Mahavir Jayanti Wishes: अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म..."जीओ और जीने दो" जैसे मूलमंत्र, कोट्स, मैसेज से महावीर जयंती पर अपनों को दें शुभकामनाएं

लाइफस्टाइल
Nitin Sharma | Mar 30, 2026, 04:53 PM IST
1.जीवनकाल में दिया ये उपदेश
महावीर स्वामी ने 12 साल की कड़ी तपस्या कर दिव्य ज्ञान की प्राप्ति की. उन्होंने अपने जीवनकाल में अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अनासक्ति और नैतिक एवं सिद्धांतवादी जीवन जीने के गुणों का उपदेश दिया है.
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2.भगवान महावीर की अहिंसक और करुणामयी शिक्षाएं
भगवान महावीर की अहिंसक और करुणामयी शिक्षाएं ही वह प्रकाश हैं, जो हमें एक बेहतर दुनिया की ओर ले जाती हैं. महावीर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं...
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3.महावीर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं.
इस शुभ दिन पर समस्त मानव जीवन में शांति और सद्भाव की कामना करें.
महावीर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं...
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4.अरिहंत की बोली
अरिहंत की बोली, सिद्धों का सार; अहिंसा का मार्ग, सुखों का द्वार.
महावीर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं...
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5.हैप्पी महावीर जयंती 2026
क्रोध को शांति से जीतें, बुराई को अच्छाई से. भगवान महावीर के इन विचारों को जीवन में उतारें.
हैप्पी महावीर जयंती 2026...
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6.अहिंसा परमो धर्मः
अहिंसा परमो धर्मः. महावीर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं...
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