IDFC First Bank Scam: कैसे हुआ 590 करोड़ का घोटाला? 5 बड़ी बातें

होलिका दहन पर चंद्र ग्रहण का 9 घंटे पहले ही लग जाएगा सूतककाल, जानें ग्रहण का पूरा समय

Team India Semi-Final Scenario: साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार के बाद सेमीफाइनल में कैसे पहुंचेगी टीम इंडिया? जानिए क्या है समीकरण

कर्ज लेकर छोटी दुकान से शुरू किया था बिजनेस, आज बना डाला 150 करोड़ का ब्रांड

Life Balance: जीवन का संतुलन बिगाड़ देती हैं ये आदतें, हर समस्या की बन जाती हैं जड़

T20 वर्ल्ड कप इतिहास में भारत के 5 सबसे छोटे टोटल, इस टीम के खिलाफ बेबस हो जाती है टीम इंडिया

HomePhotos

लाइफस्टाइल

Life Balance: जीवन का संतुलन बिगाड़ देती हैं ये आदतें, हर समस्या की बन जाती हैं जड़

Life Balance Habits: हमारे जीवन की दिशा हमारे रोजमर्रा के व्यवहार से भी तय होती है. ऐसा माना जाता है कि हम जैसा सोचते हैं, बोलते हैं और कहते हैं वही हमारे जीवन की दिशा बन जाती है. कई बार हमारा व्यवहार, हमारी आदतें ही जीवन की दिशा बदल देती हैं...

Abhay Sharma | Feb 23, 2026, 05:59 PM IST

1.ये आदतें बिगाड़ देती हैं जीवन का संतुलन 

1

ऐसा कहा जाता है कि नकारात्मकता बाहर से आती है, लेकिन सच यह है कि कई बार हमारी अपनी आदतें ही नकारात्मकता पैदा करती हैं, जिनकी वजह से जीवन का संतुलन तक बिगड़ जाता है. ये आदतें हर समस्या का जड़ बन जाती हैं. 

2.कड़वा, झूठ बोलने की आदत

2

कहते हैं कड़वे, झूठ या अपमानजनक शब्द न केवल सामने वाले को, बल्कि खुद को भी नुकसान पहुंचाते हैं. गुस्से में कही गई बातें रिश्तों को कमजोर बनाती है और इससे मन अशांत रहता है. इसलिए हमेशा मीठा और सच बोलना चाहिए, इससे मन भी हल्का रहता है.

3.हर बात पर गुस्सा करने की आदत

3

यह सच है कि लगातार गुस्सा करने से सोचने-समझने की क्षमता कमजोर होती है. इसके अलावा कहा जाता है कि मन में द्वैष रखने से शांति खत्म होती है और माफी और संयम को सदैव ऊंचा गुण माना जाता है. ऐसे में गुस्से को छोड़ने से मन साफ होने के साथ फैसले बेहतर होते हैं. 

4.घर और मन की सफाई

4

घर और मन दोनों की सफाई करना बेहद जरूरी है क्योंकि बिखरा हुआ वातावरण मन पर भी प्रभाव डालता है. कहा जाता है कि नियमित रूप से सफाई और अनुशासन से जीवन में स्पष्टता आती है.

5.आलस

5

इसके अलावा काम को बार-बार टालना और आलस करने से प्रगति में बाधा पैदा होती है. दूसरी ओर छोटे-छोटे काम समय पर करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है. कहा जाता है कि अपनी जिम्मेदारियों को निभाना ही धर्म का हिस्सा है. इसलिए अपनी जिम्मेदारी समझना और उसे पूरा करना जरूरी है. 

