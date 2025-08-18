White Hair Remedy: सफेद बालों के लिए घर पर बनाएं परमानेंट डार्क ब्राउन हेयर डाई, कैमिकल हेयर कलर की कभी नहीं पड़ेगी जरूरत

5 . सफेद बालों को काला करने के घरेलू उपाय

अगर आपके बाल सफ़ेद होने लगे हैं या अचानक टूटने लगे हैं, तो आयुर्वेदिक चूर्ण का नियमित सेवन बालों के विकास पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा. इसके लिए, आंवला चूर्ण और ब्राह्मी को ढक्कन वाले बंद बर्तन में रखें. सुबह उठकर गर्म पानी में इस औषधीय चूर्ण का नियमित सेवन आपके बालों पर कई सकारात्मक प्रभाव दिखाएगा. साथ ही, इस चूर्ण का नियमित सेवन पित्त दोष को संतुलित करने में भी मदद करता है. आंवला में मौजूद औषधीय तत्व बालों के विकास पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं. यह बालों को मुलायम और चमकदार बनाने में मदद करता है.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

