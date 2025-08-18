Twitter
Advertisement
Headlines

मां बेचती थी देसी शराब, बेटे ने पहले की डॉक्टरी की पढ़ाई और फिर बना IAS, जानें राजेंद्र भारुड़ की सफलता की दास्तां

Tea Risk: दूध वाली चाय बनाते समय 99% लोग करते हैं ये 3 गलतियां, जिससे चाय बन जाती है जहर

Numerology: इन तारीखों में जन्मी लड़कियां सिर्फ पैसों से करती हैं प्यार, बहुत ज्यादा होती हैं स्वार्थी

GST Rate Cut: महंगाई से मिलेगी बड़ी राहत,  AC-TV से लेकर कार तक जानिए कौन-कौन सा सामान होगा सस्ता

White Hair Remedy: सफेद बालों के लिए घर पर बनाएं परमानेंट डार्क ब्राउन हेयर डाई, कैमिकल हेयर कलर की कभी नहीं पड़ेगी जरूरत

दिमाग के लिए शराब से 5 गुना ज्यादा खतरनाक है Reels देखना, नई स्टडी में हुआ खुलासा

Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों को भोगना पड़ता है पूर्व जन्म के कर्मों का फल, उसी के हिसाब से चलती है जिंदगी

सोते समय रोज रात गिरती है लार तो समझ लें इन बीमारियों का आपके सिर मंडरा रहा खतरा

Bihar Jeevika Recruitment 2025: आज बिहार जीविका वैकेंसी के लिए आवेदन की आखिरी तारीख, brlps.in पर फटाफट करें अप्लाई

Painting Vastu Tips: घर में इन तस्वीरों को लगाने से चमक जाएगा भाग्य, करिया में घोड़े की रफ्तार से मिलेगी सफलता

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Tea Risk: दूध वाली चाय बनाते समय 99% लोग करते हैं ये 3 गलतियां, जिससे चाय बन जाती है जहर

दूध वाली चाय बनाते समय 99% लोग करते हैं ये 3 गलतियां, जिससे चाय बन जाती है जहर

GST Rate Cut: महंगाई से मिलेगी बड़ी राहत,  AC-TV से लेकर कार तक जानिए कौन-कौन सा सामान होगा सस्ता

महंगाई से मिलेगी बड़ी राहत, AC-TV से लेकर कार तक जानिए कौन-कौन सा सामान होगा सस्ता

दिमाग के लिए शराब से 5 गुना ज्यादा खतरनाक है Reels देखना, नई स्टडी में हुआ खुलासा

दिमाग के लिए शराब से 5 गुना ज्यादा खतरनाक है Reels देखना, नई स्टडी में हुआ खुलासा

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
मां बेचती थी देसी शराब, बेटे ने पहले की डॉक्टरी की पढ़ाई और फिर बना IAS, जानें राजेंद्र भारुड़ की सफलता की दास्तां

मां बेचती थी देसी शराब, बेटे ने पहले की डॉक्टरी की पढ़ाई और फिर बना IAS, जानें राजेंद्र भारुड़ की सफलता की दास्तां

Numerology: इन तारीखों में जन्मी लड़कियां सिर्फ पैसों से करती हैं प्यार, बहुत ज्यादा होती हैं स्वार्थी

इन तारीखों में जन्मी लड़कियां सिर्फ पैसों से करती हैं प्यार, बहुत ज्यादा होती हैं स्वार्थी

White Hair Remedy: सफेद बालों के लिए घर पर बनाएं परमानेंट डार्क ब्राउन हेयर डाई, कैमिकल हेयर कलर की कभी नहीं पड़ेगी जरूरत

सफेद बालों के लिए घर पर बनाएं परमानेंट डार्क ब्राउन हेयर डाई, कैमिकल हेयर कलर की कभी नहीं पड़ेगी जरूरत

HomePhotos

लाइफस्टाइल

White Hair Remedy: सफेद बालों के लिए घर पर बनाएं परमानेंट डार्क ब्राउन हेयर डाई, कैमिकल हेयर कलर की कभी नहीं पड़ेगी जरूरत

शरीर में पोषक तत्वों की कमी के कारण बालों का झड़ना, सफेद होना आम हो गया है और यही कारण है लोग कम एज में ही हेयर कलर करने लगे हैं जिससे बाल सफेद भी तेजी से और होते हैं और बालों कि क्वालिटी और क्वांटिटी भी गिरने लगती है. ऐसे में सफेद बालों पर नेचुरल हेयर डाई को ट्राई करें.

ऋतु सिंह | Aug 18, 2025, 12:47 PM IST

1.घर पर बना सकते हैं नेचुरल हेयर डाई

घर पर बना सकते हैं नेचुरल हेयर डाई
1

कहते हैं कि बाल हमारी खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं. हालांकि, आजकल की जीवनशैली के कारण लोगों के बाल कम उम्र में ही सफेद हो रहे हैं. कम उम्र में बालों का सफेद होना इस बात का संकेत है कि बालों को ज़रूरी पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं. हालांकि, आप कुछ घरेलू उपायों से अपने बालों को काला और घना बना सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे घर पर नेचुरल हेयर डाई बनाएं.

Advertisement

2. सफेद बालों को ऐसे मिलेगा डार्क ब्राउन शेड

सफेद बालों को ऐसे मिलेगा डार्क ब्राउन शेड
2

अगर आपके बाल सफेद हैं और आप इसे डार्क ब्राउन शेड देना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट हेयर डाई घर पर बनाना बता रहे हैं. इसके लिए आप बाल के लेंथ के हिसाब से मेहंदी और इंडिगो पाउडर को बराबर मात्रा में लें और उबलते पानी में चाय-पत्त, आंवला पाउडर और दालचीनी डालकर उबालें और गाढ़ा होने पर छानकर मेहंदी-इंडिगो का पेस्ट बना लें और इसमें एक चुटकी नमक मिला लें. अब इसे बालों पर लगा लें 45 मिनट लगाकर आप सादे पानी से धो लें. लिजिए हो गए आपके बाल ब्राउन.

3. नारियल तेल और इलायची के पत्ते

नारियल तेल और इलायची के पत्ते
3

प्याज के रस की जगह आप इलायची के पत्ते और नारियल तेल का इस्तेमाल भी सफेद बालों को काला करने के लिए कर सकते हैं. इलायची के पत्तों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सफेद बालों को रोकते हैं. इलायची के पत्तों को नारियल के तेल में डुबोएँ और तेल को गैस पर उबालें. ठंडा होने पर इसे बालों में लगाएं. इसे रात भर बालों में लगाकर सो जाएं.
 

4.मेहंदी और कॉफ़ी पैक

मेहंदी और कॉफ़ी पैक
4

कम उम्र में सफेद हो चुके बालों को काला करने के लिए आप मेहंदी और कॉफ़ी पैक का भी इस्तेमाल कर सकती हैं. उबली हुई कॉफ़ी को मेहंदी पाउडर में मिलाएँ. इसका पेस्ट बनाकर बालों में लगाएँ. दो घंटे बाद बाल धो लें.
 

TRENDING NOW

5.सफेद बालों को काला करने के घरेलू उपाय

सफेद बालों को काला करने के घरेलू उपाय
5

अगर आपके बाल सफ़ेद होने लगे हैं या अचानक टूटने लगे हैं, तो आयुर्वेदिक चूर्ण का नियमित सेवन बालों के विकास पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा. इसके लिए, आंवला चूर्ण और ब्राह्मी को ढक्कन वाले बंद बर्तन में रखें. सुबह उठकर गर्म पानी में इस औषधीय चूर्ण का नियमित सेवन आपके बालों पर कई सकारात्मक प्रभाव दिखाएगा. साथ ही, इस चूर्ण का नियमित सेवन पित्त दोष को संतुलित करने में भी मदद करता है. आंवला में मौजूद औषधीय तत्व बालों के विकास पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं. यह बालों को मुलायम और चमकदार बनाने में मदद करता है.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

 देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Viral Video: ट्रेन के सामने रील बनाते दिखे लड़के, अगले ही पल जो हुआ उससे कांप उठेगी रूह , देखें वीडियो
ट्रेन के सामने रील बनाते दिखे लड़के, अगले ही पल जो हुआ उससे कांप उठेगी रूह , देखें वीडियो
Indore में दिवाली के पटाखों से दंगा, भीड़ ने किया बस्ती पर हमला, आगजनी-तोड़फोड़ के बाद भड़की हिंसा
Indore में दिवाली के पटाखों से दंगा, भीड़ ने की आगजनी और तोड़फोड़
Diwali Muhurat Trading 2024: दिवाली पर खूब बरसी 'लक्ष्मी कृपा', मुहूर्त ट्रेडिंग में कितना उछला शेयर बाजार, जाने कैसे भरी झोली
दिवाली पर खूब बरसी 'लक्ष्मी कृपा', मुहूर्त ट्रेडिंग में कितना उछला शेयर बाजार, जाने कैसे भरी झोली
सपा कैंडिडेट नसीम सोलंकी ने शिवलिंग पर चढ़ाया जल, भड़के मौलाना ने जारी किया फतवा, बोले- गुनाह की तौबा करो
सपा कैंडिडेट नसीम सोलंकी ने शिवलिंग पर चढ़ाया जल, मौलाना ने जारी कर दिया फतवा
Pregnancy में न खाएं ये चीजें, बच्‍चे में जन्‍म के बाद बीमारी का खतरा होगा कम: स्टडी
Pregnancy में न खाएं ये चीजें, बच्‍चे में जन्‍म के बाद बीमारी का खतरा होगा कम: स्टडी
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
मां बेचती थी देसी शराब, बेटे ने पहले की डॉक्टरी की पढ़ाई और फिर बना IAS, जानें राजेंद्र भारुड़ की सफलता की दास्तां
मां बेचती थी देसी शराब, बेटे ने पहले की डॉक्टरी की पढ़ाई और फिर बना IAS, जानें राजेंद्र भारुड़ की सफलता की दास्तां
Numerology: इन तारीखों में जन्मी लड़कियां सिर्फ पैसों से करती हैं प्यार, बहुत ज्यादा होती हैं स्वार्थी
इन तारीखों में जन्मी लड़कियां सिर्फ पैसों से करती हैं प्यार, बहुत ज्यादा होती हैं स्वार्थी
White Hair Remedy: सफेद बालों के लिए घर पर बनाएं परमानेंट डार्क ब्राउन हेयर डाई, कैमिकल हेयर कलर की कभी नहीं पड़ेगी जरूरत
सफेद बालों के लिए घर पर बनाएं परमानेंट डार्क ब्राउन हेयर डाई, कैमिकल हेयर कलर की कभी नहीं पड़ेगी जरूरत
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों को भोगना पड़ता है पूर्व जन्म के कर्मों का फल, उसी के हिसाब से चलती है जिंदगी
इन तारीखों में जन्मे लोगों को भोगना पड़ता है पूर्व जन्म के कर्मों का फल, उसी के हिसाब से चलती है जिंदगी
सोते समय रोज रात गिरती है लार तो समझ लें इन बीमारियों का आपके सिर मंडरा रहा खतरा
सोते समय रोज रात गिरती है लार तो समझ लें इन बीमारियों का आपके सिर मंडरा रहा खतरा
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE