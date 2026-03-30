Mahavir Jayanti Wishes: अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म..."जीओ और जीने दो" जैसे मूलमंत्र, कोट्स, मैसेज से महावीर जयंती पर अपनों को दें शुभकामनाएं

1 . जीवनकाल में दिया ये उपदेश

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महावीर स्वामी ने 12 साल की कड़ी तपस्या कर दिव्य ज्ञान की प्राप्ति की. उन्होंने अपने जीवनकाल में अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अनासक्ति और नैतिक एवं सिद्धांतवादी जीवन जीने के गुणों का उपदेश दिया है.

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