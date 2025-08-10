सस्ते में करनी है विदेश यात्रा तो परफेक्ट हैं ये 4 लोकेशन, खुश हो जाएगा दिल, जेब भी नहीं होगी ढीली

Baby Boy Names: हनुमान जी से प्रेरित इन नामों में से चुनें बेटे के लिए नाम, सदा रहेगा बजरंगबली का आशीर्वाद
लाइफस्टाइल
Aman Maheshwari | Aug 10, 2025, 09:54 AM IST
1.बजट ट्रैवलर्स के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन
कम खर्च में विदेश घूमने वालों के लिए श्रीलंका, नेपाल, भूटान और वियतनाम परफेक्ट लोकेशन हैं. इन जगहों पर कम खर्चें में अच्छी इंटरनेशनल ट्रिप करके आ सकते हैं.
2.श्रीलंका
आप सस्ते में घूमने के लिए विदेशी डेस्टिनेशन देख रहे हैं तो श्रीलंका की यात्रा कर सकते हैं. श्रीलंका कम खर्च में घूमने के लिए अच्छी जगह है.
3.सस्ते में करें श्रीलंका की यात्रा
श्रीलंका में आप समुद्र तट, सांस्कृतिक विरासत और खूबसूरत जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं. कोलंबो, कैंडी, गाले और नुवारा यहां काफी अच्छी जगहें हैं.
4.भूटान
आप भूटान जाकर शांतिपूर्ण और प्राकृतिक खूबसूरती का मजा ले सकते हैं. सस्ते में घूमने के लिए भूटान अच्छी जगह है.
5.भूटान की यात्रा करें
आप भूटान में थिम्पू, पारो, पुणाक कई जगहों को घूम सकते हैं. आप यहां ऑफ-सीजन में ट्रैवल करके और भी खर्च बचा सकते हैं.
6.नेपाल
भारत का पड़ोडी देश नेपाल बहुत ही खूबसूरत है. आप यहां आसानी से बिना वीजा और पासपोर्ट के जा सकते हैं. यहां जाने के लिए सस्ती फ्लाइट के साथ ही ट्रेन और बस भी ले सकते हैं.
7.सस्ते और कम समय में घूम आएं नेपाल
आप नेपाल में काठमांडू, पोखरा और माउंट एवरेस्ट के खूबसूरत नजारों को देख सकते हैं. काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन के लिए भारत से कई लोग जाते हैं.
8.वियतनाम
भारत के लोगों के लिए वियतनाम एक बजट फ्रेंडली टूरिस्ट डेस्टिनेशन है. यहां आप कम खर्च में पहाड़, खूबसूरत बीच और ऐतिहासिक जगहों की सैर कर सकते हैं. वियतनाम में ठहरने और खाने का खर्च भी कम होगा. यहां 50,000 से 1,00,000 रुपये तक में घूमकर आ सकते हैं.
