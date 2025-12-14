FacebookTwitterYoutubeInstagram
HomePhotos

लाइफस्टाइल

Lionel Messi की ये 5 बातें गांठ बांध ली तो सफलता चूमेगी कदम, अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता

दुनिया के स्टार फुटबॉलर लियोनल  मेसी इस समय भारत के तीन दिवसीय दौरे पर हैं.  वो अपने शानदार खेल के अलावा लोगों को अपनी बातों से मोटिवेट भी करते हैं. आइए जानते है मेसी द्वारा कहीं 5 अनमोल बातें

सुमित तिवारी | Dec 14, 2025, 12:00 PM IST

1.प्रतिभा के साथ त्याग

प्रतिभा के साथ त्याग
1

मेसी कहते हैं कि प्रतिभा के साथ-साथ त्याग की भी जरूरत होती है. जब तक प्रतिभा दुनिया की नजरों के सामने नहीं आती तब तक बात नहीं बनती है. इसलिए सफलता के सफर में कई चीजें त्यागनी पड़ती है.

2.फैसले लेना का जिगरा

फैसले लेना का जिगरा
2

मेसी का मानना है कि हर इंसान को अपने जीवन में अपने लिए और अपने परिवार के लिए कई बार फैसले लेने पड़ते हैं. ऐसे में वह कहते हैं कि सबसे अच्छे फैसले आपके दिमाग से नहीं, बल्कि आपकी अन्तःप्रेरणा से होते हैं.
 

3.हार को स्वीकार करने की झमता

हार को स्वीकार करने की झमता
3

लियोनल मेसी का कहना है कि कभी-कभी आपको यह स्वीकार करना होगा कि आप हर समय जीत नहीं सकते, इसलिए हार को सबक मानकर आगे बढ़ना चाहिए. 

4.प्यार

प्यार
4

मेसी कहते है कि आप किसी भी चीज पर विजय पा सकते हैं, बशर्ते कि आप किसी चीज से पर्याप्त प्रेम करते हों, इसलिए आप जिसे पाना चाहते है उससे प्रेम करना बहुत जरूर है. 

5.कम्पटीशन

कम्पटीशन
5

लियोनल मेसी दिग्गज फुटबॉल  खिलाड़ी है. उन्होंने अपने करियर में कई दौर ऐसे देखें है जब लोगों की हिम्मत टूट जाती है. लेकिन उनका मानना है कि अगर कोई कम्पटीशन नहीं, तो कोई प्रोग्रेस नहीं यानी जब तक कम्पटीशन नहीं होगा तब आप में निखार नहीं आएंगा. 

