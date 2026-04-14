एशिया के टॉप 10 सबसे अमीर परिवार कौन हैं? लिस्ट में 3 भारतीय घराने भी शामिल

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Apr 14, 2026, 01:24 PM IST
1.भारतीय परिवार टॉप पर: क्यों है यह बड़ी खबर
एशिया के सबसे अमीर घरानों की नई सूची में एक भारतीय परिवार ने पहला स्थान हासिल किया है. यह सिर्फ गर्व की बात नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था और बिजनेस ताकत तेजी से बढ़ रही है. इसका सीधा असर यह है कि भारत में निवेश, रोजगार और नए बिजनेस अवसरों के दरवाजे और खुल सकते हैं. यानी बड़े घरानों की कमाई कहीं न कहीं आपकी नौकरी और कमाई से भी जुड़ती है. यह रही एशिया के प्रमुख अमीर परिवारों की सूची. एशिया के सबसे अमीर परिवारों की जो लिस्ट 2026 की है और इसे Bloomberg ने जारी किया है. Photo Credit: AI
2. मुकेश अंबानी (भारत)
रिलायंस इंडस्ट्रीज के जरिए तेल, गैस, टेलीकॉम (Jio) और रिटेल में बड़ा साम्राज्य खड़ा किया. डिजिटल और रिटेल विस्तार ने इन्हें एशिया का सबसे अमीर परिवार बनाया. लगातार नए सेक्टर में निवेश इनकी सबसे बड़ी ताकत है.
3. गौतम अडानी (भारत)
अडानी ग्रुप पोर्ट, एयरपोर्ट, पावर और ग्रीन एनर्जी में तेजी से फैला. इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस और सरकारी प्रोजेक्ट्स से तेजी से संपत्ति बढ़ी. भारत के विकास से सीधा जुड़ा बिजनेस मॉडल इन्हें टॉप अमीरों में रखता है.
4. झोंग शानशान (चीन)
बॉटल्ड वाटर कंपनी Nongfu Spring और फार्मा सेक्टर से बड़ी कमाई. साधारण दिखने वाला बिजनेस लेकिन बड़े पैमाने पर डिमांड ने इन्हें अरबपति बनाया. हेल्थ और बेसिक जरूरतों पर फोकस इनकी सफलता की कुंजी है. Photo Credit: AI
5. मा हुआतेंग (चीन)
Tencent के जरिए सोशल मीडिया, गेमिंग और डिजिटल पेमेंट में दबदबा. WeChat जैसे प्लेटफॉर्म से करोड़ों यूजर्स जुड़े हैं. टेक्नोलॉजी और इंटरनेट इकोसिस्टम में पकड़ इन्हें एशिया के सबसे प्रभावशाली बिजनेस लीडर्स में रखती है. Photo Credit: AI
6.ली का-शिंग (हांगकांग)
रियल एस्टेट, पोर्ट और टेलीकॉम में दशकों से निवेश. CK Hutchison के जरिए वैश्विक बिजनेस नेटवर्क बनाया. लंबे समय तक स्थिर और समझदारी भरे निवेश से लगातार संपत्ति बढ़ाई, जिससे वे एशिया के दिग्गज अमीरों में शामिल हैं. Photo Credit: AI
7.राधाकिशन दमानी (भारत)
DMart रिटेल चेन के जरिए सस्ते और भरोसेमंद शॉपिंग मॉडल बनाया. कम लागत और हाई वॉल्यूम स्ट्रेटेजी ने तेजी से मुनाफा बढ़ाया. भारत के मिडिल क्लास उपभोक्ताओं पर फोकस उनकी सबसे बड़ी ताकत है. Photo Credit: AI
8. तकएमित्सु ताकीज़ाकी (जापान)
Keyence के जरिए ऑटोमेशन और सेंसर टेक्नोलॉजी में बड़ा नाम. इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी की बढ़ती मांग ने इन्हें बेहद अमीर बनाया. हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग में इनकी कंपनी की वैश्विक पकड़ है. Photo Credit: AI
9. सु परिवार (दक्षिण कोरिया)
Samsung समूह इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल और सेमीकंडक्टर में दुनिया का लीडर है. फैमिली कंट्रोल्ड बिजनेस मॉडल और टेक्नोलॉजी इनोवेशन ने इन्हें एशिया के सबसे ताकतवर घरानों में शामिल किया. Photo Credit: AI
10. माइकल हार्टोनो (इंडोनेशिया)
Djarum ग्रुप (तंबाकू) और Bank Central Asia में निवेश से बड़ी संपत्ति बनाई. बैंकिंग सेक्टर में हिस्सेदारी ने आय को स्थिर और मजबूत बनाया. विविध निवेश इनकी सफलता का बड़ा कारण है. Photo Credit: AI
11.रॉबर्ट कुओक (मलेशिया)
शुगर, पाम ऑयल, होटल और लॉजिस्टिक्स में फैला बिजनेस. Shangri-La होटल चेन के जरिए वैश्विक पहचान. लंबे समय तक स्थिर बिजनेस और एशिया में मजबूत नेटवर्क ने इन्हें अमीरों की सूची में बनाए रखा.
12.एशिया में बदल रहा पावर बैलेंस
इस लिस्ट से एक बड़ा संकेत मिलता है कि अब एशिया वैश्विक आर्थिक ताकत बन रहा है. भारत, चीन और दक्षिण-पूर्व एशिया के बिजनेस घराने दुनिया की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभा रहे हैं. इसका असर यह है कि आने वाले समय में नौकरी और बिजनेस के बड़े मौके पश्चिमी देशों की बजाय एशिया में ज्यादा मिल सकते हैं. Photo Credit: AI