Last Minute Mehndi Designs: पहले नहीं मिला टाइम, तो मकर संक्रांति पर सिर्फ 10 मिनट में लगा सकती हैं ये लास्ट मिनट मेहंदी डिजाइन

लाइफस्टाइल
Pragya Bharti | Jan 14, 2026, 02:11 PM IST
1.Unique Mehndi Designs
मकर संक्रांति पर अगर आप यूनिक और अट्रैक्टिव मेहंदी लगाना चाहती हैं, तो ये सिंपल डिजाइन एकदम परफेक्ट है. आप इसे बैक हैंड के फिंगर पर ट्राई कर सकती हैं. इस तरह के डिजाइन देखने में बेहद अट्रैक्टिव लगते हैं.
2.Gol Tikki Mehndi Designs
आप चाहें तो मकर संक्रांति के मौके पर सबसे सिंपल गोल टिक्की डिजाइन भी लगा सकती हैं. अगर आपको क्रिएटिविटी में दिलचस्पी है, पर आप बहुत ज्यादा समय नहीं देना चाहते हैं, तो इसे ऐसे ही गोल टिक्की की तरह भी छोड़ सकते हैं.
3.Back Hand Easy Mehndi Designs
हाथ के पीछले हिस्से पर बीच में एक छोटा सा सिंपल फ्लावर वाला डिजाइन बनाएं. इसे थोड़ा आकर्षक लुक देने के लिए आप कारिगरी कर सकते हैं.
4.Beautiful Minimal Mehndi Designs
मिनिमल मेहंदी डिजाइन आजकल काफी ट्रेंड में है. हाथों की रौनक को और भी ज्यादा बढ़ाने और बेहद कम समय में लगाने के लिए इस डिजाइन को आप ट्राई कर सकती हैं. खास बात यह है कि इसे लगाने में मुश्किल से 5 मिनट ही लगते हैं.
5.Finger Tip Mehndi Designs
इस तरह के डिजाइन में आप अपनी हथेली के मेन पार्ट को खाली छोड़कर केवल उंगलियों के अंतिम सिरे पर मेहंदी लगा सकती हैं. यह डिजाइन सबसे जल्दी लगने वाला है और उंगलियां गहरी लाल दिखती हैं.
6.Floral Mehndi Designs
हथेली के ठीक बीच में एक बड़ा या छोटा अपने पसंद के अनुसार गोल फूल बना सकते हैं और उसके चारों ओर पत्तियां बना दें. ये मेहंदी डिजाइन बनाने में 10 मिनट से भी कम समय लगेगा.
7.Easy Mehndi Designs
बीच वाली उंगली से चेन की तरह पैटर्न आप कलाई तक लगा सकते हैं. चेन के बीच में छोटे बिंदु डालें. इसे लगाने में न तो बहुत ज्यादा समय लगेगा और न ही आपको डिजाइन सोचना पड़ेगा. ये दिखने में भी बेहद खूबसूरत लगते हैं.
8.Bracelette Mehndi Designs
यह एक मॉडर्न मेहंदी डिजाइन है. इसे आप सिर्फ कलाई पर लगा सकती हैं. मेहंदी की मोटी पट्टी जैसी आकृति बनाकर उसमें छोटे-छोटे पैटर्न भर दें. यह चूड़ियों की तरह लगता है और हाथों की शोभा डबल बढ़ जाती है.
ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.