लाइफस्टाइल

White Hair Solution: सफेद बाल 30 मिनट में परमानेंटली होंगे काले, बस हिना में ये 2 चीजें मिक्स कर घर पर बनाएं नेचुरल हेयर डाई

सफेद बालों ने आपको समय से पहले बूढ़ा बना दिया है तो घबराए नहीं, इसके लिए आपको किसी महंगे सैलून में जाकर हेयर-डाई नहीं करना है. बस घर पर आप आसानी से नेचुरल तरीके से परमानेंट हेयर कलर डाई तैयार कर सकते हैं.

ऋतु सिंह | Sep 08, 2025, 02:16 PM IST

1.हिना से बनाएं नेचुरल हेयर डाई

हिना से बनाएं नेचुरल हेयर डाई
1

अगर आप सफेद बालों पर हिना लगाते हैं तो तय है आपके बाल ऑरेंज रंग के हो चुके होंगे लेकिन अगर आपको इस हिना पेस्ट से बाल डार्क ब्राउन मिल जाएं तो? जी हां आज आपको हिना से नेचुरल हेयर डाई कैसे बनाएं ये बताने जा रहे हैं जो आपके बालों को न केवल सफेद से काला करेगा बल्कि बालों को मजबूत, सिल्की और शाइनी भी बनाएंगा. तो चलिए जानें कैसे घर पर बनाएं हेयर डाई.

2.अगर बाल बहुत ज्यादा सफेद हैं तो...

अगर बाल बहुत ज्यादा सफेद हैं तो...
2

अगर आपके बालों पर सफेदी छा गई है तो आप सबसे पहले इसे जितना हो सके मेहंदी लगाकर लाल कर लें. ऐसा करने के बाद नीचे बताई जा रही डाई का यूज करें इससे बाल एक बार में ही डार्क ब्राउन हो जाएंगे. अगर बाल बहुत सफेद नहीं और बीच-बीच में सफेद हैं तो आपको पहले मेहंदी लगाने की जरूरत नहीं. मेहंदी से बाल उनको ही पहले लाल करना है जिनके बाल बहुत ज्यादा सफेद हैं.

3.ऐसे तैयार करें नेचुरल हेयर डाई

ऐसे तैयार करें नेचुरल हेयर डाई
3

अब सबसे पहले अपने बाल के लेंथ के हिसाब से हिना लें और इसमें इंडिगो समान मात्रा में मिला लें. इंडिगो पाउडर ऑनलाइन आपको आसानी से मिल जाएगा. दो पाउडर में आप 2 से 3 चम्मच आंवला मिक्स कर लें. अब इसे छानकर पहले रख लें और चुटकी भर नमक भी मिक्स कर दें.

4.तेल और चुटकी भर नमक मिलाएं इस पेस्ट में

तेल और चुटकी भर नमक मिलाएं इस पेस्ट में
4

अब इस मेहंदी और इंडिंगो-आंवला पाउडर में चाय-कॉपी का उबला पानी मिक्स कर एक चम्मच कोई भी तेल मिक्स कर दें. इसके बाद इसे कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए ढक के रख दें. याद रखें चाय का पानी गुनगुना हो.

5.ऐसे तैयार करें नेचुरल हेयर डाई

ऐसे तैयार करें नेचुरल हेयर डाई
5

अब सबसे पहले अपने बालों को हल्का गीला कर लें और फिर इस पेस्ट को बालों में जड़ से लेकर अंत तक लगा लें. पूरी तरह बालों में मेहंदी लगाने के बाद इसे 30 मिनट से 45 मिनट तक बालों में लगा रहने दें. 

6.मेहंदी सूखने न दें

मेहंदी सूखने न दें
6

इस पेस्ट को बालों में सूखने नहीं देना है. इसके लिए अगर बहुत गर्मी न हो तो पेस्ट लगाने के बाद बालों को पॉलीथिन से ढक लें. बाल में मेहंदी गीली रहेगी तभी रंग देगी इसलिए इसे सूखाने के फेर में न पड़ें.

7.बालों को धोने का तरीका भी जान लें

बालों को धोने का तरीका भी जान लें
7

करीब 30 मिनट बाद बालों को आप सादे पानी से धो लें और शैंपू का यूज न करें. चाहें तो कंडिशनर लगा लें. करीब 3 दिन तक शैंपू नहीं करना होगा क्योंकि 3 दिन तक मेहंदी का रंग ऑक्सीडाइज होता रहता है. 

8. इन बातों पर ध्यान दें

इन बातों पर ध्यान दें
8

बालों को नेचुरली सूखाएं और देखिए कैसे आपके बाल महंग हेयर कलर की तरह ही डार्क ब्राउन हो गए हैं. याद रखें अगली बार जब आपको टचअप की जरूरत हो तो केवल सफेद बालों पर ही ये पेस्ट लगाएं. पूरे बाल मेें लगाने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि ये परमानेंट डाई है और केवल नए बाल पर ही आपको लगाना होगा.

