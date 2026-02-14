Shiv Parvati: न स्वार्थ और न कोई शर्त... क्यों सबसे पवित्र माना जाता है शिव-पार्वती का प्रेम? सीखें रिश्तों का मंत्र

1 . क्यों सबसे पवित्र माना जाता है शिव-पार्वती का प्रेम?

शिव-पार्वती का प्रेम इसलिए खास माना जाता है क्योंकि वह सिर्फ भावनात्मक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक, समर्पित और समानता पर आधारित है, उनका प्रेम दिखावा नहीं, बल्कि त्याग, स्वीकार और संतुलन की मिसाल है. शिव- पार्वती का प्रेम निःस्वार्थ और शर्तहीन है, जिसमें त्याग, तपस्या और समर्पण जैसे गुण शामिल हैं.