ये पांच आदतें जो आपकी सोच को गरीब दिखाती हैं

लाइफस्टाइल
सुमित तिवारी | Oct 23, 2025, 11:29 PM IST
1.दूसरों से कंपटीशन
कई लोगों की आदत होती है कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, और दूसरों से खुद की तुलना करते है ये सबसे बड़ी निशानी है जो आपकी गरीब सोच को प्रदर्शित करती है.
2.सफलता से जलना
जब कोई व्यक्ति या फिर मित्र आगे बढ़ता है और सफलता प्राप्त करता है तो लोग उसकी सफलता से जलते हैं. ये एक नकारात्मक सोच हैं जबकि जो लोग समझदार होते है वह दूसरों से सीखते है और खुद पर उसका अम्ल करते हैं.
3.समय की बर्बादी
जो भी लोग समय की कीमत को नहीं समझते और बेकार में ही एक दूसरे के साथ बैठकर टाइमपास करते हैं, ये आदत उनको ले डूबती है और समय जो की सबसे बड़ी पूंजी है उसे गंवा देते हैं.
4.मुफ्त की चीजें
कुछ लोगों को आदत होती है कि वह हर चीज फ्री में चाहते है, जिसके कि उन्हें मेहनत न करनी पड़े. मेहनत से बचना और फ्री की चीजें ढूंढना गरीब सोच को दिखाता हैं.
5.जिम्मेदारियों से भागना
अगर आप हर गलती और समस्या के लिए दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं. तो खुद की गलतियां कभी नहीं सुधार पाएंगे. जिम्मेदारी लेना ही विकास की शुरूआत होती है.