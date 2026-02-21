लाफ्टर क्वीन Archana Puran Singh इस रेयर नर्व डिजीज से जूझ रही हैं, एक हाथ शायद पहले जैसे कभी नहीं होगा!

1 . अर्चना पूरन सिंह कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम से पीड़ित हैं

63 वर्षीय अर्चना पूरन सिंह कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम (CRPS) से पीड़ित हैं, जो 2025 में कलाई में लगी चोट के बाद विकसित हुई एक दुर्लभ, दीर्घकालिक और दर्दनाक तंत्रिका संबंधी बीमारी है. एक्ट्रेस के बेटे आयुष्मान सेठी ने हाल ही में खुलासा किया किया कि इस बीमारी का मतलब है मांस का हाथ "अब कभी पहले जैसा नहीं होगा". बता दें कि एक्ट्रेस लंबे समय तक असहनीय दर्द झेलने के बावजूद, वह कई परियोजनाओं पर काम करना जारी रखे हुए हैं.

