स्मृति-पलाश के संगीत में पलक मुच्छल ने किया दिल छू लेने वाला डांस, वीडियो हुआ वायरल

'बॉर्डर तो बदल सकते हैं...', रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिंध को लेकर दिया बड़ा बयान

अक्षरा सिंह के लाइव शो में हंगामा, सैकड़ों कुर्सियों को तोड़ा, फ्लैश लहराते हुए बनाने लगे VIDEO

Singhara Benefits: पोषण से भरपूर, सर्दियों में शरीर को गर्माहट देता है सिंघाड़ा, ऐसे करें डाइट में शामिल

नए लेबर लॉ के बाद कम हो जाएगी आपकी सैलरी? यहां जानिए सभी डिटेल्स

Long Hair Tips: कमर तक लंबे-घने होंगे बाल, बस नारियल तेल में मिलाकर लगाएं ये चीजें

HomePhotos

लाइफस्टाइल

Long Hair Tips: कमर तक लंबे-घने होंगे बाल, बस नारियल तेल में मिलाकर लगाएं ये चीजें

Long Hair Tips: बालों को लंबा-घना बनाए रखने के लिए महिलाएं कई तरह के नुस्खे आजमाती हैं. हालांकि, इन सभी उपायों का उतना असर नहीं दिखता है, जितना की उम्मीद होती है. आज हम आपको कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो इसमें आपकी मदद कर सकते हैं.  

Abhay Sharma | Nov 23, 2025, 07:11 PM IST

1.बालों के लिए फायदेमंद है नारियल का तेल

बालों के लिए फायदेमंद है नारियल का तेल
1

आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये घरेलू उपाय बालों के लिए बेहद प्रभावी साबित हो सकते हैं. दरअसल, नारियल तेल में विटामिन E, फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो बालों की जड़ों को पोषण देते हैं. साथ ही बालों को टूटने से बचाते हैं.  

2.नारियल के तेल में मिलाएं ये चीजें

नारियल के तेल में मिलाएं ये चीजें
2

नारियल तेल में जब मेथी के दाने, आंवला पाउडर और प्याज का रस मिलाया जाता है, तो यह बालों की ग्रोथ को और ज्यादा तेज करते हैं. इससे बाल न केवल लंबे होंगे बल्कि घने, चमकदार और मजबूत भी बने रहेंगे. 

3.कैसे तैयार करें? 

कैसे तैयार करें? 
3

इसके लिए सबसे पहले नारियल तेल को हल्का गुनगुना करें, फिर इसमें 1-2 चम्मच मेथी के दाने रात भर पानी में भिगोकर रख दें. अगले दिन इसका पेस्ट बनाएं, इसमें 1 चम्मच आंवला पाउडर और ताज़ा प्याज का रस भी डालें. 

4.बालों पर कैसे लगाएं?

बालों पर कैसे लगाएं?
4

इन सभी को अच्छे से मिलाकर तेल को हल्की आंच पर 5 मिनट तक गर्म करें और ठंडा करके बालों की जड़ों में लगाएं. इसके बाद 10-15 मिनट तक अच्छे से मसाज करें ताकि तेल स्कैल्प में अच्छी तरह समा जाए. 

5.हफ्ते में कितने दिन कर सकते हैं ये उपाय? 

हफ्ते में कितने दिन कर सकते हैं ये उपाय? 
5

मसाज के बाद बालों को गुनगुने तौलिये से ढक लें, ताकि तेल गहराई तक पहुंच सके और फिर 2 घंटे बाद हर्बल शैम्पू से बाल धो लें. बता दें कि हफ्ते में कम से कम 3 बार यह उपाय अपनाएंगे तो फायदा जरूर दिखेगा.

6.इन बातों का रखें ध्यान

इन बातों का रखें ध्यान
6

बालों को तेजी से लंबा और मजबूत बनाने के लिए इस मिश्रण का उपयोग करें. साथ ही बालों को धूप, pollution और तनाव से बचाएं. इसके अलावा संतुलित आहार लें जिसमें प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स हों. बालों को ज्यादा गर्म पानी से धोएं नहीं. 

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है.  डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

