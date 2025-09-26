LPG Gas Cylinder: सिर्फ 6 टिप्स, और सिलेंडर चलेगा पूरे महीने से ज्यादा! आजमाएं ये तरीके

1 . LPG Gas की बचत करने के तरीके

दिल्ली में घरेलू 14.2 किलोग्राम की गैस सिलेंडर की कीमत वर्तमान में ₹853 के आसपास चल रही है और इसकी कीमतों में अक्सर उतार-चढ़ाव आता रहता है. इसका सीधा असर आम आदमी के मासिक बजट पर पड़ता है. वहीं, कई बार सिलेंडर की चोरी या बड़ी फैमिली होने के कारण भी LPG (एलपीजी) की खपत बढ़ जाती है, जिससे सिलेंडर जल्दी खत्म हो जाता है. घर के बजट को बनाए रखने के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिरकार सिलेंडर को लंबे समय तक कैसे चलाया जा सकता है. यहां हम आपको कुछ ऐसे आसान और कारगर तरीके बता रहे हैं, जिनसे आप गैस की बचत कर सकते हैं.