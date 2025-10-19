Mehndi Designs for Diwali: इन खूबसूरत मेहंदी डिजाइन से सजाएं अपनी हथेली, दिवाली पर देख हर कोई करेगा तारीफ

4th Grade Answer Key 2025: RSSB ने चतुर्थ श्रेणी के लिए जारी की आंसर की, जानें कब आएगा रिजल्ट
Pragya Bharti | Oct 19, 2025, 02:16 PM IST
1.Diwali Mehndi Designs
दिवाली रोशनी का त्योहार है, और इस शुभ अवसर पर महिलाएं अपने हाथों पर मेहंदी लगाना पसंद करती हैं. मेहंदी न सिर्फ शुभ मानी जाती है, बल्कि यह त्योहार के पारंपरिक लुक में चार चांद भी लगा देती है. अगर आप इस दिवाली के लिए कुछ खूबसूरत, लेटेस्ट और आकर्षक डिज़ाइन की तलाश में हैं, तो यहां कुछ बेहतरीन मेहंदी डिज़ाइन्स दिए गए हैं, जिन्हें देखकर हर कोई आपकी तारीफ करेगा.
2.Back Hand Mehndi Designs
दिवाली के त्योहार को अगर आप अपने हाथों पर फ्लॉन्ट करना चाहती हैं, तो दीये वाली यह डिजाइन ट्राई कर सकती हैं. बैक हैंड का यह डिजाइन आपकी हथेली की खूबसूरती में चार चांद लगा देगा.
3.Unique Mehndi Designs for Diwali
अगर आप बैक हैंड में सिंपल और सोवर टाइप में बेल मेहंदी लगाना चाहती हैं, तो इस डिजाइन को फॉलो कर सकती हैं. ये डिजाइन बेहद यूनिक और खूबसूरत लगेगी.
4.Mehndi Designs on Diwali Theme
अगर आप आर्टिस्ट से इस दिवाली के मौके पर कुछ अलग मेहंदी लगवाना चाहती हैं, तो ये डिजाइन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन की तरह साबित हो सकती है. अगर आप खुद ही अच्छी आर्टिस्ट हैं, तो भी ट्राई कर सकती हैं.
5.Full Hand Mehndi Designs
दिवाली के मौके पर अगर आप पूरी हथेली पर खूबसूरत और आकर्षक डिजाइन लगाना चाहती हैं, तो इस पैटर्न को ट्राई कर सकती हैं. यह मेहंदी डिजाइन आपकी हाथों की खूबसूरती को त्योहार के मौके पर और भी ज्यादा बढ़ा देगा.
6.Easy Mehndi Designs
अगर आपके पास समय की कमी है, तो आप दिवाली के मौके पर इस तरह की गोल टिक्की वाली मेहंदी डिजाइन लगा सकती हैं. ये डिजाइन देखने में भले ही सिंपल लगे, लेकिन आपकी हाथों पर जचने के बाद यह बेहद खूबसूरत लगेगी.
7.Lotus Mehndi Designs for Diwali
आजकल इस तरह के लोटस पैटर्न वाले मेहंदी डिजाइन काफी ट्रेंड में है, अगर आप दिवाली पर बेहद सिंपल और खूबसूरत डिजाइन लगवाना चाहती हैं, तो ये डिजाइन बना सकती हैं.
8.Beautiful Mehndi Designs
अगर आप अपनी हथेली पर हैप्पी दिवाली लिखी हुई मेहंदी डिजाइन लगवाना चाहती हैं, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है. इसमें सिर्फ आपको दीया बनाने में ही समय लगेगा. इसके बाद बिल्कुल सिंपल डिजाइन के साथ मेहंदी की खूबसूरती को बढ़ा सकती हैं.
