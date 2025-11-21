Latest Bridal Mehndi Design: शादी से पहले ही फाइनल कर लें इनमें से कोई 1 डिजाइन, देखें 10 ट्रेंडी और फुल हैंड ब्राइडल मेहंदी डिजाइन्स

लाइफस्टाइल
Pragya Bharti | Nov 21, 2025, 03:20 PM IST
1.Leg Mehndi Designs for Bride
दुल्हन बनने वाली हैं और आप इसके लिए हैवी वर्क वाली मेहंदी डिजाइन सर्च कर रही हैं, तो ये पैटर्न एकदम परफेक्ट है. इस डिजाइन को लगाने के बाद, आपके पैरों की खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ जाएगी.
2.Full Hand and Leg Mehndi Designs
हाथ और पैरों के लिए अगर आप फुल हैंड वाले मेहंदी डिजाइन अगर आप ढूंढ रही हैं, तो इसे आप सेव करके रख सकती हैं. ये डिजाइन आपके सबसे खूबसूरत पलों को और भी ज्यादा खास बनाने में मदद करेंगे.
3.Bridal Mehndi Designs
फुल हैंड मेहंदी डिजाइन सर्च कर रही हैं, तो यह विकल्प आपके लिए ही है. इसे आप डाउनलोड करके अभी से गैलरी में सेव रख सकती हैं.
4.Best Bridal Mehndi Designs
दुल्हन के रूप को और भी ज्यादा सुहावना बनाने के लिए ये डिजाइन बेहद दिलचस्प है. इस डिजाइन को आप सेव करके अपनी फेवरेट लिस्ट में डाल सकती हैं.
5.Bridal Mehndi Design For Back Hand
बैक हैंड डिजाइन अगर आप सर्च कर रही हैं, तो इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. इस इमेज में शामिल डिजाइन को अपना ऑप्शन रख सकती हैं.
6.Minimal Mehndi Designs for Bride
जिन दुल्हनों को भारीपन पसंद नहीं है, उनके लिए मॉडर्न मिनिमल डिज़ाइन बेहतरीन विकल्प हैं. इसमें फूलों और बेल-बूटों का इस्तेमाल ज्यादा होता है, लेकिन पैटर्न को बोल्ड और बिखरा हुआ रखा जाता है. यह डिज़ाइन सुंदर लुक देता है और कम घना होने के बावजूद काफी ट्रेंडी दिखता है.
7.Rajasthani Mehndi Designs
अपनी शादी राजस्थानी पैटर्न की मेहंदी लगवाना चाहती हैं, तो इस इमेज में शामिल कोई डिजाइन लगवा सकती हैं. ब्राइड-ग्रुम के फेस वाली ये डिजाइन देखने में बेहद खूबसूरत लगेंगे.
8.Minimal Mehndi Designs for Bride Back hand
यह पैटर्न उन दुल्हनों के लिए है जो मॉडर्न और क्लासी लुक चाहती हैं. उंगलियों से लेकर कलाई तक बारीक और छोटी-छोटी डिजाइन बनाई जाती है. हथेली के केंद्र में एक छोटा और साफ मोटिफ बनाया जाता है. यह डिजाइन सादगी और सुंदरता के लिए बेस्ट ऑप्शन है.
9.Mehndi Designs for Bride Front Hand
आजकल यह डिज़ाइन बहुत ज्यादा ट्रेंड में है. एक हथेली पर दूल्हे का चेहरा और दूसरी हथेली पर दुल्हन का चेहरा बनाया जाता है. इसके अलावा शादी से जुड़ी रस्में या कोई खास प्रेम कहानी भी डिज़ाइन में शामिल की जाती है. यह डिजाइन बेहद यादगार होता है.
10.Minimal Leg Mehndi Designs for Bride
मिनिमल मेहंदी आज कल सबसे ज्यादा डिमांड में हैं. इसमें बारीक डॉट पैटर्न, फूल और छोटी आकृतियां बनाई जाती हैं. यह डिजाइन पूरे पैरों को कवर करता है, जो इसे एलिगेंट लुक देता है.
