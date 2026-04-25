Indian Railways Rule: ट्रेन में बैग छूट गया? अब मिनटों में दर्ज करें शिकायत और पाएं खोया हुआ सामान वापस

3 . कैसे काम करता है नया डिजिटल सिस्टम

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RailMadad प्लेटफॉर्म इस पूरी प्रक्रिया का सबसे अहम हिस्सा है. इस ऐप या वेबसाइट के जरिए आप कुछ ही मिनटों में अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. बस आपको अपना पीएनआर नंबर डालना है और खोए हुए सामान की पूरी जानकारी देनी है, जैसे बैग का रंग, कोच नंबर और उसमें रखी चीजें. शिकायत दर्ज होते ही आपको एक आईडी मिलती है, जिससे आप लाइव स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं. Photo Credit: AI

