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Mahavir Jayanti Wishes: अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म..."जीओ और जीने दो" जैसे मूलमंत्र, कोट्स, मैसेज से महावीर जयंती पर अपनों को दें शुभकामनाएं

अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म..."जीओ और जीने दो" जैसे मूलमंत्र, कोट्स, मैसेज से महावीर जयंती पर अपनों को दें शुभकामनाएं

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Mahavir Jayanti Wishes: अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म..."जीओ और जीने दो" जैसे मूलमंत्र, कोट्स, मैसेज से महावीर जयंती पर अपनों को दें शुभकामनाएं

महावीर जयंती जैन धर्म में एक बड़ा त्योहार है. इस दिन को महावीर स्वामी जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है. इस बार महावीर जयंती आज यानी 31 मार्च 2026 को है. इस मौके पर महावीर स्वामी के जन्म को स्मरण किया जाता है. उनकी पूजा अर्चना अभिषेक किया जाता है. वह जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर माने जाते है

Nitin Sharma | Mar 30, 2026, 04:53 PM IST

1.जीवनकाल में दिया ये उपदेश

जीवनकाल में दिया ये उपदेश
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महावीर स्वामी ने 12 साल की कड़ी तपस्या कर दिव्य ज्ञान की प्राप्ति की. उन्होंने अपने जीवनकाल में अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अनासक्ति और नैतिक एवं सिद्धांतवादी जीवन जीने के गुणों का उपदेश दिया है. 

(Credit Image AI)

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2.भगवान महावीर की अहिंसक और करुणामयी शिक्षाएं

भगवान महावीर की अहिंसक और करुणामयी शिक्षाएं
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भगवान महावीर की अहिंसक और करुणामयी शिक्षाएं ही वह प्रकाश हैं, जो हमें एक बेहतर दुनिया की ओर ले जाती हैं. महावीर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं...

(Credit Image AI)

3.महावीर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं.

महावीर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं.
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इस शुभ दिन पर समस्त मानव जीवन में शांति और सद्भाव की कामना करें.

महावीर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं...

(Credit Image AI)

4.अरिहंत की बोली

अरिहंत की बोली
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अरिहंत की बोली, सिद्धों का सार; अहिंसा का मार्ग, सुखों का द्वार.

महावीर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं...

(Credit Image AI)

TRENDING NOW

5.हैप्पी महावीर जयंती 2026

हैप्पी महावीर जयंती 2026
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क्रोध को शांति से जीतें, बुराई को अच्छाई से. भगवान महावीर के इन विचारों को जीवन में उतारें.

हैप्पी महावीर जयंती 2026...

(Credit Image AI)

 

6.अहिंसा परमो धर्मः

अहिंसा परमो धर्मः
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अहिंसा परमो धर्मः. महावीर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं...

(Credit Image AI)

7.सत्य, अहिंसा और धर्म

सत्य, अहिंसा और धर्म
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सत्य, अहिंसा और धर्म का मार्ग ही मानवता का असली गहना है. महावीर जन्म कल्याणक की हार्दिक बधाई...

(Credit Image AI)

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