Diabetes Solution: डायबिटीज में इस तरह खाएंगे फल तो कभी नहीं बढ़ेगा ब्लड शुगर, जान लें सही तरीका और सही समय क्या है?

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Aug 15, 2025, 12:20 PM IST
1.डायबिटीज में कौन से फल खाने चाहिए
डायबिटीज से पीड़ित लोगों के मन में फलों को लेकर तरह-तरह के सवाल होते हैं. फलों में प्राकृतिक मिठास होती है, इसलिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि डायबिटीज में कौन से फल खाने चाहिए और कौन से नहीं? क्योंकि कुछ फल ऐसे होते हैं जो ब्लड शुगर लेवल को तेज़ी से बढ़ा देते हैं. हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार, डायबिटीज में कौन से फल खाने चाहिए, यह जानने के साथ-साथ यह जानना भी ज़रूरी है कि फल कब खाने चाहिए और कैसे खाने चाहिए. ये दोनों बातें भी ब्लड शुगर पर निर्भर करती हैं.
2.सही समय और सही तरीके से फल खाने से ब्लड शुगर नहीं बढ़ता
स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, डायबिटीज़ में भी अगर सही समय पर और सही तरीके से फल खाए जाएं, तो ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ता और नियंत्रण में रहता है. फल खाने का सही तरीका क्या है और फलों के साथ कौन सी चीज़ें खानी चाहिए? आइए जानें.
3.दालचीनी पाउडर छिड़ककर खाएं फल
डायबिटीज रोगियों को कोई भी फल खाने से पहले उस पर दालचीनी पाउडर छिड़कना चाहिए. दालचीनी रक्त शर्करा के स्तर को धीमा करने में मदद करती है. फलों पर दालचीनी पाउडर छिड़कने से फल का स्वाद भी बढ़ेगा और रक्त शर्करा भी नियंत्रण में रहेगी.
4.जो भी फल खाएं छिलका सहित साबूत खाएं
डायबिटीज रोगियों को फल को साबूत खाना चाहिए. किसी भी फल का रस निकालकर न पिएं. रस पीने से ब्लड शुगर तेज़ी से बढ़ती है. कोशिश करें फलों को छिलका समेत खाएं, जैसे सेब, चीकू, खीरा, अमरूद, आदि.
5.सुबह खाली पेट फल न खाएं
अगर डायबिटीज़ से पीड़ित लोग सुबह खाली पेट फल खाते हैं, तो उनका शुगर लेवल तेज़ी से बढ़ता है. डायबिटीज़ में फल खाने से पहले हेल्दी फैट या प्रोटीन लेना ज़रूरी है. जैसे, खाली पेट बादाम या अखरोट जैसे मेवे खाएं और कुछ देर बाद फल खाएं.
6.दही में मिक्स कर खाएं फल
अगर आप डायबिटीज़ में फल खाना चाहते हैं, तो आप इसे दही के साथ खा सकते हैं. दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स ब्लड शुगर को संतुलित रखने में मदद करते हैं. दही पाचन क्रिया को भी बेहतर बनाता है
7.डायबिटीज में फल खाने का सबसे अच्छा समय
स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, डायबिटीज रोगियों के लिए फल खाने का सबसे अच्छा समय सुबह या शाम का समय होता है. सुबह के समय, यानी दोपहर के भोजन से पहले, अगर आपका कुछ खाने का मन करे, तो आप फल खा सकते हैं. इसके अलावा, आप शाम के नाश्ते में भी फल खा सकते हैं. हालाँकि, एक साथ बहुत ज़्यादा फल न खाएं.
यहां दी गई सभी जानकारियां सामान्य जानकारी पर आधारित हैं. डीएनए इसकी पुष्टि नहीं करता. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.
