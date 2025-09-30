Makeup Tips: सारा दिन चेहरा दिखेगा नेचुरल-परफेक्ट, अपनाएं लॉन्ग-लास्टिंग मेकअप का ये फॉर्मूला

7 . लिप केयर और प्राइमर

7

इसके अलावा सॉफ्ट होंठों के लिए लिप बाम लगाएं, ताकि लिपस्टिक आसानी से लगे और होंठों पर क्रैक न दिखें. इसके बाद प्राइमर लगाएं, जो बेस तैयार करता है और मेकअप को लंबे समय तक टिकने में मदद करता है. यह स्किन की टेक्सचर को स्मूद बनाने के साथ ओपन पोर्स को कम दिखाता है.