वो-सुनिए, ओजी या पिंकिया के पापा नहीं, भारत में पति को क्या कहते हैं? हर राज्य का अलग नाम, जानिए दिलचस्प परंपरा

1 . भारत के किन राज्य में पति को किस नाम से जाना जाता है

1

भारत में “पति” के लिए अलग-अलग नाम सिर्फ भाषा का अंतर नहीं, बल्कि संस्कृति, सम्मान और रिश्तों की गहराई को दिखाते हैं. हर राज्य का अपना अंदाज है, जो इस रिश्ते को और खास बनाता है.भारत जैसे विविधताओं वाले देश में एक ही रिश्ते यानी पति के लिए कई नाम प्रचलित हैं, जो अलग-अलग राज्यों की भाषा और परंपरा को दर्शाते हैं. तो चलिए जानें भारत के किन राज्य में पति को किस नाम से जाना जाता है. Photo Credit: AI

