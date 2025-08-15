Diabetes Solution: डायबिटीज में इस तरह खाएंगे फल तो कभी नहीं बढ़ेगा ब्लड शुगर, जान लें सही तरीका और सही समय क्या है?

1 . डायबिटीज में कौन से फल खाने चाहिए

डायबिटीज से पीड़ित लोगों के मन में फलों को लेकर तरह-तरह के सवाल होते हैं. फलों में प्राकृतिक मिठास होती है, इसलिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि डायबिटीज में कौन से फल खाने चाहिए और कौन से नहीं? क्योंकि कुछ फल ऐसे होते हैं जो ब्लड शुगर लेवल को तेज़ी से बढ़ा देते हैं. हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार, डायबिटीज में कौन से फल खाने चाहिए, यह जानने के साथ-साथ यह जानना भी ज़रूरी है कि फल कब खाने चाहिए और कैसे खाने चाहिए. ये दोनों बातें भी ब्लड शुगर पर निर्भर करती हैं.

