अंबेडकर से सीखें पैसे और करियर से जुड़ी ये 5 बड़ी बातें, ग्लोबल सक्सेस का आज भी है ये स्मार्ट फॉर्मूला

1 . डॉ.भीमराव अंबेडकर सिर्फ किस्मत से नहीं पाए ये मुकाम

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क्या आपको लगता है कि सफल होने के लिए सिर्फ पैसे या सही माहौल की जरूरत होती है. अगर ऐसा होता तो डॉ.भीमराव अंबेडकर इतिहास नहीं बना पाते. एक साधारण परिवार से निकलकर दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई और फिर देश का संविधान बनाने तक का सफर सिर्फ किस्मत नहीं, बल्कि सोच, अनुशासन और सही फैसलों का परिणाम था. आज की करियर और पैसे पर फोकस करने वाली पीढ़ी के लिए अंबेडकर का जीवन एक प्रैक्टिकल गाइड की तरह है.

