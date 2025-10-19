FacebookTwitterYoutubeInstagram
4th Grade Answer Key 2025: RSSB ने चतुर्थ श्रेणी के लिए जारी की आंसर की, जानें कब आएगा रिजल्ट

Ayodhya Diwali: CM योगी पहुंचे रामनगरी, अयोध्या में दीपोत्सव शुरू..., इस साल बनेगा नया रिकॉर्ड

ISRO में 10वीं पास से लेकर इंजीनियर तक के लिए बंपर भर्तियां, 14 नवंबर तक करें अप्लाई

IND vs AUS 1st ODI Highlights: ऑप्टस स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया की ऐतिहासिक जीत, भारत को 7 विकेट से चटाई धूल

JEE Mains 2026 Registration: NTA ने शुरू किया जेईई मेन्स के लिए रजिस्ट्रेशन, जानें कब होंगी जनवरी और अप्रैल सेशन की परीक्षाएं

दिवाली और छठ पर भीड़ की चलते बड़ा हादसा, मुंबई से बिहार जा रही कर्मभूमि एक्सप्रेस से 3 यात्री गिरे, 2 की मौत

NTA ने CMAT 2026 के लिए शुरू किया रजिस्ट्रेशन, cmat.nta.nic.in पर यूं करें अप्लाई

IND vs AUS 1st ODI Live: टीम इंडिया ने बनाए 136 रन, तो ऑस्ट्रेलिया को क्यों मिला 131 रनों का टारगेट? यहां जानिए नियम

IND vs AUS: क्या 176.5 की स्पीड से गेंद फेंकर मिचेल स्टार्क ने तोड़ दिया शोएब अख्तर का रिकॉर्ड? यहां जानें क्या है सच्चाई

बिहार कांग्रेस में बगावत? कसबा विधायक अफाक आलम ने पार्टी नेतृत्व पर लगाया सौदेबाजी का आरोप, वायरल ऑडियो ने मचा दी हलचल

4th Grade Answer Key 2025: RSSB ने चतुर्थ श्रेणी के लिए जारी की आंसर की, जानें कब आएगा रिजल्ट

4th Grade Answer Key 2025: RSSB ने चतुर्थ श्रेणी के लिए जारी की आंसर की, जानें कब आएगा रिजल्ट

Ayodhya Diwali: CM योगी पहुंचे रामनगरी, अयोध्या में दीपोत्सव शुरू..., इस साल बनेगा नया रिकॉर्ड

Ayodhya Diwali: CM योगी पहुंचे रामनगरी, अयोध्या में दीपोत्सव शुरू..., इस साल बनेगा नया रिकॉर्ड

ISRO में 10वीं पास से लेकर इंजीनियर तक के लिए बंपर भर्तियां, 14 नवंबर तक करें अप्लाई

ISRO में 10वीं पास से लेकर इंजीनियर तक के लिए बंपर भर्तियां, 14 नवंबर तक करें अप्लाई

Mehndi Designs for Diwali: इन खूबसूरत मेहंदी डिजाइन से सजाएं अपनी हथेली, दिवाली पर देख हर कोई करेगा तारीफ

Mehndi Designs for Diwali: इन खूबसूरत मेहंदी डिजाइन से सजाएं अपनी हथेली, दिवाली पर देख हर कोई करेगा तारीफ

IND vs AUS 1st ODI: ऑस्ट्रेलिया की मेहनत पर फिरा पानी, बारिश बचाएगी टीम इंडिया की लाज

IND vs AUS 1st ODI: ऑस्ट्रेलिया की मेहनत पर फिरा पानी, बारिश बचाएगी टीम इंडिया की लाज

दुनिया के किन देशों में सबसे ज्यादा पी जाती है चाय? जानें किस पायदान पर आता है भारत

दुनिया के किन देशों में सबसे ज्यादा पी जाती है चाय? जानें किस पायदान पर आता है भारत

Mehndi Designs for Diwali: इन खूबसूरत मेहंदी डिजाइन से सजाएं अपनी हथेली, दिवाली पर देख हर कोई करेगा तारीफ

Mehndi Designs for Diwali: इस दिवाली, अपनी हथेली को खूबसूरत और लेटेस्ट मेहंदी डिज़ाइनों से सजाने के लिए यहां से आइडिया ले सकते हैं. ये आसान और आकर्षक डिजाइन आपके त्योहार की रौनक बढ़ा देंगे और हर कोई इनकी तारीफ करेगा.

Pragya Bharti | Oct 19, 2025, 02:16 PM IST

1.Diwali Mehndi Designs

Diwali Mehndi Designs
1

दिवाली रोशनी का त्योहार है, और इस शुभ अवसर पर महिलाएं अपने हाथों पर मेहंदी लगाना पसंद करती हैं. मेहंदी न सिर्फ शुभ मानी जाती है, बल्कि यह त्योहार के पारंपरिक लुक में चार चांद भी लगा देती है. अगर आप इस दिवाली के लिए कुछ खूबसूरत, लेटेस्ट और आकर्षक डिज़ाइन की तलाश में हैं, तो यहां कुछ बेहतरीन मेहंदी डिज़ाइन्स दिए गए हैं, जिन्हें देखकर हर कोई आपकी तारीफ करेगा.

2.Back Hand Mehndi Designs

Back Hand Mehndi Designs
2

दिवाली के त्योहार को अगर आप अपने हाथों पर फ्लॉन्ट करना चाहती हैं, तो दीये वाली यह डिजाइन ट्राई कर सकती हैं. बैक हैंड का यह डिजाइन आपकी हथेली की खूबसूरती में चार चांद लगा देगा. 

3.Unique Mehndi Designs for Diwali

Unique Mehndi Designs for Diwali
3

अगर आप बैक हैंड में सिंपल और सोवर टाइप में बेल मेहंदी लगाना चाहती हैं, तो इस डिजाइन को फॉलो कर सकती हैं. ये डिजाइन बेहद यूनिक और खूबसूरत लगेगी. 

4.Mehndi Designs on Diwali Theme

Mehndi Designs on Diwali Theme
4

अगर आप आर्टिस्ट से इस दिवाली के मौके पर कुछ अलग मेहंदी लगवाना चाहती हैं, तो ये डिजाइन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन की तरह साबित हो सकती है. अगर आप खुद ही अच्छी आर्टिस्ट हैं, तो भी ट्राई कर सकती हैं. 

5.Full Hand Mehndi Designs

Full Hand Mehndi Designs
5

दिवाली के मौके पर अगर आप पूरी हथेली पर खूबसूरत और आकर्षक डिजाइन लगाना चाहती हैं, तो इस पैटर्न को ट्राई कर सकती हैं. यह मेहंदी डिजाइन आपकी हाथों की खूबसूरती को त्योहार के मौके पर और भी ज्यादा बढ़ा देगा. 

6.Easy Mehndi Designs

Easy Mehndi Designs
6

अगर आपके पास समय की कमी है, तो आप दिवाली के मौके पर इस तरह की गोल टिक्की वाली मेहंदी डिजाइन लगा सकती हैं. ये डिजाइन देखने में भले ही सिंपल लगे, लेकिन आपकी हाथों पर जचने के बाद यह बेहद खूबसूरत लगेगी. 

7.Lotus Mehndi Designs for Diwali

Lotus Mehndi Designs for Diwali
7

आजकल इस तरह के लोटस पैटर्न वाले मेहंदी डिजाइन काफी ट्रेंड में है, अगर आप दिवाली पर बेहद सिंपल और खूबसूरत डिजाइन लगवाना चाहती हैं, तो ये डिजाइन बना सकती हैं. 

8.Beautiful Mehndi Designs

Beautiful Mehndi Designs
8

अगर आप अपनी हथेली पर हैप्पी दिवाली लिखी हुई मेहंदी डिजाइन लगवाना चाहती हैं, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है. इसमें सिर्फ आपको दीया बनाने में ही समय लगेगा. इसके बाद बिल्कुल सिंपल डिजाइन के साथ मेहंदी की खूबसूरती को बढ़ा सकती हैं. 

