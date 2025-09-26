LPG Gas Cylinder: सिर्फ 6 टिप्स, और सिलेंडर चलेगा पूरे महीने से ज्यादा! आजमाएं ये तरीके

Delhi NCR में ग्रीन पटाखे बनाने की इजाजत, बिक्री पर Supreme Court ने क्या कहा? पढ़ें पूरी खबर
Pragya Bharti | Sep 26, 2025, 11:47 AM IST
1.LPG Gas की बचत करने के तरीके
दिल्ली में घरेलू 14.2 किलोग्राम की गैस सिलेंडर की कीमत वर्तमान में ₹853 के आसपास चल रही है और इसकी कीमतों में अक्सर उतार-चढ़ाव आता रहता है. इसका सीधा असर आम आदमी के मासिक बजट पर पड़ता है. वहीं, कई बार सिलेंडर की चोरी या बड़ी फैमिली होने के कारण भी LPG (एलपीजी) की खपत बढ़ जाती है, जिससे सिलेंडर जल्दी खत्म हो जाता है. घर के बजट को बनाए रखने के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिरकार सिलेंडर को लंबे समय तक कैसे चलाया जा सकता है. यहां हम आपको कुछ ऐसे आसान और कारगर तरीके बता रहे हैं, जिनसे आप गैस की बचत कर सकते हैं.
2.ठंडी चीजों को सीधे गैस पर न रखें
फ्रिज से निकाली गई किसी भी चीज को तुरंत गैस पर गर्म करने के लिए न रखें. उदाहरण के लिए, अगर दूध या सब्जी फ्रिज में रखी है, तो उसे सीधे गैस पर रखने के बजाय, पहले कुछ देर बाहर निकालकर सामान्य तापमान यानी रूम टेम्प्रेचर पर आने दें. ठंडी चीजों को सीधे गर्म करने में गैस का खर्च ज्यादा होता है.
3.प्रेशर कुकर का अधिकतम उपयोग करें
खाना पकाने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल ज्यादा करें. रिसर्च के अनुसार, सामान्य बर्तन की तुलना में प्रेशर कुकर में चावल पकाने पर 20% और भीगी हुई चना दाल पकाने पर 46% तक रसोई गैस की बचत की जा सकती है. इससे समय और गैस दोनों की बचत होती है.
4.रेगुलेटर और पाइप की नियमित जांच
गैस की बचत के साथ-साथ सुरक्षा के लिए भी यह ज़रूरी है. समय-समय पर अपने गैस सिलेंडर के रेगुलेटर और पाइप की जांच करते रहें. लीकेज की हल्की सी भी आशंका होने पर उसे तुरंत ठीक करवाएं. लीकेज की समस्या को खत्म करके आप गैस की बर्बादी को रोक सकते हैं और सुरक्षित भी रह सकते हैं.
5.बर्नर को हमेशा साफ रखें
गैस चूल्हे के बर्नर को समय-समय पर साफ़ करते रहना बहुत आवश्यक है. गंदगी या उसमें ब्लॉकेज होने के कारण गैस पूरी तरह से नहीं जल पाती, जिससे गैस बर्बाद होती है. ध्यान दें कि आपके चूल्हे की आंच नीली है या नहीं. यदि यह पीली या नारंगी है, तो इसका मतलब है कि बर्नर को सफाई की ज़रूरत है, क्योंकि पीली आंच गैस की बर्बादी का संकेत है.
6.सही बर्तनों का चुनाव करें
गोल या मुड़े तले वाले बर्तनों में गैस ज्यादा बर्बाद होती है. हमेशा ऐसे बर्तनों का उपयोग करें जिनका तला सपाट हो, क्योंकि सपाट तल हीट को समान रूप से और तेजी से खींचता है. इससे आपकी कुकिंग टाइम की भी बचत होगी. साथ ही, गैस का इस्तेमाल भी कम होगा.
7.गैस को बचाने के लिए ढक्कन वाले बर्तनों का प्रयोग करें
खाना बनाते समय या दूध गर्म करते समय हमेशा बर्तन को ढक्कन या प्लेट से ढक दें. ऐसा करने से बर्तन के अंदर भाप बनती है, जिससे खाना जल्दी पकता है और तरल पदार्थों में जल्दी उबाल आता है. इस तरीके से भी गैस की बचत होती है.