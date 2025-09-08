White Hair Solution: सफेद बाल 30 मिनट में परमानेंटली होंगे काले, बस हिना में ये 2 चीजें मिक्स कर घर पर बनाएं नेचुरल हेयर डाई

2 . अगर बाल बहुत ज्यादा सफेद हैं तो...

2

अगर आपके बालों पर सफेदी छा गई है तो आप सबसे पहले इसे जितना हो सके मेहंदी लगाकर लाल कर लें. ऐसा करने के बाद नीचे बताई जा रही डाई का यूज करें इससे बाल एक बार में ही डार्क ब्राउन हो जाएंगे. अगर बाल बहुत सफेद नहीं और बीच-बीच में सफेद हैं तो आपको पहले मेहंदी लगाने की जरूरत नहीं. मेहंदी से बाल उनको ही पहले लाल करना है जिनके बाल बहुत ज्यादा सफेद हैं.