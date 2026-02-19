Kitchen Hacks: फ्रिज की बदबू से लेकर मिक्सर की खराबी तक, किचन की हर छोटी-बड़ी समस्याओं से छुटकारा दिलाएंगे ये जादुई ट्रिक

लाइफस्टाइल
Pragya Bharti | Feb 19, 2026, 02:53 PM IST
1.Easy Kitchen Hacks
रसोई में काम करना किसी कला से कम नहीं है, लेकिन इस कलाकारी के बीच कभी-कभी छोटी-मोटी गलतियां हमारे लिए विलेन बन जाती हैं. कभी तेज आंच पर तवा जल जाता है, तो कभी स्वाद के चक्कर में सब्जी में नमक तेज हो जाता है. इसके अलावा, फ्रिज से आने वाली अजीब गंध हो या अचानक जाम हुआ मिक्सर, ये सभी छोटी-छोटी मुश्किलें अक्सर हमारा मूड और समय दोनों ही खराब कर देती हैं.
पर आपको अब इसके लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है. हम यहां पर देसी रसोई के खजाने से आपको ऐसे जादुई नुस्खे बताने वाले हैं, जो बिना किसी महंगे खर्चे के इन समस्याओं का तुरंत समाधान कर सकते हैं. तो आइए जानते हैं प्याज, नमक और आटे के गोले जैसे साधारण दिखने वाले सामानों से जुड़े वो 'स्मार्ट हैक्स', जो आपकी किचन लाइफ को बेहद आसान और टेंशन-फ्री बना देंगे.
2.फ्रिज बदबू हैक
फ्रिज की बदबू से छुटकारा पाने के लिए आप निम्बू और बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं. उसमें एक छोटी कटोरी में बेकिंग सोडा रख दो और साथ में आधा नींबू भी. बेकिंग सोडा बदबू को सोखता है और नींबू की ताज़ा महक देता है, जिसे फ्रिज का गंध संतुलन हो जाता है.
3.सब्जी में नमक ज्यादा हो जाए तो क्या करें?
अगर गलती से सब्जी में नमक ज्यादा गिर गया हो, तो छोटा सा आटे का गोला डाल दो. अतिरिक्त नमक को अवशोषित करता है. थोड़ी देर बाद गोला निकल लो - स्वाद अपने आप संतुलित हो जाता है. ये सब हैक्स सिंपल लगते हैं, पर डेली लाइफ में इंस्टेंट रेस्क्यू बन जाते हैं. देसी रसोई का यह अनुभव काफी अच्छा है.
4.मिक्सर में गड़बड़ी हो तो घर में कैसे करें ठिक?
मिक्सर नहीं चल रहा है या उसकी ब्लेड अटक गई है, तो इसे खाली करके इसमें 2 चुटकी नमक डालें और फिर इसे चला दें. इससे आप देखेंगे कि मिक्सर ठिक तरीके से चलने लगी है. इसके बाद, आप चटनी मसाले आदि जो भी पीसना चाहते हैं, वो पीस सकते हैं.
5.जला हुआ तवा हैक
इसे साफ करने के लिए आप प्याज़ और नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप आधा प्याज लो, उसमें थोड़ा नमक लगाओ और जले हुए तवा पर गोलाकार रगड़ो. प्याज के प्राकृतिक एसिड और नमक की स्क्रबिंग पावर दूध में जली हुई परत को धीरे-धीरे ढीला कर देते हैं, और तवा फिर से साफ चमक में आ जाता है.
6.Fastest Kitchen Hacks
इस तरह के देसी हैक्स देखने में भले ही साधारण लगते हों, पर डेली लाइफ में यह आपके लिए 'इंस्टेंट रेस्क्यू' का काम करते हैं. देसी रसोई का अनुभव ही असली स्मार्टनेस है. इन्हें आजमाकर आप अपना समय बचा सकते हैं.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से