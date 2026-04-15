वो-सुनिए, ओजी या पिंकिया के पापा नहीं, भारत में पति को क्या कहते हैं? हर राज्य का अलग नाम, जानिए दिलचस्प परंपरा

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ऋतु सिंह | Apr 15, 2026, 11:00 AM IST
1.भारत के किन राज्य में पति को किस नाम से जाना जाता है
भारत में “पति” के लिए अलग-अलग नाम सिर्फ भाषा का अंतर नहीं, बल्कि संस्कृति, सम्मान और रिश्तों की गहराई को दिखाते हैं. हर राज्य का अपना अंदाज है, जो इस रिश्ते को और खास बनाता है.भारत जैसे विविधताओं वाले देश में एक ही रिश्ते यानी पति के लिए कई नाम प्रचलित हैं, जो अलग-अलग राज्यों की भाषा और परंपरा को दर्शाते हैं. तो चलिए जानें भारत के किन राज्य में पति को किस नाम से जाना जाता है. Photo Credit: AI
2.उत्तर प्रदेश / बिहार
उत्तर प्रदेश / बिहार – पति, पिया, साजन, Photo Credit: AI
3.राजस्थान
राजस्थान – धणी, म्हारा सा, Photo Credit: AI
4.मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश – पति, साहब, Photo Credit: AI
5. पंजाब
पंजाब – खसम, जी, Photo Credit: AI
6.हरियाणा
हरियाणा – जाट (बोलचाल में), पति, Photo Credit: AI
7.गुजरात
गुजरात – पति, पतीदेव, Photo Credit: AI
8.महाराष्ट्र
महाराष्ट्र – नवरा, Photo Credit: AI
9.पश्चिम बंगाल
पश्चिम बंगाल – शामी / स्वामी, Photo Credit: AI
10.ओडिशा
ओडिशा – स्वामी, Photo Credit: AI
11.तमिलनाडु
तमिलनाडु – कणवन (Kanavan), Photo Credit: AI
12.कर्नाटक
कर्नाटक – गंडा (Ganda), Photo Credit: AI
13.आंध्र प्रदेश / तेलंगाना
आंध्र प्रदेश / तेलंगाना – भर्ता (Bharta), Photo Credit: AI
14.केरल
केरल – भर्ताव (Bharthavu)
दिलचस्प बात ये है कि कई जगहों पर महिलाएं सीधे नाम लेने के बजाय “जी”, “सुनिए”, “ओ जी” जैसे संबोधन भी इस्तेमाल करती हैं जो संस्कृति और सम्मान का हिस्सा है. Photo Credit: AI
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