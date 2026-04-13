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अंबेडकर से सीखें पैसे और करियर से जुड़ी ये 5 बड़ी बातें, ग्लोबल सक्सेस का आज भी है ये स्मार्ट फॉर्मूला

Mantra for Success-अगर लाइफ में आप सक्सेस होना चाहते हैं तो इसके लिए आपको डॉ.भीमराव अंबेडकर के ग्लोबल सक्सेस का फार्मूला जीवन में घोलकर पी लेना होगा. क्योंकि केवल पैसा या जुगाड़ आपको कभी सफल नहीं बना सकता है.

ऋतु सिंह | Apr 13, 2026, 11:56 AM IST

1. डॉ.भीमराव अंबेडकर सिर्फ किस्मत से नहीं पाए ये मुकाम

डॉ.भीमराव अंबेडकर सिर्फ किस्मत से नहीं पाए ये मुकाम
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क्या आपको लगता है कि सफल होने के लिए सिर्फ पैसे या सही माहौल की जरूरत होती है. अगर ऐसा होता तो डॉ.भीमराव अंबेडकर इतिहास नहीं बना पाते. एक साधारण परिवार से निकलकर दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई और फिर देश का संविधान बनाने तक का सफर सिर्फ किस्मत नहीं, बल्कि सोच, अनुशासन और सही फैसलों का परिणाम था. आज की करियर और पैसे पर फोकस करने वाली पीढ़ी के लिए अंबेडकर का जीवन एक प्रैक्टिकल गाइड की तरह है. 
 

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2.शिक्षा को खर्च नहीं, सबसे बड़ा निवेश मानिए

शिक्षा को खर्च नहीं, सबसे बड़ा निवेश मानिए
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अंबेडकर ने मुश्किल हालात के बावजूद पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ा. उन्होंने विदेश जाकर उच्च शिक्षा हासिल की और खुद को उस स्तर पर पहुंचाया जहां पूरी दुनिया उन्हें पहचानने लगी. आज के समय में भी यही सबसे बड़ा सबक है डिग्री नहीं, स्किल और नॉलेज ही आपको भीड़ से अलग बनाते हैं. आम इंसान के लिए इसका मतलब है कि अगर आप अपने ऊपर निवेश करते हैं, तो उसका रिटर्न सबसे ज्यादा मिलता है

3.परिस्थिति नहीं, आपकी तैयारी तय करती है भविष्य

परिस्थिति नहीं, आपकी तैयारी तय करती है भविष्य
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अंबेडकर के सामने सामाजिक और आर्थिक दोनों तरह की चुनौतियां थीं, लेकिन उन्होंने कभी उन्हें बहाना नहीं बनाया. उन्होंने हर मुश्किल को तैयारी में बदल दिया. आज के दौर में भी यही सच है जो लोग परिस्थितियों को दोष देते हैं, वे वहीं रह जाते हैं, जो लोग खुद को अपग्रेड करते हैं, वे आगे निकल जाते हैं
 

4.विदेश में पढ़ाई सिर्फ डिग्री नहीं, सोच बदलती है

विदेश में पढ़ाई सिर्फ डिग्री नहीं, सोच बदलती है
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अंबेडकर ने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसी संस्थाओं में पढ़ाई की इसका असर सिर्फ उनकी डिग्री पर नहीं, बल्कि उनकी सोच और दृष्टिकोण पर पड़ा. आज भी अगर आप ग्लोबल एक्सपोजर लेते हैं तो आपका करियर ग्रोथ तेजी से होता है. चाहे वह ऑनलाइन सीखना हो, नेटवर्किंग हो या इंटरनेशनल नॉलेज हो. 
 

TRENDING NOW

5.अनुशासन ही असली टैलेंट है

अनुशासन ही असली टैलेंट है
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अंबेडकर की सबसे बड़ी ताकत उनका अनुशासन था. वे लगातार पढ़ते, लिखते और खुद को बेहतर बनाते रहे. आज की भाषा में कहें तो consistency ही success की असली चाबी है. अगर आप रोज थोड़ा-थोड़ा भी सीखते हैं, तो कुछ सालों में आप बहुत आगे निकल सकते हैं

6.सिर्फ पैसा कमाना नहीं, वैल्यू बनाना सीखें

सिर्फ पैसा कमाना नहीं, वैल्यू बनाना सीखें
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अंबेडकर का फोकस सिर्फ खुद की सफलता पर नहीं था. उन्होंने समाज के लिए काम किया और ऐसी वैल्यू बनाई जो आज भी कायम है. आज के करियर में भी यही फर्क लाता है. जो लोग सिर्फ पैसा कमाने के पीछे भागते हैं, वे जल्दी रुक जाते हैं
जो लोग वैल्यू बनाते हैं, वे लंबे समय तक टिकते हैं. 
 

7.छुपा हुआ सबक जो आज सबसे जरूरी है

छुपा हुआ सबक जो आज सबसे जरूरी है
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अंबेडकर का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि सही दिशा में मेहनत करने से आप अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थिति दोनों बदल सकते हैं. यह सिर्फ मोटिवेशन नहीं, बल्कि एक रियल स्ट्रैटेजी है. आज की भाषा में इसे “long term mindset” कहा जाता है
 

8.करियर और पैसों को लेकर गंभीर हैं, तो...

करियर और पैसों को लेकर गंभीर हैं, तो...
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अगर आप अपने करियर और पैसों को लेकर गंभीर हैं, तो अंबेडकर की ये सीख आपके लिए रोडमैप बन सकती है. छोटे-छोटे कदम नियमित सीखना और सही दिशा में मेहनत यही आपको आगे लेकर जाएगा. अंबेडकर का जीवन सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि आज के समय के लिए एक प्रैक्टिकल करियर गाइड है. अगर आप उनकी सोच को अपनाते हैं, तो आप सिर्फ पैसा ही नहीं, बल्कि एक मजबूत और सफल जीवन भी बना सकते हैं. 

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