Lemon Peel Uses: क्या आपको पता है नींबू के छिलकों से घर के कितने सारे काम निपटा सकते हैं आप?

Lemon Peel Uses: नींबू के छिलके सिट्रिक एसिड से भरपूर होते हैं, इसलिए ये बेहतरीन प्राकृतिक क्लीनर हैं. इन छिलकों का आप किचन सिंक, टाइल्स, तांबे के बर्तन, और माइक्रोवेव की सफाई करने के साथ-साथ अन्य तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं.

Pragya Bharti | Dec 02, 2025, 04:36 PM IST

Lemon Peel Uses

Lemon Peel Uses
1

नींबू का रस निकालने के बाद हम अक्सर उसके छिलकों को बेकार समझकर फेंक देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि नींबू के छिलकों में भी विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स और प्राकृतिक तेल भरपूर मात्रा में होते हैं? छिलकों में मौजूद सिट्रिक एसिड इसे एक बेहतरीन प्राकृतिक सफ़ाई एजेंट और गंधनाशक बनाता है. यहां नींबू के छिलकों का उपयोग करके घर के काम निपटाने के 7 आसान तरीके दिए गए हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने काम को आसान बना सकते हैं. 

DIY Kitchen Cleaner Spray

DIY Kitchen Cleaner Spray
2

नींबू के छिलकों से आप घर पर ही एक प्रभावी और प्राकृतिक ऑल-पर्पस क्लीनर स्प्रे बना सकते हैं. नींबू के छिलकों को एक जार में डालें और ऊपर से सफेद सिरका भरकर जार बंद कर दें. इसे कम से कम दो हफ्तों के लिए अंधेरे में रखें.
दो हफ्तों बाद सिरका छानकर बराबर मात्रा में पानी मिलाएं और स्प्रे बोतल में भर लें. यह स्प्रे किचन काउंटर, टाइल्स और चिकनाई वाली सतहों को साफ़ करने के लिए बेहतरीन है.

Scrubbing Kitchen Sink

Scrubbing Kitchen Sink
3

नींबू के छिलके सिंक की गंदगी और बदबू को दूर करने में मदद करते हैं. इसके लिए, सिंक को पानी से धोने के बाद, नींबू के छिलकों को नमक के साथ मिलाकर सिंक और नल के आस-पास अच्छी तरह रगड़ें. छिलके में मौजूद एसिड और नमक का खुरदुरापन मिलकर जिद्दी दाग हटाते हैं और सिंक को चमकदार बनाते हैं, साथ ही बदबू भी दूर करते हैं.

Polishing Copper Utensils

Polishing Copper Utensils
4

तांबे के बर्तनों की चमक वापस लाने के लिए नींबू के छिलके एक पारंपरिक और आसान उपाय है. नींबू के छिलकों को नमक या बेकिंग सोडा के साथ मिलाकर तांबे या पीतल के बर्तनों पर धीरे-धीरे रगड़ें. सिट्रिक एसिड, धातु की सतह पर जमी काली परत को हटाता है और बर्तनों में नई जैसी चमक लाता है.

Steam Clean the Microwave

Steam Clean the Microwave
5

माइक्रोवेव के अंदर की जिद्दी चिकनाई और बदबू को हटाने का यह सबसे आसान तरीका है. एक कटोरे में पानी लें, उसमें नींबू के कुछ छिलके डालें और माइक्रोवेव में 3 से 5 मिनट तक गर्म करें. छिलके के तेल वाली भाप अंदर जमी चिकनाई को ढीला कर देती है. भाप निकलने के बाद, आप एक गीले कपड़े से अंदर की गंदगी आसानी से पोंछ सकते हैं.

Natural Air Freshener

Natural Air Freshener
6

घर को प्राकृतिक और ताज़ा खुशबू से भरने के लिए नींबू के छिलकों का इस्तेमाल करें. नींबू के छिलकों को पानी में दालचीनी (Cinnamon) या लौंग (Cloves) के साथ धीमी आंच पर उबालें. यह धीमी-धीमी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है और महंगे केमिकल वाले रूम फ्रेशनर की ज़रूरत नहीं पड़ती.

Deodorizing the Garbage Bin

Deodorizing the Garbage Bin
7

कचरे के डिब्बे से आने वाली तेज दुर्गंध को खत्म करने के लिए. कुछ सूखे नींबू के छिलकों को डस्टबिन के नीचे रख दें. छिलके प्राकृतिक रूप से बदबू को सोख लेते हैं और साइट्रस की ताज़ा खुशबू छोड़ते हैं, जिससे डिब्बे में बदबू कम आती है.

Removing Smell from Cutting Boards

Removing Smell from Cutting Boards
8

लकड़ी के कटिंग बोर्ड में अक्सर लहसुन या प्याज की गंध और बैक्टीरिया रह जाते हैं. कटिंग बोर्ड पर थोड़ा नमक छिड़कें और नींबू के छिलके के गूदे वाले हिस्से से उसे अच्छी तरह रगड़ें. सिट्रिक एसिड नेचुरल सैनिटाइज़र का काम करता है और तेज़ गंध को खत्म करके बोर्ड को साफ और बैक्टीरिया मुक्त बनाता है.

