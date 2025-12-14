Lionel Messi की ये 5 बातें गांठ बांध ली तो सफलता चूमेगी कदम, अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता

5 . कम्पटीशन

5

लियोनल मेसी दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी है. उन्होंने अपने करियर में कई दौर ऐसे देखें है जब लोगों की हिम्मत टूट जाती है. लेकिन उनका मानना है कि अगर कोई कम्पटीशन नहीं, तो कोई प्रोग्रेस नहीं यानी जब तक कम्पटीशन नहीं होगा तब आप में निखार नहीं आएंगा.