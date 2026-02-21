FacebookTwitterYoutubeInstagram
HomePhotos

लाइफस्टाइल

लाफ्टर क्वीन Archana Puran Singh इस रेयर नर्व डिजीज से जूझ रही हैं, एक हाथ शायद पहले जैसे कभी नहीं होगा!

कॉमेडी शो और फिल्मों में हमेशा हंसाने वाली Archana Puran Singh की जिंदगी के पीछे एक दर्दनाक कहानी सामने आई है. उनके बेटे Ayushmaan Sethi ने खुलासा किया कि एक साधारण चोट के बाद उन्हें Complex Regional Pain Syndrome (CRPS) नाम की दुर्लभ बीमारी हो गई है, जिससे उनका हाथ पहले जैसा कभी नहीं होगा.

ऋतु सिंह | Feb 21, 2026, 11:03 AM IST

1. अर्चना पूरन सिंह कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम से पीड़ित हैं

अर्चना पूरन सिंह कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम से पीड़ित हैं
1

63 वर्षीय अर्चना पूरन सिंह कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम (CRPS) से पीड़ित हैं, जो 2025 में कलाई में लगी चोट के बाद विकसित हुई एक दुर्लभ, दीर्घकालिक और दर्दनाक तंत्रिका संबंधी बीमारी है. एक्ट्रेस के बेटे आयुष्मान सेठी ने हाल ही में खुलासा किया किया कि इस बीमारी का मतलब है मांस का हाथ "अब कभी पहले जैसा नहीं होगा". बता दें कि एक्ट्रेस लंबे समय तक असहनीय दर्द झेलने के बावजूद, वह कई परियोजनाओं पर काम करना जारी रखे हुए हैं.  
 

2.CRPS क्या बीमारी है? 

CRPS क्या बीमारी है? 
2

Complex Regional Pain Syndrome (CRPS) एक दुर्लभ लेकिन गंभीर नर्व-डिसऑर्डर है. आयुष्मान ने बताया की मां का हाथ टूट गया और उसे CRPS नाम की एक रेयर कंडीशन हो गई, जिसका मतलब है कि उसका हाथ फिर कभी पहले जैसा नहीं हो पाएगा. यह सुनकर Archana Puran Singh भावुक हो गईं और उनकी आंखों में आंसू आ गए.

3.कैसे होती है ये बीमारी

कैसे होती है ये बीमारी
3

यह बीमारी आमतौर पर चोट, फ्रैक्चर या सर्जरी के बाद हो जाती है. हाथ या पैर में बहुत ज्यादा और लंबे समय तक दर्द होता है और ये दर्द सामान्य चोट से कहीं ज्यादा गंभीर और असामान्य होता है. इसमें सूजन, अकड़न, त्वचा के रंग और तापमान में बदलाव हो सकता है. विशेषज्ञों के अनुसार, CRPS एक chronic neurological pain condition है जो लंबे समय तक functional और sensory बदलाव कर सकती है.
 

4.क्या CRPS पूरी तरह ठीक हो सकता है?

क्या CRPS पूरी तरह ठीक हो सकता है?
4

यहां सबसे शॉकिंग सच ये है कि CRPS का कोई complete cure नहीं होता है. इसके Treatment का उद्देश्य केवल pain management होता है यानी केवल दर्द से राहत दिलाने का प्रयास होता है. Physiotherapy, medications और pain procedures से symptoms control किए जाते हैं. डॉक्टरों के मुताबिक फुल रिकवरी मुश्किल होती है, लेकिन सही therapy से जीवन मैनेजबल हो सकता है.
 

TRENDING NOW

5. कैसे लगी Archana Puran Singh को यह बीमारी?

कैसे लगी Archana Puran Singh को यह बीमारी?
5

 Archana Puran Singh 2025 में फिल्म शूटिंग के दौरान wrist injury हुई थी. Injury के बाद severe nerve reaction हुआ और धीरे-धीरे CRPS diagnosis हो गया. अर्चना का हाथ भले ही अब पहले जैसा नहीं रह गया और दर्द के बावजूद उन्होंने काम नहीं छोड़ा. यह कहानी सिर्फ बीमारी की नहीं, बल्कि resilience की भी है. Archana ने दर्द में भी  2–3 फिल्मों और एक web series की शूटिंग पूरी की है.
 

6. क्यों CRPS चर्चा में है?  

 क्यों CRPS चर्चा में है?  
6

CRPS इसलिए भारत में CRPS awareness बहुत कम है. Injury के बाद लंबे समय तक दर्द को लोग ignore कर देते हैं. Early diagnosis नहीं होने पर disability risk बढ़ सकता है. 

