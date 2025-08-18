White Hair Remedy: सफेद बालों के लिए घर पर बनाएं परमानेंट डार्क ब्राउन हेयर डाई, कैमिकल हेयर कलर की कभी नहीं पड़ेगी जरूरत

मां बेचती थी देसी शराब, बेटे ने पहले की डॉक्टरी की पढ़ाई और फिर बना IAS, जानें राजेंद्र भारुड़ की सफलता की दास्तां
लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Aug 18, 2025, 12:47 PM IST
1.घर पर बना सकते हैं नेचुरल हेयर डाई
कहते हैं कि बाल हमारी खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं. हालांकि, आजकल की जीवनशैली के कारण लोगों के बाल कम उम्र में ही सफेद हो रहे हैं. कम उम्र में बालों का सफेद होना इस बात का संकेत है कि बालों को ज़रूरी पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं. हालांकि, आप कुछ घरेलू उपायों से अपने बालों को काला और घना बना सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे घर पर नेचुरल हेयर डाई बनाएं.
2. सफेद बालों को ऐसे मिलेगा डार्क ब्राउन शेड
अगर आपके बाल सफेद हैं और आप इसे डार्क ब्राउन शेड देना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट हेयर डाई घर पर बनाना बता रहे हैं. इसके लिए आप बाल के लेंथ के हिसाब से मेहंदी और इंडिगो पाउडर को बराबर मात्रा में लें और उबलते पानी में चाय-पत्त, आंवला पाउडर और दालचीनी डालकर उबालें और गाढ़ा होने पर छानकर मेहंदी-इंडिगो का पेस्ट बना लें और इसमें एक चुटकी नमक मिला लें. अब इसे बालों पर लगा लें 45 मिनट लगाकर आप सादे पानी से धो लें. लिजिए हो गए आपके बाल ब्राउन.
3. नारियल तेल और इलायची के पत्ते
प्याज के रस की जगह आप इलायची के पत्ते और नारियल तेल का इस्तेमाल भी सफेद बालों को काला करने के लिए कर सकते हैं. इलायची के पत्तों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सफेद बालों को रोकते हैं. इलायची के पत्तों को नारियल के तेल में डुबोएँ और तेल को गैस पर उबालें. ठंडा होने पर इसे बालों में लगाएं. इसे रात भर बालों में लगाकर सो जाएं.
4.मेहंदी और कॉफ़ी पैक
कम उम्र में सफेद हो चुके बालों को काला करने के लिए आप मेहंदी और कॉफ़ी पैक का भी इस्तेमाल कर सकती हैं. उबली हुई कॉफ़ी को मेहंदी पाउडर में मिलाएँ. इसका पेस्ट बनाकर बालों में लगाएँ. दो घंटे बाद बाल धो लें.
5.सफेद बालों को काला करने के घरेलू उपाय
अगर आपके बाल सफ़ेद होने लगे हैं या अचानक टूटने लगे हैं, तो आयुर्वेदिक चूर्ण का नियमित सेवन बालों के विकास पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा. इसके लिए, आंवला चूर्ण और ब्राह्मी को ढक्कन वाले बंद बर्तन में रखें. सुबह उठकर गर्म पानी में इस औषधीय चूर्ण का नियमित सेवन आपके बालों पर कई सकारात्मक प्रभाव दिखाएगा. साथ ही, इस चूर्ण का नियमित सेवन पित्त दोष को संतुलित करने में भी मदद करता है. आंवला में मौजूद औषधीय तत्व बालों के विकास पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं. यह बालों को मुलायम और चमकदार बनाने में मदद करता है.
(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)
