ महीने की? क्या यह मुमकिन है या सिर्फ एक गलतफहमी?

लाइफस्टाइल
Jan 27, 2026
1.शादी के तुरंत बाद अगर गर्भ ठहरे तो...
भारतीय समाज में प्रेग्नेंसी को लेकर बहुत ही लोग सतर्कता बरतते हैं, वह भी खासकर शादी के तुरंत बाद अगर गर्भ ठहर जाए तो लोग तरह-तरह की बाते करने लगते हैं. कुछ महिला के करेक्टर पर उंगली उठाते हैं तो कुछ दबी जुबां में इसे किसी और तक का बच्चा बता देते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये मेडिकली संभव है कि शादी के एक महीने हो और प्रेग्नेंसी डेढ़ महीने की हो.
2.क्या यह वैज्ञानिक रूप से संभव है?
अगर शादी के एक महीना हुआ है और प्रेग्नेंसी डॉक्टर ने महिला की डेढ़ महीना बता दें तो घर में लोग महिला को संदेह की नजर से देखने लगते हैं. लेकिन क्या ये मेडिकली सही है अगर आप समझना चाहते हैं तो आपके लिए ये आर्टिकल खास है और ये भी जान लें कि ये पूरी तरह संभव है.
3.गर्भावस्था की गिनती असल में कैसे होती है?
डॉक्टर प्रेग्नेंसी की गणना गर्भधारण के दिन से नहीं, बल्कि महिला की आखिरी माहवारी (LMP – Last Menstrual Period) से करते हैं. ओव्यूलेशन (अंडाणु निकलना) आमतौर पर माहवारी के 14वें दिन के आसपास होता है वास्तविक गर्भधारण अक्सर शादी या संबंध के 10–15 दिन बाद होता है लेकिन मेडिकल रिकॉर्ड में प्रेग्नेंसी पहले से ही 2 हफ्ते की मानी जाती है. इसलिए शादी के 1 महीने बाद मेडिकल रिपोर्ट में प्रेग्नेंसी 5–6 हफ्ते (डेढ़ महीना) दिखना पूरी तरह सामान्य और सही माना जाता है.
4.क्या शादी से पहले गर्भ ठहरना ज़रूरी संकेत है?
नहीं यह निष्कर्ष निकालना वैज्ञानिक रूप से गलत और सामाजिक रूप से नुकसानदेह है.कुछ और वजहें भी हो सकती हैं- जैसे शादी के तुरंत बाद ओव्यूलेशन जल्दी हो जाना या पीरियड्स का अनियमित होना. कई बार अल्ट्रासाउंड में अनुमान (Estimated Gestational Age) थोड़ा आगे दिखा देता है
5.डॉक्टर भी मानते हैं ...
डॉक्टर भी मानते हैं कि अल्ट्रासाउंड डेट ±7 से 10 दिन तक आगे-पीछे हो सकती है.
6.डॉक्टर क्या कहते हैं?
स्त्री रोग विशेषज्ञों के अनुसार शादी के एक महीने बाद डेढ़ महीने की प्रेग्नेंसी 100% संभव है. यह न तो असामान्य है, न ही संदेहजनक. मेडिकल साइंस में यह रोज़ देखा जाने वाला केस होता है.
