FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
'तुरंत छोड़ें Iran...', MEA ने भारतीयों के लिए जारी की एडवाइजरी, इन हेल्पलाइन नंबर पर ले सकते हैं मदद

'तुरंत छोड़ें Iran...', MEA ने भारतीयों के लिए जारी की एडवाइजरी, इन हेल्पलाइन नंबर पर ले सकते हैं मदद

Delhi Police Constable Answer Key 2025: SSC ने जारी की दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की आंसर की, ऐसे करें डाउनलोड

Delhi Police Constable Answer Key 2025: SSC ने जारी की दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की आंसर की, ऐसे करें डाउनलोड

'शार्क टैंक इंडिया' को चुनौती देने आ रहा है सुनील शेट्टी का 'भारत के सुपर फाउंडर्स', जानें कब और कहां देख सकेंगे यह रियलिटी शो

'शार्क टैंक इंडिया' को चुनौती देने आ रहा है सुनील शेट्टी का 'भारत के सुपर फाउंडर्स', जानें कब और कहां देख सकेंगे यह रियलिटी शो

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: दिल टूटने के बाद भी लॉयल रहते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, क्या आपका बर्थडे भी है इसमें शामिल

दिल टूटने के बाद भी लॉयल रहते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, क्या आपका बर्थडे भी है इसमें शामिल

UPSC के इम्तिहान से इश्क तक का सफर, जानें महाकुंभ में शुरू हुई इस IAS कपल की प्रेम कहानी

UPSC के इम्तिहान से इश्क तक का सफर, जानें महाकुंभ में शुरू हुई इस IAS कपल की प्रेम कहानी

Last Minute Mehndi Designs: पहले नहीं मिला टाइम, तो मकर संक्रांति पर सिर्फ 10 मिनट में लगा सकती हैं ये लास्ट मिनट मेहंदी डिजाइन

Last Minute Mehndi Designs: पहले नहीं मिला टाइम, तो मकर संक्रांति पर सिर्फ 10 मिनट में लगा सकती हैं ये लास्ट मिनट मेहंदी डिजाइन

HomePhotos

लाइफस्टाइल

Last Minute Mehndi Designs: पहले नहीं मिला टाइम, तो मकर संक्रांति पर सिर्फ 10 मिनट में लगा सकती हैं ये लास्ट मिनट मेहंदी डिजाइन

Makar Sankranti Last Minute Mehndi Designs: मकर संक्रांति पर व्यस्तता के कारण यदि मेहंदी नहीं लगा पाई हैं, तो अरेबिक बेल, गोल टिक्की और पतंग वाले डिज़ाइन सिर्फ 10 मिनट में आपके हाथों की खूबसूरती बढ़ा सकते हैं.

Pragya Bharti | Jan 14, 2026, 02:11 PM IST

1.Unique Mehndi Designs

Unique Mehndi Designs
1

मकर संक्रांति पर अगर आप यूनिक और अट्रैक्टिव मेहंदी लगाना चाहती हैं, तो ये सिंपल डिजाइन एकदम परफेक्ट है. आप इसे बैक हैंड के फिंगर पर ट्राई कर सकती हैं. इस तरह के डिजाइन देखने में बेहद अट्रैक्टिव लगते हैं.  

Advertisement

2.Gol Tikki Mehndi Designs

Gol Tikki Mehndi Designs
2

आप चाहें तो मकर संक्रांति के मौके पर सबसे सिंपल गोल टिक्की डिजाइन भी लगा सकती हैं. अगर आपको क्रिएटिविटी में दिलचस्पी है, पर आप बहुत ज्यादा समय नहीं देना चाहते हैं, तो इसे ऐसे ही गोल टिक्की की तरह भी छोड़ सकते हैं. 

3.Back Hand Easy Mehndi Designs

Back Hand Easy Mehndi Designs
3

हाथ के पीछले हिस्से पर बीच में एक छोटा सा सिंपल फ्लावर वाला डिजाइन बनाएं. इसे थोड़ा आकर्षक लुक देने के लिए आप कारिगरी कर सकते हैं.

4.Beautiful Minimal Mehndi Designs

Beautiful Minimal Mehndi Designs
4

मिनिमल मेहंदी डिजाइन आजकल काफी ट्रेंड में है. हाथों की रौनक को और भी ज्यादा बढ़ाने और बेहद कम समय में लगाने के लिए इस डिजाइन को आप ट्राई कर सकती हैं. खास बात यह है कि इसे लगाने में मुश्किल से 5 मिनट ही लगते हैं.

 

TRENDING NOW

5.Finger Tip Mehndi Designs

Finger Tip Mehndi Designs
5

इस तरह के डिजाइन में आप अपनी हथेली के मेन पार्ट को खाली छोड़कर केवल उंगलियों के अंतिम सिरे पर मेहंदी लगा सकती हैं. यह डिजाइन सबसे जल्दी लगने वाला है और उंगलियां गहरी लाल दिखती हैं. 
 

6.Floral Mehndi Designs

Floral Mehndi Designs
6

हथेली के ठीक बीच में एक बड़ा या छोटा अपने पसंद के अनुसार गोल फूल बना सकते हैं और उसके चारों ओर पत्तियां बना दें. ये मेहंदी डिजाइन बनाने में 10 मिनट से भी कम समय लगेगा.

7.Easy Mehndi Designs

Easy Mehndi Designs
7

बीच वाली उंगली से चेन की तरह पैटर्न आप कलाई तक लगा सकते हैं. चेन के बीच में छोटे बिंदु डालें. इसे लगाने में न तो बहुत ज्यादा समय लगेगा और न ही आपको डिजाइन सोचना पड़ेगा. ये दिखने में भी बेहद खूबसूरत लगते हैं. 

8.Bracelette Mehndi Designs

Bracelette Mehndi Designs
8

यह एक मॉडर्न मेहंदी डिजाइन है. इसे आप सिर्फ कलाई पर लगा सकती हैं. मेहंदी की मोटी पट्टी जैसी आकृति बनाकर उसमें छोटे-छोटे पैटर्न भर दें. यह चूड़ियों की तरह लगता है और हाथों की शोभा डबल बढ़ जाती है. 

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: दिल टूटने के बाद भी लॉयल रहते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, क्या आपका बर्थडे भी है इसमें शामिल
दिल टूटने के बाद भी लॉयल रहते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, क्या आपका बर्थडे भी है इसमें शामिल
UPSC के इम्तिहान से इश्क तक का सफर, जानें महाकुंभ में शुरू हुई इस IAS कपल की प्रेम कहानी
UPSC के इम्तिहान से इश्क तक का सफर, जानें महाकुंभ में शुरू हुई इस IAS कपल की प्रेम कहानी
Last Minute Mehndi Designs: पहले नहीं मिला टाइम, तो मकर संक्रांति पर सिर्फ 10 मिनट में लगा सकती हैं ये लास्ट मिनट मेहंदी डिजाइन
Last Minute Mehndi Designs: पहले नहीं मिला टाइम, तो मकर संक्रांति पर सिर्फ 10 मिनट में लगा सकती हैं ये लास्ट मिनट मेहंदी डिजाइन
Shraddha Kapoor Wedding Updates: उदयपुर में जल्द शादी करने वाली हैं श्रद्धा कपूर, राहुल मोदी बनेंगे दूल्हा? डिटेल में जानें
Shraddha Kapoor Wedding Updates: उदयपुर में जल्द शादी करने वाली हैं श्रद्धा कपूर, राहुल मोदी बनेंगे दूल्हा? डिटेल में जानें
Mahalakshmi Rajyog 2026: मकर संक्रांति के बाद बना रहा महालक्ष्मी राजयोग, इन 3 राशियों के जीवन में खुलेंगे तरक्की के रास्ते
मकर संक्रांति के बाद बना रहा महालक्ष्मी राजयोग, इन 3 राशियों के जीवन में खुलेंगे तरक्की के रास्ते
MORE
Advertisement
धर्म
Rashifal 14 January 2026: मिथुन और सिंह वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
मिथुन और सिंह वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: प्यार में बहुत जल्दी पड़ जाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग! दिखावे पर नहीं, वफादारी पर करते हैं भरोसा
Numerology: प्यार में बहुत जल्दी पड़ जाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग! दिखावे पर नहीं, वफादारी पर करते हैं भरोसा
मकर संक्रांति ही क्यों बन गई ‘महासंक्रांति’? हर महीने सूर्य बदलता है राशि तब क्यों नहीं होती संक्रांति
मकर संक्रांति ही क्यों बन गई ‘महासंक्रांति’? हर महीने सूर्य बदलता है राशि तब क्यों नहीं होती संक्रांति
Makar Sankranti: सफेद या काला कौन तिल होता है शुभ, पूजा में कब-किस रंग के तिल को माना गया है शक्तिशाली
सफेद या काला कौन तिल होता है शुभ, पूजा में कब-किस रंग के तिल को माना गया है शक्तिशाली
Makar Sankranti Katha: मकर संक्रांति पर क्यों होती है सूर्य देव की आराधना और दिया जाता है जल, यहां पढ़ें पौराणक कथा
मकर संक्रांति पर क्यों होती है सूर्य देव की आराधना और दिया जाता है जल, यहां पढ़ें पौराणक कथा
MORE
Advertisement