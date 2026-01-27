शादी को एक महीना लेकिन प्रेग्नेंसी डेढ़ महीने की? क्या यह मुमकिन है या सिर्फ एक गलतफहमी?

3 . गर्भावस्था की गिनती असल में कैसे होती है?

3

डॉक्टर प्रेग्नेंसी की गणना गर्भधारण के दिन से नहीं, बल्कि महिला की आखिरी माहवारी (LMP – Last Menstrual Period) से करते हैं. ओव्यूलेशन (अंडाणु निकलना) आमतौर पर माहवारी के 14वें दिन के आसपास होता है वास्तविक गर्भधारण अक्सर शादी या संबंध के 10–15 दिन बाद होता है लेकिन मेडिकल रिकॉर्ड में प्रेग्नेंसी पहले से ही 2 हफ्ते की मानी जाती है. इसलिए शादी के 1 महीने बाद मेडिकल रिपोर्ट में प्रेग्नेंसी 5–6 हफ्ते (डेढ़ महीना) दिखना पूरी तरह सामान्य और सही माना जाता है.

