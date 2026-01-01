Malaika Arora: 52 की उम्र में 25 वाली फिटनेस, गट हेल्थ के लिए सुबह ये खास ड्रिंक पीती हैं मलाइका अरोड़ा 

5 . जीरा, अजवाइन और सौंफ के फायदे

सौंफ में मौजूद विटामिन A, C, कैल्शियम और आयरन पाचन, मुंह की बदबू और पेट दर्द से राहत दिलाता है. वहीं जीरा में मौजूज आयरन और एंटीऑक्सीडेंट मेटाब़लिज्म को बढ़ाता है और डाइजेशन को बेहतर करता है. अजवाइन में मौजूद विटामिन ए, सी और अन्य मिनरल्स पेट की गैस, एसिडिटी और कब्ज को दूर करते हैं.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.)

