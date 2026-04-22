शादी-शुदा जिंदगी बर्बाद कर देती हैं ये 5 आदतें, कहीं आप तो नहीं कर रहे हैं ये गलतियां 

3 . पब्लिक में पार्टनर की इंसल्ट

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कई बार लोग दोस्तों या रिश्तेदारों के सामने अपने पार्टनर का मजाक उड़ाने लगते हैं या उनकी कमियां गिनाना लगते हैं, यह अपमानजनक व्यवहार है. इस तरह का अपमान पार्टनर के आत्मसम्मान को गहरी चोट पहुंचाता है, जिसकी भरपाई बंद कमरे में माफी मांगकर भी नहीं हो सकती है. इसलिए किसी भी स्थिति में अगर कोई शिकायत है, तो उसे अकेले में सम्मानजनक तरीके से कहें और दूसरों के सामने हमेशा एक-दूसरे की ढाल बनने की कोशिश करें. (AI Image)