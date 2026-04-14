एशिया के टॉप 10 सबसे अमीर परिवार कौन हैं? लिस्ट में 3 भारतीय घराने भी शामिल

1 . भारतीय परिवार टॉप पर: क्यों है यह बड़ी खबर

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एशिया के सबसे अमीर घरानों की नई सूची में एक भारतीय परिवार ने पहला स्थान हासिल किया है. यह सिर्फ गर्व की बात नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था और बिजनेस ताकत तेजी से बढ़ रही है. इसका सीधा असर यह है कि भारत में निवेश, रोजगार और नए बिजनेस अवसरों के दरवाजे और खुल सकते हैं. यानी बड़े घरानों की कमाई कहीं न कहीं आपकी नौकरी और कमाई से भी जुड़ती है. यह रही एशिया के प्रमुख अमीर परिवारों की सूची. एशिया के सबसे अमीर परिवारों की जो लिस्ट 2026 की है और इसे Bloomberg ने जारी किया है. Photo Credit: AI