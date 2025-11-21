FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

दुबई एयर शो में जमीन से टकराते ही 'तेजस' में आग लगी | दुबई एयर शो में दोपहर 2:10 बजे भारतीय HAL तेजस क्रैश

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Tejas Crash in Dubai Air Show: दुबई एयर शो के दौरान तेजस लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त, सामने आई खौफनाक Video

दुबई एयर शो के दौरान तेजस लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त, सामने आई खौफनाक Video

जोड़ों के दर्द या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस से हैं परेशान तो ठंडे पानी से नहाना चाहिए या नहीं, जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट

जोड़ों के दर्द या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस से हैं परेशान तो ठंडे पानी से नहाना चाहिए या नहीं, जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट

Delhi Blast: दिल्ली ब्लास्ट केस में नया खुलासा, आटा पीसने की मशीन से बना रहे थे बम, कैब ड्राइवर के घर से मिली सुराग

दिल्ली ब्लास्ट केस में नया खुलासा, आटा पीसने की मशीन से बना रहे थे बम, कैब ड्राइवर के घर से मिली सुराग

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
जब कोई गिरता है तो हमें क्यों आती है हंसी? समझें इसके पीछे का साइंस

जब कोई गिरता है तो हमें क्यों आती है हंसी? समझें इसके पीछे का साइंस

Latest Bridal Mehndi Design: शादी से पहले ही फाइनल कर लें इनमें से कोई 1 डिजाइन, देखें 10 ट्रेंडी और फुल हैंड ब्राइडल मेहंदी डिजाइन्स

Latest Bridal Mehndi Design: शादी से पहले ही फाइनल कर लें इनमें से कोई 1 डिजाइन, देखें 10 ट्रेंडी और फुल हैंड ब्राइडल मेहंदी डिजाइन्स

साइकिल चलाने या फिर दौड़ने, जानें क्या करने से जल्दी होगा वजन कम

साइकिल चलाने या फिर दौड़ने, जानें क्या करने से जल्दी होगा वजन कम

HomePhotos

लाइफस्टाइल

Latest Bridal Mehndi Design: शादी से पहले ही फाइनल कर लें इनमें से कोई 1 डिजाइन, देखें 10 ट्रेंडी और फुल हैंड ब्राइडल मेहंदी डिजाइन्स

Unique Bridal Mehndi Designs: शादी के लिए फुल हैंड ब्राइडल मेहंदी के ये 10 ट्रेंडी डिज़ाइन्स पहले ही फाइनल कर लें. पारंपरिक राजस्थानी, मॉडर्न अरेबिक और जाल पैटर्न जैसे डिज़ाइन चुनें जो आपके ब्रइडल के लुक को पूरा करेंगे.

Pragya Bharti | Nov 21, 2025, 03:20 PM IST

1.Leg Mehndi Designs for Bride

Leg Mehndi Designs for Bride
1

दुल्हन बनने वाली हैं और आप इसके लिए हैवी वर्क वाली मेहंदी डिजाइन सर्च कर रही हैं, तो ये पैटर्न एकदम परफेक्ट है. इस डिजाइन को लगाने के बाद, आपके पैरों की खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ जाएगी. 

Advertisement

2.Full Hand and Leg Mehndi Designs

Full Hand and Leg Mehndi Designs
2

हाथ और पैरों के लिए अगर आप फुल हैंड वाले मेहंदी डिजाइन अगर आप ढूंढ रही हैं, तो इसे आप सेव करके रख सकती हैं. ये डिजाइन आपके सबसे खूबसूरत पलों को और भी ज्यादा खास बनाने में मदद करेंगे. 

3.Bridal Mehndi Designs

Bridal Mehndi Designs
3

फुल हैंड मेहंदी डिजाइन सर्च कर रही हैं, तो यह विकल्प आपके लिए ही है. इसे आप डाउनलोड करके अभी से गैलरी में सेव रख सकती हैं.

4.Best Bridal Mehndi Designs

Best Bridal Mehndi Designs
4

दुल्हन के रूप को और भी ज्यादा सुहावना बनाने के लिए ये डिजाइन बेहद दिलचस्प है. इस डिजाइन को आप सेव करके अपनी फेवरेट लिस्ट में डाल सकती हैं. 

TRENDING NOW

5.Bridal Mehndi Design For Back Hand

Bridal Mehndi Design For Back Hand
5

बैक हैंड डिजाइन अगर आप सर्च कर रही हैं, तो इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. इस इमेज में शामिल डिजाइन को अपना ऑप्शन रख सकती हैं. 

6.Minimal Mehndi Designs for Bride

Minimal Mehndi Designs for Bride
6

जिन दुल्हनों को भारीपन पसंद नहीं है, उनके लिए मॉडर्न मिनिमल डिज़ाइन बेहतरीन विकल्प हैं. इसमें फूलों और बेल-बूटों का इस्तेमाल ज्यादा होता है, लेकिन पैटर्न को बोल्ड और बिखरा हुआ रखा जाता है. यह डिज़ाइन सुंदर लुक देता है और कम घना होने के बावजूद काफी ट्रेंडी दिखता है.

7.Rajasthani Mehndi Designs

Rajasthani Mehndi Designs
7

अपनी शादी राजस्थानी पैटर्न की मेहंदी लगवाना चाहती हैं, तो इस इमेज में शामिल कोई डिजाइन लगवा सकती हैं. ब्राइड-ग्रुम के फेस वाली ये डिजाइन देखने में बेहद खूबसूरत लगेंगे. 

8.Minimal Mehndi Designs for Bride Back hand

Minimal Mehndi Designs for Bride Back hand
8

यह पैटर्न उन दुल्हनों के लिए है जो मॉडर्न और क्लासी लुक चाहती हैं. उंगलियों से लेकर कलाई तक बारीक और छोटी-छोटी डिजाइन बनाई जाती है. हथेली के केंद्र में एक छोटा और साफ मोटिफ बनाया जाता है. यह डिजाइन सादगी और सुंदरता के लिए बेस्ट ऑप्शन है. 

9.Mehndi Designs for Bride Front Hand

Mehndi Designs for Bride Front Hand
9

आजकल यह डिज़ाइन बहुत ज्यादा ट्रेंड में है. एक हथेली पर दूल्हे का चेहरा और दूसरी हथेली पर दुल्हन का चेहरा बनाया जाता है. इसके अलावा शादी से जुड़ी रस्में या कोई खास प्रेम कहानी भी डिज़ाइन में शामिल की जाती है. यह डिजाइन बेहद यादगार होता है.

10.Minimal Leg Mehndi Designs for Bride

Minimal Leg Mehndi Designs for Bride
10

मिनिमल मेहंदी आज कल सबसे ज्यादा डिमांड में हैं. इसमें बारीक डॉट पैटर्न, फूल और छोटी आकृतियां बनाई जाती हैं. यह डिजाइन पूरे पैरों को कवर करता है, जो इसे एलिगेंट लुक देता है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Tejas Crash in Dubai Air Show: दुबई एयर शो के दौरान तेजस लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त, सामने आई खौफनाक Video
दुबई एयर शो के दौरान तेजस लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त, सामने आई खौफनाक Video
जोड़ों के दर्द या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस से हैं परेशान तो ठंडे पानी से नहाना चाहिए या नहीं, जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट
जोड़ों के दर्द या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस से हैं परेशान तो ठंडे पानी से नहाना चाहिए या नहीं, जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट
Delhi Blast: दिल्ली ब्लास्ट केस में नया खुलासा, आटा पीसने की मशीन से बना रहे थे बम, कैब ड्राइवर के घर से मिली सुराग
दिल्ली ब्लास्ट केस में नया खुलासा, आटा पीसने की मशीन से बना रहे थे बम, कैब ड्राइवर के घर से मिली सुराग
IBPS Clerk Prelims Result 2025: कब होगा आईबीपीएस क्लर्क मेन्स का एग्जाम? चेक करें एग्जाम पैटर्न
IBPS Clerk Prelims Result 2025: कब होगा आईबीपीएस क्लर्क मेन्स का एग्जाम? चेक करें एग्जाम पैटर्न
Bike Handle Lock: चोरों का भी छूट जाए पसीना, बाइक के हैंडल में फिट ऐसा लॉक, जिसे तोड़ पाना मुश्किल! देखें वीडियो
Bike Handle Lock: चोरों का भी छूट जाए पसीना, बाइक के हैंडल में फिट ऐसा लॉक, जिसे तोड़ पाना मुश्किल! देखें वीडियो
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
जब कोई गिरता है तो हमें क्यों आती है हंसी? समझें इसके पीछे का साइंस
जब कोई गिरता है तो हमें क्यों आती है हंसी? समझें इसके पीछे का साइंस
Latest Bridal Mehndi Design: शादी से पहले ही फाइनल कर लें इनमें से कोई 1 डिजाइन, देखें 10 ट्रेंडी और फुल हैंड ब्राइडल मेहंदी डिजाइन्स
Latest Bridal Mehndi Design: शादी से पहले ही फाइनल कर लें इनमें से कोई 1 डिजाइन, देखें 10 ट्रेंडी और फुल हैंड ब्राइडल मेहंदी डिजाइन्स
साइकिल चलाने या फिर दौड़ने, जानें क्या करने से जल्दी होगा वजन कम
साइकिल चलाने या फिर दौड़ने, जानें क्या करने से जल्दी होगा वजन कम
दुनिया के किस देश से बनी हैं सबसे ज्यादा मिस यूनिवर्स? जानें इस लिस्ट में भारत कहां आता है
दुनिया के किस देश से बनी हैं सबसे ज्यादा मिस यूनिवर्स? जानें इस लिस्ट में भारत कहां आता है
Vastu Shastra For Gold: इन घरों में बहुत कोशिश के बाद भी नहीं टिकता पैसा और सोना, जानें इसकी वजह और वास्तु शास्त्र
इन घरों में बहुत कोशिश के बाद भी नहीं टिकता पैसा और सोना, जानें इसकी वजह और वास्तु शास्त्र
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
MORE