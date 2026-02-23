Life Balance: जीवन का संतुलन बिगाड़ देती हैं ये आदतें, हर समस्या की बन जाती हैं जड़

लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | Feb 23, 2026, 05:59 PM IST
1.ये आदतें बिगाड़ देती हैं जीवन का संतुलन
ऐसा कहा जाता है कि नकारात्मकता बाहर से आती है, लेकिन सच यह है कि कई बार हमारी अपनी आदतें ही नकारात्मकता पैदा करती हैं, जिनकी वजह से जीवन का संतुलन तक बिगड़ जाता है. ये आदतें हर समस्या का जड़ बन जाती हैं.
2.कड़वा, झूठ बोलने की आदत
कहते हैं कड़वे, झूठ या अपमानजनक शब्द न केवल सामने वाले को, बल्कि खुद को भी नुकसान पहुंचाते हैं. गुस्से में कही गई बातें रिश्तों को कमजोर बनाती है और इससे मन अशांत रहता है. इसलिए हमेशा मीठा और सच बोलना चाहिए, इससे मन भी हल्का रहता है.
3.हर बात पर गुस्सा करने की आदत
यह सच है कि लगातार गुस्सा करने से सोचने-समझने की क्षमता कमजोर होती है. इसके अलावा कहा जाता है कि मन में द्वैष रखने से शांति खत्म होती है और माफी और संयम को सदैव ऊंचा गुण माना जाता है. ऐसे में गुस्से को छोड़ने से मन साफ होने के साथ फैसले बेहतर होते हैं.
4.घर और मन की सफाई
घर और मन दोनों की सफाई करना बेहद जरूरी है क्योंकि बिखरा हुआ वातावरण मन पर भी प्रभाव डालता है. कहा जाता है कि नियमित रूप से सफाई और अनुशासन से जीवन में स्पष्टता आती है.
5.आलस
इसके अलावा काम को बार-बार टालना और आलस करने से प्रगति में बाधा पैदा होती है. दूसरी ओर छोटे-छोटे काम समय पर करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है. कहा जाता है कि अपनी जिम्मेदारियों को निभाना ही धर्म का हिस्सा है. इसलिए अपनी जिम्मेदारी समझना और उसे पूरा करना जरूरी है.
