कोटा में तैयार हुआ सबसे ऊंचा रावण का पुतला, दहन के साथ बनेगा ये वर्ल्ड रिकॉर्ड

Makeup Tips: सारा दिन चेहरा दिखेगा नेचुरल-परफेक्ट, अपनाएं लॉन्ग-लास्टिंग मेकअप का ये फॉर्मूला

Numerology: हाथ पर लिख लिए ये 4 अंक तो चमक जाएगा भाग्य, खींचा चला आएगा धन और ऐश्वर्य

AIBE Exam 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, LLB के बाद अदालतों में करना चाहते हैं प्रैक्टिस तो फटाफट करें अप्लाई

JEE Main 2026: रजिस्ट्रेशन के इच्छुक स्टूडेंट्स को NTA की अहम सलाह, नहीं किया ये काम तो फॉर्म भरने में आएगी दिक्कत

शांति के लिए... ट्रंप के 20-पॉइंट्स गाजा शांति समझौते को पीएम मोदी का मिला समर्थन

1-2 नहीं, पूरे 21 बार बदल चुका है भारत के इस शहर का नाम

सुबह उठते ही लगती है कॉफी की तलब तो जरूर पढ़ें ये खबर, पेट से लेकर आंतों को डैमेज कर सकती है यह आदत

Bihar Election 2025: भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह अब इस पार्टी का थामेंगे हाथ? जानें किस सीट से लड़ सकते हैं चुनाव

Myanmar Earthquake: म्यांमार से लेकर असम और मणिपुर में महसूस हुए भूकंप के झटके, 15 किलोमीटर की गहराई तक कांपी धरती

Long Lasting Makeup: महिलाओं का मानना है कि फ्लॉलेस और लॉन्ग-लास्टिंग मेकअप केवल अच्छे प्रोडक्ट्स पर ही निर्भर करता है. लेकिन, ऐसा नहीं है यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि मेकअप से पहले आपने अपने चेहरे को कितनी अच्छी तरह से तैयार किया है. ऐसा न करने से मेकअप पैची, केकी या जल्दी खराब हो सकता है...

Abhay Sharma | Sep 30, 2025, 10:49 AM IST

1.मेकअप से पहले स्किन को तैयार करना

जब भी आप चेहरे को मेकअप से पहले अच्छे से तैयार करती हैं, तो इससे न केवल मेकअप बेहतर दिखता है बल्कि स्किन भी हेल्दी रहती है. ऐसे में आइए जानें वो जरूरी स्टेप्स जो मेकअप से पहले हर किसी को जरूर अपनाने चाहिए..

2.क्लींजिंग करें

इसके लिए सबसे पहले चेहरे को किसी माइल्ड फेसवॉश या क्लीनिंग जेल से धोकर साफ करें, क्योंकि इससे स्किन से धूल-मिट्टी, पसीना और एक्स्ट्रा ऑयल हट जाते हैं और फ्रेश दिखता है. 

3.एक्सफोलिएशन है जरूरी

इसके अलावा हफ्ते में 2-3 बार स्क्रब जरूर करें, ऐसा करने से डेड स्किन सेल्स हट जाते हैं और स्किन स्मूद होती है. मेकअप एक्सपर्ट्स के मुताबिक स्मूद स्किन पर मेकअप अच्छे से ब्लेंड होता है और ग्लोइंग फिनिश देता है. 

4.टोनिंग करें

टोनर स्किन के पोर्स को टाइट करता है और स्किन के पी एच लेवल को बैलेंस करने में मदद करता है. इससे मेकअप लंबे समय तक टिका रहता है और ऑयल कंट्रोल में भी मदद मिलती है. 

5.मॉइश्चराइजिंग है जरूरी 

इसके अलावा मेकअप से पहले चेहरे को अच्छे से हाइड्रेट करना बेहद जरूरी है. क्योंकि ड्राई स्किन पर मेकअप पैची हो जाता है. इसलिए पहले अपने स्किन टाइप के अनुसार लाइट या रिच मॉइश्चराइजर लगाएं ताकि स्किन सॉफ्ट और प्लम्प दिखे.

6.आई क्रीम लगाना न भूलें 

बता दें कि आंखों के नीचे की स्किन सेंसिटिव होती है, इसलिए मेकअप से पहले वहां हल्की आई क्रीम जरूर लगाएं. इससे फाइन लाइन्स स्मूद होती हैं और कंसीलर अच्छे से सेट हो जाता है. 

7.लिप केयर और प्राइमर 

इसके अलावा सॉफ्ट होंठों के लिए लिप बाम लगाएं, ताकि लिपस्टिक आसानी से लगे और होंठों पर क्रैक न दिखें. इसके बाद प्राइमर लगाएं, जो बेस तैयार करता है और मेकअप को लंबे समय तक टिकने में मदद करता है. यह स्किन की टेक्सचर को स्मूद बनाने के साथ ओपन पोर्स को कम दिखाता है. 

