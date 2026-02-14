Shiv Parvati: न स्वार्थ और न कोई शर्त... क्यों सबसे पवित्र माना जाता है शिव-पार्वती का प्रेम? सीखें रिश्तों का मंत्र

लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | Feb 14, 2026, 01:23 PM IST
1.क्यों सबसे पवित्र माना जाता है शिव-पार्वती का प्रेम?
शिव-पार्वती का प्रेम इसलिए खास माना जाता है क्योंकि वह सिर्फ भावनात्मक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक, समर्पित और समानता पर आधारित है, उनका प्रेम दिखावा नहीं, बल्कि त्याग, स्वीकार और संतुलन की मिसाल है. शिव- पार्वती का प्रेम निःस्वार्थ और शर्तहीन है, जिसमें त्याग, तपस्या और समर्पण जैसे गुण शामिल हैं.
2.शिव-पार्वती का मिलन
शिव-पार्वती का मिलन पुरुष और प्रकृति का मिलन माना जाता है, माता पार्वती ने शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की, उनका प्रेम पाने की जिद नहीं, बल्कि खुद को योग्य बनाने की साधना था. राजा की बेटी होकर भी उन्होंने त्याग, धैर्य और समर्पण का रास्ता चुना.
3.एक-दूसरे की प्रकृति का सम्मान
भगवान शिव ने माता पार्वती की परीक्षा ली, लेकिन पार्वती अडिग रहीं. विवाह के बाद भी दोनों ने एक-दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं की, शिव वैरागी थे, पार्वती गृहस्थ जीवन चाहती थीं, फिर भी दोनों ने एक-दूसरे की प्रकृति का सम्मान किया.
4.सच्चे और पवित्र प्रेम की पहचान
इसीलिए शिव-पार्वती का प्रेम खास है, क्योंकि इसमें समानता, स्वतंत्रता, त्याग, धैर्य और बिना शर्त स्वीकार करने की भावना है. यही सच्चे और पवित्र प्रेम की पहचान है. भगवान शिव और माता पार्वती का रिश्ता आजादी, सम्मान और बराबरी की मिसाल है और आज के रिश्तों में भी उतना ही जरूरी है.
5.शिव-पार्वती के प्रेम से सीखें रिश्तों का मंत्र
रिश्तों का असली मंत्र है स्वीकार, सम्मान, समानता और बिना शर्त समर्पण, यही शिव-पार्वती के प्रेम की सबसे बड़ी सीख है.
