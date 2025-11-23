Long Hair Tips: कमर तक लंबे-घने होंगे बाल, बस नारियल तेल में मिलाकर लगाएं ये चीजें

6 . इन बातों का रखें ध्यान

6

बालों को तेजी से लंबा और मजबूत बनाने के लिए इस मिश्रण का उपयोग करें. साथ ही बालों को धूप, pollution और तनाव से बचाएं. इसके अलावा संतुलित आहार लें जिसमें प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स हों. बालों को ज्यादा गर्म पानी से धोएं नहीं.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

