Mahatma Gandhi Inspirational Quotes: खुशहाल जीवन और सफलता के लिए अपनाएं गांधी जी के ये 10 मूल मंत्र

लाइफस्टाइल
Pragya Bharti | Jan 30, 2026, 11:58 AM IST
1.Mahatma Gandhi Inspirational Quotes
महात्मा गांधी, जिन्हें दुनिया 'बापू' और 'राष्ट्रपिता' के रूप में जानती है, केवल एक राजनेता नहीं बल्कि एक महान दार्शनिक भी थे. उनके विचार आज भी उतने ही प्रभावशाली हैं जितने आजादी की लड़ाई के दौरान थे. आज के तनावपूर्ण जीवन में उनके मंत्र हमें संतुलन और शांति की राह दिखाते हैं.
2.Mahatma Gandhi Quotes
1. आज़ादी का कोई मतलब नहीं अगर इसमें गलतियां करने की आज़ादी शामिल न हो.
2. ऐसे जिएं कि जैसे आपको कल मरना है और सीखें ऐसे जैसे आपको हमेशा जीवित रहना है.
3. Mahatma Gandhi Quotes in hindi
3. आंख के बदले आंख पूरे विश्व को अंधा बना देगी.
4. खुद में वो बदलाव लाइए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं.
4.Gandhi ji ke Anmol Vichar
5. प्रेम की शक्ति, दंड की शक्ति से हज़ार गुना प्रभावशाली और स्थायी होती है.
6. गौरव लक्ष्य पाने के लिए कोशिश करने में है न कि लक्ष्य तक पहुंचने में.
5.Mahatma Gandhi Success Mantra
7. हमारे विचार ही सबकुछ हैं. व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा बन जाता है.
8. शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण है.
6.Mahatma Gandhi Quotes for Success
9. अहिंसा कायरता की आड़ नहीं है, अहिंसा वीर व्यक्ति का सर्वोच्च गुण है.
10. मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है. सत्य मेरा भगवान है और अहिंसा उसे पाने का साधन.
7.Gandhi Ji Powerful Success Mantra
गांधी जी का सबसे शक्तिशाली मंत्र है- "Be the change you wish to see in the world." हम अक्सर दूसरों की आलोचना करते हैं, लेकिन बापू ने सिखाया कि सुधार की शुरुआत खुद से होनी चाहिए. जब आप खुद को बदलते हैं, तो आपके आसपास का परिवेश स्वतः बदलने लगता है.
