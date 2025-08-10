सस्ते में करनी है विदेश यात्रा तो परफेक्ट हैं ये 4 लोकेशन, खुश हो जाएगा दिल, जेब भी नहीं होगी ढीली

8 . वियतनाम

8

भारत के लोगों के लिए वियतनाम एक बजट फ्रेंडली टूरिस्ट डेस्टिनेशन है. यहां आप कम खर्च में पहाड़, खूबसूरत बीच और ऐतिहासिक जगहों की सैर कर सकते हैं. वियतनाम में ठहरने और खाने का खर्च भी कम होगा. यहां 50,000 से 1,00,000 रुपये तक में घूमकर आ सकते हैं.