Krishna Janmashtami 2025: जन्माष्टमी पर जन्मे बच्चे के लिए चुनें भगवान कृष्ण से प्रेरित नाम, यहां देखें लिस्ट

कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर घर नन्हा मेहमान आया है तो आप उसके लिए कृष्ण जी से प्रेरित नाम चुन सकते हैं. यहां पर सभी अच्छे और प्यारे नाम दिए गए हैं.

Aman Maheshwari | Aug 13, 2025, 08:38 AM IST

1.गोपाल

गोपाल
1

गोपाल नाम बेटे के लिए चुन सकते हैं. यह नाम बहुत ही अच्छा है.

2.कन्हैया

कन्हैया
2

कृष्ण जी का एक नाम कन्हैया भी है. यह नाम बेटे के लिए चुन सकते हैं.

3.कान्हा

कान्हा
3

कान्हा नाम से आप बेटे को पहचान दे सकते हैं. कान्हा नाम बहुत ही प्यारा है.

4.श्याम

श्याम
4

कृष्ण जी का नाम श्याम भी है. श्याम नाम बहुत ही अच्छा और प्यारा है.

5.माधव

माधव
5

माधव नाम कृष्ण जी का ही एक नाम है. यह नाम बेटे के लिए अच्छा रहेगा.

6.देवेश

देवेश
6

देवेश नाम का अर्थ देवता होता है. यह नाम भगवान कृष्ण से जुड़ा है इसे बेटे के लिए चुन सकते हैं.

7.हरि

हरि
7

हरि नाम भगवान का ही एक नाम है. यह नाम अच्छा और नया है. बेटे का नाम हरि रख सकते हैं.
 

8.केशव

केशव
8

भगवान श्रीकृष्ण का एक नाम केशव है. आप केशव नाम से बेटे को पहचान दे सकते हैं.

