FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

नोएडा- कार में मिले लड़की, लड़के के शव, नोएडा में कार में मिले दो लोगों के शव, लड़के ने लड़की को गोली मारकर खुदकुशी की-सूत्र, गोली लगने से लड़की और लड़के की मौत, पुलिस ने दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, नोएडा सेक्टर 39 में मिले दोनों के शव

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
न उम्र बड़ी, न अनुभव… फिर भी 19 साल के अथर्व ने सुप्रीम कोर्ट में खुद दी दलील और जीत लिया MBBS एडमिशन

न उम्र बड़ी, न अनुभव… फिर भी 19 साल के अथर्व ने सुप्रीम कोर्ट में खुद दी दलील और जीत लिया MBBS एडमिशन

खूंखार एक्टिंग से मशहूर हैं दादी सा, कौन हैं बुढ़ापे में भी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाली वो एक्ट्रेस; जिनके नाम दर्ज हैं 3 नेशनल अवॉर्ड

खूंखार एक्टिंग से मशहूर हैं दादी सा, कौन हैं बुढ़ापे में भी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाली वो एक्ट्रेस; जिनके नाम दर्ज हैं 3 नेशनल अवॉर्ड

साल में 12 शिवरात्रि और 1 महाशिवरात्रि क्यों होती है? दोनों में क्या है अंतर?

साल में 12 शिवरात्रि और 1 महाशिवरात्रि क्यों होती है? दोनों में क्या है अंतर?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Shiv Parvati: न स्वार्थ और न कोई शर्त... क्यों सबसे पवित्र माना जाता है शिव-पार्वती का प्रेम? सीखें रिश्तों का मंत्र

Shiv Parvati: निःस्वार्थ और शर्तहीन... क्यों सबसे पवित्र माना जाता है शिव-पार्वती का प्रेम? सीखें रिश्तों का मंत्र

UPSC पास कर अफसर बने, फिर विकास दिव्यकीर्ति ने एक साल में क्यों छोड़ दी नौकरी? जानें कहां थी आखिरी पोस्टिंग

UPSC पास कर अफसर बने, फिर विकास दिव्यकीर्ति ने एक साल में क्यों छोड़ दी नौकरी? जानें कहां थी आखिरी पोस्टिंग

UPSC में कितने नंबर लाने पर आता है इंटरव्यू कॉल? जानें IAS-IPS बनने का पूरा गणित

UPSC में कितने नंबर लाने पर आता है इंटरव्यू कॉल? जानें IAS-IPS बनने का पूरा गणित

HomePhotos

लाइफस्टाइल

Shiv Parvati: न स्वार्थ और न कोई शर्त... क्यों सबसे पवित्र माना जाता है शिव-पार्वती का प्रेम? सीखें रिश्तों का मंत्र

Mahashivratri Special: कहते हैं शिव शक्ति के बिना शव हैं, क्योंकि शिव अगर चेतना हैं, तो शक्ति प्राण हैं. शिव बिना शक्ति अधूरे हैं, और शक्ति बिना शिव के असंभव. उनका प्रेम सबसे पवित्र माना जाता है. भगवान शिव और माता पार्वती की प्रेम से सीखें रिश्तों का मंत्र... 

Abhay Sharma | Feb 14, 2026, 01:23 PM IST

1.क्यों सबसे पवित्र माना जाता है शिव-पार्वती का प्रेम?

क्यों सबसे पवित्र माना जाता है शिव-पार्वती का प्रेम?
1

शिव-पार्वती का प्रेम इसलिए खास माना जाता है क्योंकि वह सिर्फ भावनात्मक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक, समर्पित और समानता पर आधारित है, उनका प्रेम दिखावा नहीं, बल्कि त्याग, स्वीकार और संतुलन की मिसाल है. शिव- पार्वती का प्रेम निःस्वार्थ और शर्तहीन है, जिसमें त्याग, तपस्या और समर्पण जैसे गुण शामिल हैं. 

Advertisement

2.शिव-पार्वती का मिलन

शिव-पार्वती का मिलन
2

शिव-पार्वती का मिलन पुरुष और प्रकृति का मिलन माना जाता है, माता पार्वती ने शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की, उनका प्रेम पाने की जिद नहीं, बल्कि खुद को योग्य बनाने की साधना था. राजा की बेटी होकर भी उन्होंने त्याग, धैर्य और समर्पण का रास्ता चुना. 

3.एक-दूसरे की प्रकृति का सम्मान 

एक-दूसरे की प्रकृति का सम्मान 
3

भगवान शिव ने माता पार्वती की परीक्षा ली, लेकिन पार्वती अडिग रहीं. विवाह के बाद भी दोनों ने एक-दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं की, शिव वैरागी थे, पार्वती गृहस्थ जीवन चाहती थीं, फिर भी दोनों ने एक-दूसरे की प्रकृति का सम्मान किया.

4.सच्चे और पवित्र प्रेम की पहचान

सच्चे और पवित्र प्रेम की पहचान
4

इसीलिए शिव-पार्वती का प्रेम खास है, क्योंकि इसमें समानता, स्वतंत्रता, त्याग, धैर्य और बिना शर्त स्वीकार करने की भावना है. यही सच्चे और पवित्र प्रेम की पहचान है. भगवान शिव और माता पार्वती का रिश्ता आजादी, सम्मान और बराबरी की मिसाल है और आज के रिश्तों में भी उतना ही जरूरी है.  

TRENDING NOW

5.शिव-पार्वती के प्रेम से सीखें रिश्तों का मंत्र 

शिव-पार्वती के प्रेम से सीखें रिश्तों का मंत्र 
5

  • स्वीकार करें, बदलने की कोशिश नहीं -  एक-दूसरे की प्रकृति को अपनाएं, सुधार की जिद रिश्ते को कमजोर करती है. 
  • बराबरी और सम्मान - अर्धनारीश्वर का संदेश है, रिश्ते में कोई बड़ा-छोटा नहीं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं.
  • धैर्य और समर्पण - सच्चा प्रेम जल्दबाजी नहीं, समझ और इंतजार मांगता है.
  • स्वतंत्रता के साथ साथ - रिश्ते में जगह (space) दें, बंधन नहीं- विश्वास जरूरी है. 
  • आध्यात्मिक जुड़ाव- सिर्फ साथ रहना नहीं, साथ बढ़ना ही प्रेम का उच्च रूप है. 

रिश्तों का असली मंत्र है स्वीकार, सम्मान, समानता और बिना शर्त समर्पण, यही शिव-पार्वती के प्रेम की सबसे बड़ी सीख है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Shiv Parvati: न स्वार्थ और न कोई शर्त... क्यों सबसे पवित्र माना जाता है शिव-पार्वती का प्रेम? सीखें रिश्तों का मंत्र
Shiv Parvati: निःस्वार्थ और शर्तहीन... क्यों सबसे पवित्र माना जाता है शिव-पार्वती का प्रेम? सीखें रिश्तों का मंत्र
UPSC पास कर अफसर बने, फिर विकास दिव्यकीर्ति ने एक साल में क्यों छोड़ दी नौकरी? जानें कहां थी आखिरी पोस्टिंग
UPSC पास कर अफसर बने, फिर विकास दिव्यकीर्ति ने एक साल में क्यों छोड़ दी नौकरी? जानें कहां थी आखिरी पोस्टिंग
UPSC में कितने नंबर लाने पर आता है इंटरव्यू कॉल? जानें IAS-IPS बनने का पूरा गणित
UPSC में कितने नंबर लाने पर आता है इंटरव्यू कॉल? जानें IAS-IPS बनने का पूरा गणित
फिल्म के सेट से दास्तान शुरु, पर असल जिंदगी में रही अधूरी! जानिए उन बॉलीवुड सितारों की लव स्टोरी जिनका प्यार नहीं हुआ मुकम्मल
फिल्म के सेट से दास्तान शुरु, पर असल जिंदगी में रही अधूरी! जानिए उन सितारों की लव स्टोरी जिनका प्यार नहीं हुआ मुकम्मल
Mahashivratri Rudrabhishek Samay: महाशिवरात्रि पर रुद्राभिषेक का सबसे शुभ समय कब है? पूजा के 4 प्रहर, भद्रा काल के साथ सही विधि और नियम जानें
महाशिवरात्रि पर रुद्राभिषेक का सबसे शुभ समय कब है? पूजा के 4 प्रहर, भद्रा काल के साथ सही विधि और नियम जानें
MORE
Advertisement
धर्म
Mahashivratri Jyotirlinga Darshan: 12 ज्योतिर्लिंग कहां हैं? जानिए शिव के 12 दिव्य धाम के रहस्य और अद्भुत शक्ति
12 ज्योतिर्लिंग कहाँ हैं? जानिए शिव के 12 दिव्य धाम के रहस्य और अद्भुत शक्ति
Zodiac Sign: मास्टर शेफ होती हैं ये 6 राशियां, इनके हाथ का खाना उंगली चाट-चाट कर खाते हैं लोग
मास्टर शेफ होती हैं ये 6 राशियां, इनके हाथ का खाना उंगली चाट-चाट कर खाते हैं लोग
Kya Grahan Ashubh Hota Hai: क्या ग्रहण सच में अशुभ होता है? सूर्य और चंद्र का सूतक काल का समय क्या होता है?
क्या ग्रहण सच में अशुभ होता है? जानिए ज्योतिष और विज्ञान क्या कहते हैं
Numerology: चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, मन की हर चाहत होती है इनकी पूरी
चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, मन की हर चाहत होती है इनकी पूरी
Mahashivratri Shubh Yog: महाशिवरात्रि पर इस दुर्लभ ग्रह योग से इन 5 राशियों पर बरसेगा शिव का अमृत, धन-नौकरी के खुलेंगे रास्ते  
महाशिवरात्रि पर इस दुर्लभ ग्रह योग से इन 5 राशियों पर बरसेगा शिव का अमृत, धन-नौकरी के खुलेंगे रास्ते
MORE
Advertisement