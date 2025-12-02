Lemon Peel Uses: क्या आपको पता है नींबू के छिलकों से घर के कितने सारे काम निपटा सकते हैं आप?

संचार साथी ऐप पर अखिलेश की विवादित टिप्पणी, ऐप से जासूसी का आरोप लगाते हुए कहा - किम जोंग की राह पर सरकार | लोकसभा में वंदे मातरम् पर 10 घंटे होगी चर्चा, पीएम मोदी भी होंगे शामिल | पाकिस्तान- एक महीने के बाद किसी को इमरान खान से मिलने की अनुमति मिली, इमरान की बहन को जेल के अंदर बुलाया गया | SIR पर चर्चा के लिए सरकार-विपक्ष में सहमति, लोकसभा में SIR पर 9 दिसंबर को 10 घंटे बहस होगी
लाइफस्टाइल
Pragya Bharti | Dec 02, 2025, 04:36 PM IST
1.Lemon Peel Uses
नींबू का रस निकालने के बाद हम अक्सर उसके छिलकों को बेकार समझकर फेंक देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि नींबू के छिलकों में भी विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स और प्राकृतिक तेल भरपूर मात्रा में होते हैं? छिलकों में मौजूद सिट्रिक एसिड इसे एक बेहतरीन प्राकृतिक सफ़ाई एजेंट और गंधनाशक बनाता है. यहां नींबू के छिलकों का उपयोग करके घर के काम निपटाने के 7 आसान तरीके दिए गए हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने काम को आसान बना सकते हैं.
2.DIY Kitchen Cleaner Spray
नींबू के छिलकों से आप घर पर ही एक प्रभावी और प्राकृतिक ऑल-पर्पस क्लीनर स्प्रे बना सकते हैं. नींबू के छिलकों को एक जार में डालें और ऊपर से सफेद सिरका भरकर जार बंद कर दें. इसे कम से कम दो हफ्तों के लिए अंधेरे में रखें.
दो हफ्तों बाद सिरका छानकर बराबर मात्रा में पानी मिलाएं और स्प्रे बोतल में भर लें. यह स्प्रे किचन काउंटर, टाइल्स और चिकनाई वाली सतहों को साफ़ करने के लिए बेहतरीन है.
3.Scrubbing Kitchen Sink
नींबू के छिलके सिंक की गंदगी और बदबू को दूर करने में मदद करते हैं. इसके लिए, सिंक को पानी से धोने के बाद, नींबू के छिलकों को नमक के साथ मिलाकर सिंक और नल के आस-पास अच्छी तरह रगड़ें. छिलके में मौजूद एसिड और नमक का खुरदुरापन मिलकर जिद्दी दाग हटाते हैं और सिंक को चमकदार बनाते हैं, साथ ही बदबू भी दूर करते हैं.
4.Polishing Copper Utensils
तांबे के बर्तनों की चमक वापस लाने के लिए नींबू के छिलके एक पारंपरिक और आसान उपाय है. नींबू के छिलकों को नमक या बेकिंग सोडा के साथ मिलाकर तांबे या पीतल के बर्तनों पर धीरे-धीरे रगड़ें. सिट्रिक एसिड, धातु की सतह पर जमी काली परत को हटाता है और बर्तनों में नई जैसी चमक लाता है.
5.Steam Clean the Microwave
माइक्रोवेव के अंदर की जिद्दी चिकनाई और बदबू को हटाने का यह सबसे आसान तरीका है. एक कटोरे में पानी लें, उसमें नींबू के कुछ छिलके डालें और माइक्रोवेव में 3 से 5 मिनट तक गर्म करें. छिलके के तेल वाली भाप अंदर जमी चिकनाई को ढीला कर देती है. भाप निकलने के बाद, आप एक गीले कपड़े से अंदर की गंदगी आसानी से पोंछ सकते हैं.
6.Natural Air Freshener
घर को प्राकृतिक और ताज़ा खुशबू से भरने के लिए नींबू के छिलकों का इस्तेमाल करें. नींबू के छिलकों को पानी में दालचीनी (Cinnamon) या लौंग (Cloves) के साथ धीमी आंच पर उबालें. यह धीमी-धीमी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है और महंगे केमिकल वाले रूम फ्रेशनर की ज़रूरत नहीं पड़ती.
7.Deodorizing the Garbage Bin
कचरे के डिब्बे से आने वाली तेज दुर्गंध को खत्म करने के लिए. कुछ सूखे नींबू के छिलकों को डस्टबिन के नीचे रख दें. छिलके प्राकृतिक रूप से बदबू को सोख लेते हैं और साइट्रस की ताज़ा खुशबू छोड़ते हैं, जिससे डिब्बे में बदबू कम आती है.
8.Removing Smell from Cutting Boards
लकड़ी के कटिंग बोर्ड में अक्सर लहसुन या प्याज की गंध और बैक्टीरिया रह जाते हैं. कटिंग बोर्ड पर थोड़ा नमक छिड़कें और नींबू के छिलके के गूदे वाले हिस्से से उसे अच्छी तरह रगड़ें. सिट्रिक एसिड नेचुरल सैनिटाइज़र का काम करता है और तेज़ गंध को खत्म करके बोर्ड को साफ और बैक्टीरिया मुक्त बनाता है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.