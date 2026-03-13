LPG Crisis: इंडक्शन पर भी बनेगी चूल्हे जैसी नर्म और फूली-फूली रोटियां, अपनाएं ये 5 टिप्स

लाइफस्टाइल
Pragya Bharti | Mar 13, 2026, 02:44 PM IST
1.Tips to Make Fluffy and Puffed Roti On Induction
इन दिनों वैश्विक हालातों के चलते एलपीजी सिलेंडर महंगा हो गया है. ऐसा असल में, इरान-ईजरायल वॉर की वजह से हो रहा है. गैस की बुकिंग डेट भी पहले से बढ़ा दी गई है. रसोई गैस की कीमतों में उतार-चढ़ाव और अचानक सिलेंडर खत्म होने की समस्या से बचने के लिए लोग एलपीजी गैस को छोड़ इंडक्शन पर स्विच कर रहे हैं. हालांकि, ज्यादातर लोगों की शिकायत होती है कि इंडक्शन पर रोटियां या तो सख्त हो जाती हैं या ठीक से फूलती नहीं हैं. अगर आप भी इसी उलझन में हैं, तो ये 5 टिप्स आपकी समस्या का समाधान कर देंगे.
2.सही तवे का चुनाव है सबसे जरूरी
इंडक्शन पर रोटी बनाने के लिए आपका सामान्य एल्युमिनियम का तवा काम नहीं करेगा. इसके लिए आपको 'इंडक्शन बेस' वाले भारी लोहे या स्टेनलेस स्टील के तवे का उपयोग करना चाहिए. ध्यान रहे कि तवे का निचला हिस्सा बिल्कुल सपाट होना चाहिए ताकि वह इंडक्शन की सतह से पूरी तरह सटा रहे और आंच बराबर लगे.
3.आटे को गूंथने का खास तरीका
इंडक्शन पर आंच बहुत तेज और सीधी होती है, जिससे रोटी की नमी जल्दी खत्म हो जाती है. इससे बचने के लिए आटा गूंथते समय उसमें हल्का सा तेल या दूध मिला लें. आटे को सामान्य से थोड़ा अधिक नरम गूंथें और बनाने से कम से कम 15-20 मिनट पहले ढककर रख दें. नमी बरकरार रहने से रोटियां मुलायम बनेंगी.
4.तापमान नियंत्रण करना जरूरी
इंडक्शन पर रोटी बनाते समय सबसे बड़ी गलती 'ऑटो मोड' का इस्तेमाल करना है. रोटी के लिए हमेशा 'मैनुअल मोड' चुनें. तवा गर्म करने के लिए शुरुआत में 1000W-1200W रखें, लेकिन रोटी डालते समय इसे घटाकर 700W-800W कर दें. धीमी और मध्यम आंच का संतुलन ही रोटी को अच्छी तरह पकाएगा.
5.इंडक्शन पर फूली-फूली रोटी कैसे बनाएं?
गैस चूल्हे की तरह इंडक्शन पर सीधे आग नहीं होती, इसलिए रोटी को फुलाना चुनौतीपूर्ण होता है. इसके लिए आप तवे पर ही कपड़ों का उपयोग करके रोटियां फुला सकते हैं. जब रोटी तवे पर दोनों तरफ से हल्की सिक जाए, तो रोटी के ऊपर कपड़े से दबा-दबाकर चारों तरफ से उसे फुलाएं.
6.रोटी सेकने का सही तरीका
रोटी को तवे पर डालते ही तुरंत न पलटें. जब ऊपर की सतह पर हल्के बुलबुले दिखने लगें, तभी उसे पलटें. दूसरी तरफ से अच्छी तरह चित्ती आने तक पकाएं. इंडक्शन की हीट बहुत केंद्रित होती है, इसलिए किनारों को हल्के हाथ से कपड़े या चिमटे से दबाकर सेकें ताकि कच्चापन न रहे.
7.आसानी से बन जाएगी रोटी
इन आसान तरीकों को अपनाकर आप बिना गैस सिलेंडर के भी घर पर गरमा-गरम और फूली-फूली रोटियां तैयार कर सकते हैं. यह न केवल किफायती है, बल्कि आधुनिक किचन के लिए एक स्मार्ट तरीका भी है.
