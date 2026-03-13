LPG Crisis: इंडक्शन पर भी बनेगी चूल्हे जैसी नर्म और फूली-फूली रोटियां, अपनाएं ये 5 टिप्स

1 . Tips to Make Fluffy and Puffed Roti On Induction

इन दिनों वैश्विक हालातों के चलते एलपीजी सिलेंडर महंगा हो गया है. ऐसा असल में, इरान-ईजरायल वॉर की वजह से हो रहा है. गैस की बुकिंग डेट भी पहले से बढ़ा दी गई है. रसोई गैस की कीमतों में उतार-चढ़ाव और अचानक सिलेंडर खत्म होने की समस्या से बचने के लिए लोग एलपीजी गैस को छोड़ इंडक्शन पर स्विच कर रहे हैं. हालांकि, ज्यादातर लोगों की शिकायत होती है कि इंडक्शन पर रोटियां या तो सख्त हो जाती हैं या ठीक से फूलती नहीं हैं. अगर आप भी इसी उलझन में हैं, तो ये 5 टिप्स आपकी समस्या का समाधान कर देंगे.

