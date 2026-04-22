शादी-शुदा जिंदगी बर्बाद कर देती हैं ये 5 आदतें, कहीं आप तो नहीं कर रहे हैं ये गलतियां 

लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | Apr 22, 2026, 11:33 PM IST
1.साइलेंट ट्रीटमेंट देने की आदत
छोटी-मोटी नोंक-झोंक होने पर पार्टनर से नाराजगी जाहिर करने का सबसे घातक तरीका है चुप हो जाना. बात बंद करने से कम्युनिकेशन के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं. इससे पार्टनर को अकेला महसूस होता है और दूरियां ज्यादा बढ़ जाती हैं. वहीं चुप रहने से गलतफहमियां बढ़ती हैं, सॉल्यूशन नहीं निकलता है. (AI Image)
2.हमेशा बहस को जीतने की कोशिश
कपल्स कई बार बहस के दौरान यह भूल जाते हैं कि वे किसी दुश्मन से नहीं, बल्कि अपने पार्टनर से बात कर रहे हैं. किसी भी स्थिति में अगर आपकी प्रायोरिटी सच साबित होना और पार्टनर को हराना है, तो आखिर में हार केवल आपके रिश्ते की ही होगी. इसलिए हर बहस जीतना जरूरी नहीं है, बल्कि समझना जरूरी है. (AI Image)
3.पब्लिक में पार्टनर की इंसल्ट
कई बार लोग दोस्तों या रिश्तेदारों के सामने अपने पार्टनर का मजाक उड़ाने लगते हैं या उनकी कमियां गिनाना लगते हैं, यह अपमानजनक व्यवहार है. इस तरह का अपमान पार्टनर के आत्मसम्मान को गहरी चोट पहुंचाता है, जिसकी भरपाई बंद कमरे में माफी मांगकर भी नहीं हो सकती है. इसलिए किसी भी स्थिति में अगर कोई शिकायत है, तो उसे अकेले में सम्मानजनक तरीके से कहें और दूसरों के सामने हमेशा एक-दूसरे की ढाल बनने की कोशिश करें. (AI Image)
4.मुश्किल बातों को अवॉइड करना
इसके अलावा कई बार लड़ाई से बचने के लिए कपल्स बातों को अवॉइड करने लगते हैं. लेकिन हार्ड टॉक्स को इग्नोर करना आपके रिश्ते के लिए सही नहीं है. जब आप अपनी भावनाओं, डर और सपनों को शेयर करना बंद कर देते हैं, तो आप एक ही छत के नीचे अजनबी बन जाते हैं. इसलिए रोज कम से कम 15-20 मिनट एक-दूसरे की मन की बात सुनने की कोशिश करें. (AI Image)
5.परिवार का जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप
वहीं शादी के बाद अपने माता-पिता या रिश्तेदारों का सम्मान करना जरूरी है, पर अपने बेडरूम की बातों या आपसी झगड़ों में उन्हें शामिल करना एक बड़ी गलती है. जब रिश्ते में बाहरी लोग हस्तक्षेप करते हैं, तो पार्टनर को लगता है कि उस पर भरोसा नहीं किया जा रहा या उसकी प्राइवेसी इंवेड हो रही है. इसलिए अपने रिश्ते के चारों ओर एक बाउंड्री बनाएं और आपसी मसले खुद सुलझाएं. (AI Image)
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