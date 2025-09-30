Makeup Tips: सारा दिन चेहरा दिखेगा नेचुरल-परफेक्ट, अपनाएं लॉन्ग-लास्टिंग मेकअप का ये फॉर्मूला

कोटा में तैयार हुआ सबसे ऊंचा रावण का पुतला, दहन के साथ बनेगा ये वर्ल्ड रिकॉर्ड
लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | Sep 30, 2025, 10:49 AM IST
1.मेकअप से पहले स्किन को तैयार करना
जब भी आप चेहरे को मेकअप से पहले अच्छे से तैयार करती हैं, तो इससे न केवल मेकअप बेहतर दिखता है बल्कि स्किन भी हेल्दी रहती है. ऐसे में आइए जानें वो जरूरी स्टेप्स जो मेकअप से पहले हर किसी को जरूर अपनाने चाहिए..
2.क्लींजिंग करें
इसके लिए सबसे पहले चेहरे को किसी माइल्ड फेसवॉश या क्लीनिंग जेल से धोकर साफ करें, क्योंकि इससे स्किन से धूल-मिट्टी, पसीना और एक्स्ट्रा ऑयल हट जाते हैं और फ्रेश दिखता है.
3.एक्सफोलिएशन है जरूरी
इसके अलावा हफ्ते में 2-3 बार स्क्रब जरूर करें, ऐसा करने से डेड स्किन सेल्स हट जाते हैं और स्किन स्मूद होती है. मेकअप एक्सपर्ट्स के मुताबिक स्मूद स्किन पर मेकअप अच्छे से ब्लेंड होता है और ग्लोइंग फिनिश देता है.
4.टोनिंग करें
टोनर स्किन के पोर्स को टाइट करता है और स्किन के पी एच लेवल को बैलेंस करने में मदद करता है. इससे मेकअप लंबे समय तक टिका रहता है और ऑयल कंट्रोल में भी मदद मिलती है.
5.मॉइश्चराइजिंग है जरूरी
इसके अलावा मेकअप से पहले चेहरे को अच्छे से हाइड्रेट करना बेहद जरूरी है. क्योंकि ड्राई स्किन पर मेकअप पैची हो जाता है. इसलिए पहले अपने स्किन टाइप के अनुसार लाइट या रिच मॉइश्चराइजर लगाएं ताकि स्किन सॉफ्ट और प्लम्प दिखे.
6.आई क्रीम लगाना न भूलें
बता दें कि आंखों के नीचे की स्किन सेंसिटिव होती है, इसलिए मेकअप से पहले वहां हल्की आई क्रीम जरूर लगाएं. इससे फाइन लाइन्स स्मूद होती हैं और कंसीलर अच्छे से सेट हो जाता है.
7.लिप केयर और प्राइमर
इसके अलावा सॉफ्ट होंठों के लिए लिप बाम लगाएं, ताकि लिपस्टिक आसानी से लगे और होंठों पर क्रैक न दिखें. इसके बाद प्राइमर लगाएं, जो बेस तैयार करता है और मेकअप को लंबे समय तक टिकने में मदद करता है. यह स्किन की टेक्सचर को स्मूद बनाने के साथ ओपन पोर्स को कम दिखाता है.