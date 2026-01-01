Malaika Arora: 52 की उम्र में 25 वाली फिटनेस, गट हेल्थ के लिए सुबह ये खास ड्रिंक पीती हैं मलाइका अरोड़ा 

लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | Jan 01, 2026, 06:57 PM IST
1.52 की उम्र में 25 वाली फिटनेस
मलाइका अरोड़ा 52 साल की उम्र में यंग एक्ट्रेस को टक्कर देती हैं, उनकी फिटनेस और ग्लोइंग लुक का राज सिर्फ एक्सरसाइज या डाइट तक सीमित नहीं है, बल्कि कई घरेलू नुस्खे और नेचुरल ड्रिंक भी है. आज हम आपको ऐसे ही एक ड्रिंक के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे वह गट हेल्थ को दुरुस्त रखती हैं.
2.गट हेल्थ के लिए खास ड्रिंक
हाल ही में मलाइका अरोड़ा ने बताया कि वह हर सुबह एक बहुत ही आसान और घर पर बना हुआ हेल्दी ड्रिंक पीती हैं, जिससे उनका पेट स्वस्थ और संतुलित रहता है. इस ड्रिंक को बनाने के लिए मलाइका 3 चीजों का इस्तेमाल करती हैं, इसमें शामिल है जीरा, अजवाइन और सौंफ.
3.कैसे बनाती हैं ये देसी ड्रिंक?
मलाइका अरोड़ा बताती हैं कि इस खास देसी ड्रिंक को बनाने के लिए इन तीनों चीजों (जीरा, अजवाइन और सौंफ) को पहले एक साथ ड्राई रोस्ट करें फिर एक साथ ही 1-1 चम्मच लेकर रातभर भिगोकर रखें, सुबह उठकर पानी को छानें और हल्का सा उबाल कर इसे 1 गिलास में नींबू का रस मिलाकर इसे पिएं.
4.क्या हैं इस ड्रिंक के फायदे?
ये ड्रिंक गट हेल्थ के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है, सुबह इसे पीने से फ्रेशनेस और एनर्जी मिलती है. इसमें मौजूद सौंफ, जीरा और अजवाइन ये तीनों ही पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और पेट के लिए काफी फायदेमंद भी मानें जाते हैं. इसलिए इसके सेवन की सलाह दी जाती है.
5.जीरा, अजवाइन और सौंफ के फायदे
सौंफ में मौजूद विटामिन A, C, कैल्शियम और आयरन पाचन, मुंह की बदबू और पेट दर्द से राहत दिलाता है. वहीं जीरा में मौजूज आयरन और एंटीऑक्सीडेंट मेटाब़लिज्म को बढ़ाता है और डाइजेशन को बेहतर करता है. अजवाइन में मौजूद विटामिन ए, सी और अन्य मिनरल्स पेट की गैस, एसिडिटी और कब्ज को दूर करते हैं.
(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.)
